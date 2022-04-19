На 65 мільйонів євро менше, падіння Джеймса Родрігеса на ринку

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

Зностальгією колумбійці пам'ятають Чемпіонат світу 2014 року в Бразилії, коли Джеймс Родрігес торкнувся вершини неба, взяв золоту порчу і Колумбія запечатала свій найкращий виступ на чемпіонаті світу.

Після його видатного виступу в Каріокасі Кукутеньо став одним з найбажаніших гравців на даний момент, до такої міри, що Реал Мадрид поставив на нього свої погляди, за що він заплатив Монако цифру, близьку до 80 мільйонів євро, якої він досяг сезону раніше.

Йогоперший рік у Білому домі був мрією, він проявив весь свій талант, забив в цілому 17 голів і роздав 18 передач з клубом меренги, де він був наріжним каменем Карло Анчелотті.

Черезвісім років Джеймс Родрігес далеко не найкращий момент, той, який змусив його вважатися одним з найкращих футболістів на планеті. Крім того, його ринкова ціна була значно знеціненою.

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В даний час рекорд Envigado, за даними Transfermarkt, оцінюється в 15 мільйонів євро, що значно нижче того, що «Реал Мадрид» заплатив на той час за «10» збірної Колумбії.

Правда полягає в тому, що і травми, і деякі позаспортивні ситуації торкнулися Джеймса, який втратив популярність у «Реала» з приходом Рафи Бенітеса і якому ніколи не подобалося французу Зінедін Зідан, який, незважаючи на свою похвалу за колумбійця на прес-конференціях, його рішення щодо суду довели все навпаки.

На сезон 2017/2018 португальський ExPorto був позичений в Баварію в Мюнхені в Німеччині, де тільки що приземлився італієць Карло Анчелотті, який попросив про це і знову показав якість, але його картина змінилася, коли тренер покинув офіс і прибув хорватський Ніко Ковач, з яким він втратив свою актуальність в баварській команді.

Після двох сезонів у Бундеслізі Джеймс повернувся до Мадрида, незважаючи на наміри Баварія зробити варіант покупки ефективним, відхилений колумбійцями, який висловив свій дискомфорт кліматом європейської країни.

Після невдалої спроби заробити місце в «Реалі» Джеймс був підписаний Евертоном з Прем'єр-ліги завдяки експрес-запиту Карло Анчелотті знову, і за свій єдиний сезон з Toffes він забив шість голів і дав шість передач.

Однак травми не дозволили йому провести кращий сезон пострілу в англійській лізі і, незважаючи на бажання продовжувати роботу з командою «Ліверпуля», Рафа Бенітес не мав його серед своїх планів, тому йому довелося шукати нові горизонти.

Нарешті, гравець кави закінчив посадку в Катарську лігу, щоб зіграти з Аль-Райяном, з яким він провів загалом 15 матчів, забив п'ять голів і дав шість передач. Однак Джеймс не один раз висловлював свою зацікавленість у поверненні на старий континент.

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