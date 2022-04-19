90 років Фернандо Ботеро: деякі події Музею Антіокії та Росаріо для покращення його роботи

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

Цього 19 квітня Фернандо Ботеро святкує 90 років життя. Так, той самий, хто протягом більшої частини свого життя малював портрети товстих людей , святкує своє народження в Монако разом зі своєю сім'єю і готує нову виставку, щоб поділитися нею зі світом та рідною країною, де данина була порядком дня в різних регіонах.

За тисячі кілометрів від його будинку - Колумбія, країна, яка десятиліттями підносив свою роботу як в Медельїні, так і в Боготі та інших містах; і цього року в різних культурних умовах була підготовлена спеціальна програма для вшанування пам'яті його народження та підвищення значущості його роботи в історії Колумбійські мистецтва.

МузейАнтіокії, Універсідад дель Росаріо та Музей Ботеро стануть епіцентрами святкування дня народження Ботеро, який не тільки відбудеться цього вівторка 19th, але триватиме тиждень. І це те, що викриття повної спадщини Медельїна майже так само складно, як імітувати його стиль, тому данина також охопить цифрову площину.

Картини колумбієць будуть зроблені в соціальних мережах Banco de la República та Музею Антіокії; крім того, шанувальники його картин зможуть відвідати академічну подію протягом цієї середи 20-го року про важливість Ботеро для колумбійського мистецтва під назвою «Вибухові Піньяти» та наступного дня відбудеться велике свято навколо піньят, створених художником Пауло Лікона.

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Крім того, кожен із просторів обговорюватиме якості Ботеро , коли мова йде про створення кожної роботи, наприклад, його унікальне поводження з обсягом, чуттєвість кожного штриха, деталі та маркування місць, відповідних колумбійській ідіосинкразії: традиційна сім'я, тварини та такі заходи, як корида через іронію, що вони мали своїх персонажів.

У середу 20-го року відбудеться семінар «Ботеро 90 років: минуле і майбутнє», метою якого є розуміння соціальних, політичних, мистецьких та економічних перетворень через життя одного з найбільших колумбійських художників. Місцем зустрічі стане Бібліотека Луїса Анхеля Аранго, Богота.

Бревіарійз життя Фернандо Ботеро

Народився в Медельїні 19 квітня 1932 року, він вважається одним з найважливіших художників в історії Колумбії, оскільки значна частина його життя була присвячена малюнку, живопису та скульптурі. Протягом десятиліть його ім'я стало не тільки національним довідником, але і багато його творіння стали виставлятися в різних галереях і музеях по всьому світу.

Крім того, це емблема завдяки своїй філантропії, відображеній у пожертві, яку він зробив колумбійським мистецтвом, завдяки доставці колекції, яка наразі є частиною музею Ботеро Банко де ла Републіка, розташованого в центрі міста Богота. Є 123 роботи, зроблені Ботеро між 1980 і 1990 роками.

З одного боку сайту також є 85 виставок, які були частиною його приватної колекції і які зараз відвідують тисячі людей з Боготи та туристи з решти країни та світу, розділяючи простір з основними посиланнями, такими як Пікассо, Ленуар, Бекман та Моне, серед інших.

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