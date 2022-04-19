Благородний блиск: очистіть паркет правильним вологим засобом

Паркетнапідлога піддається сильному щоденному зносу і повинен продовжувати блищати якомога благородніше, що можливо лише при регулярному догляді.

Грубабруд дряпає деревину. Щоб видалити його з підлоги, використовуйте м'який віник або паркетну насадку від пилососа. Потім очистіть вологою шваброю, як рекомендує Німецька асоціація паркетної промисловості (vdp).

Щоробити, якщо підлога покритий лаком або воском? В цьому випадку слід вибрати відповідний засіб для чищення, так як засіб, що використовується для лакованої деревини, не можна використовувати для вощеного паркету.

Універсальнічистячі засоби можуть навіть пошкодити поверхню, а не очистити її.

Принеобхідності повторного нанесення воску або лаку через деякий час це можна зробити досить легко у випадку з вощеним паркетом безпосередньо після очищення.

Длялакованих підлог це зазвичай займає набагато більше відданості, але це, як правило, не потрібно так часто, як у випадку з воском.

Інарешті, поради експертів щодо ретуші невеликих оцінок полягає в тому, що їх можна приховати твердими воском, доступними у всіх можливих деревних тонах.

дпа