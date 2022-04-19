70 безкоштовних семінарів, які ви можете взяти в CDMX: йога, танець, травництво, літературне творіння тощо

УрядМехіко разом з Міністерством культури запрошують вас зареєструватися на понад 70 безкоштовних семінарів у Фаро Індіос Вердес це місце має на меті забезпечити художню підготовку за допомогою безкоштовних курсів, культурних товарів та послуг безкоштовно. Образотворчемистецтво, виконавське мистецтво, популярне мистецтво, театр, музика, мова, ремесла, література, здоров'я, оздоровчий, інформаційні та комунікаційні технології - це деякі курси, до яких ви можете застосувати, заповнивши цю форму Google https://t.co/zk6C9pjNdX, посилання буде доступна з понеділка по неділю з 10 ранку до 6 вечора.

Зареєструватисяможна тільки на три майстер-класи за умови, що графіки не змішані. Реєстрація проводиться з 11 квітня і закінчується 20 квітня 2022 року. Період семінарів закінчується 17 липня 2022 року. Мережа маяків Міністерства культури Мехіко запрошує дорослих та дітей взяти участь у цих заходах, які спрямовані на сприяння розвитку громад та реалізації культурних прав.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

Місцерозташоване на Авеніда Huitzilihuitl № 51, в мікрорайоні Санта-Ісабель Тола в Густаво А. Мадеро мерія. Якщо з якихось причин вам не вдалося зареєструватися віртуально, є варіант, що ви будете відвідувати місце з наступною документацією: чорно-біла або кольорова дитяча фотографія, копія вашого офіційного посвідчення особи (якщо ви неповнолітній, то буде потрібно копія посвідчення особи батька або опікуна), Ви також можете зв'язатися з цим телефоном для отримання додаткової інформації 55 57816900.

ФароІндіос Вердес закріпився за десять років як найважливіший культурний простір на півночі. « Нашим пріоритетом є пропонувати широкий спектр семінарів, оскільки наша спільнота також різноманітна за віком, досвідом та смаком. Цей сорт - це те, що дає багатство та життя місцем проведення», - сказав Крістіан Лопес Вега, координатор освіти.

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

Деякі з майстер-класів віч-на-віч: Дитячий малюнок, Гра з переробкою, Кераміка, Музика і рух, Створення контенту для соціальних мереж. Народний танець, Дубляж і створення персонажів, Класична гітара, Ломка, Фортепіано, Психічне благополуччя, Літературне творіння, Йога, Традиційна та фітотерапія, Громадське аудіовізуальне виробництво.

Деякі з віртуальних семінарів: пластичне мистецтво, літературне творіння, мистецтво з переробленими матеріалами, йога вдома, популярний спів, картонні вироби, сучасний танець, аудіовізуальне виробництво для музики, створення музичних кліпів, ляльки з переробленим матеріалом, малювання, мексиканська мова жестів.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

Рекомендації

Семінари можуть бути віртуальними або віч-на-віч.

Віртуальні будуть через платформи Jitsi, Google Meet, Classroom, Zoom та Facebook.

Для особистих семінарів ви повинні відвідувати класи Фаро Індіос Вердес.

Якщо ви вже зареєструвалися віртуально, не потрібно буде приносити свою документацію особисто.

Якщо семінар, який вас цікавить, не відображається у списку, це тому, що місця більше немає.

Після того, як ви потрапили в реєстр, вам необхідно перевірити всі свої дані перед відправкою форми.

Простір обмежений, тому ви повинні правильно ввести електронну пошту, щоб уникнути проблем з реєстрацією.

Електронною поштою ви отримаєте підтвердження та додаткові реквізити семінару.

Неповнолітні повинні супроводжуватися дорослим під час сеансів.

Виможете слідкувати за Фаро Індіос Вердес у Twitter, де вони постійно публікують заклики до курсів, культурних заходи, а також для того, щоб знати будь-які оновлення на цих семінарах.

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