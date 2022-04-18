Прогулянки, фестивалі та виставки: деякі втечі в Європі

Прогулянкапо дахах Роттердама

Голландський портовий мегаполіс Роттердама можна дослідити з нової точки зору. У голландському туристичному бюро повідомили, що з 26 травня по 24 червня ви зможете прогулятися по дахах міста.

Черезмости «Прогулянка на даху Роттердама» зв'яже дахи та тераси будівель на головній вулиці центру міста Кулсінгель.

Увідомстві повідомили, що дорослі платять «невелику суму», в той час як діти можуть безкоштовно лазити по дахах.

ФестивальВалленштейна у Франконії

З кінця червня епоху Тридцятилітньої війни можна відродити в місті Альтдорф, на півдні Німеччини.

Підчас фестивалю Валленштейна старе місто Альтдорф перетвориться на військовий табір 17 століття з сотнями головних героїв, одягнених як слуги, жонглери чи селяни.

З25 червня по 24 липня на вихідних будуть представлені п'єси під відкритим небом, які обертаються навколо життя Валленштейна (1583-1634), головнокомандувача армій імператора Священної Римської імперії під час Тридцятилітньої війни.

Фестиваль(www.wallensteinfestspiele.de) проводиться кожні три роки. Вартість квитка починається від 12 євро (13 доларів).

Пішіпрогулянки архіпелагом Гетеборг

Нова туристична стежка тепер дозволяє досліджувати частини архіпелагу Гетеборг у Швеції.

Архіпелагмає довжину 27 кілометрів і проходить через острови Хелешо, Öckerö, Fotö і Hönö, які з'єднані мостами.

Заданими порталу «Visit Sweden», новий трейл буде завершений в найближчі тижні, а офіційне відкриття заплановано на 14 травня. У цей день також відбудеться «10 Острів Trailrun». Реєстрація для участі в забігу здійснюється онлайн.

До

Hönö можна дістатися з Гетеборга на автобусі та короткій прогулянці на поромі. Архіпелаг - це група шведських островів, які лежать в Північному морі, навпроти регіону Гетеборг.

Більшепоромів до Сильта

Маршрут між Ліст, на німецькому острові Зюльт та датським островом Ромо додав нові поромні сполучення.

Судноплавнакомпанія FRS Syltfähre продовжила свої графіки початку сезону і знову працює з двома поромами, що відправляються щогодини з обох портів з ранку до ночі.

Крімавтомобілів, пороми також можуть перевозити каравани. Острів Зюльт з'єднаний з датським материком дорогою довжиною близько десяти кілометрів, якою можна користуватися безкоштовно.

Лютері Сила слів у замку Вартбург Переклад Нового Завіту

на німецьку мову всього за одинадцять тижнів, між 1521 і 1522 роками, є одним з великих досягнень Мартіна Лютера.

Виставка«Лютер перекладає. Про силу слів» у замку Вартбург, в місті Айзенах, присвячений цій історичній події.

Спеціальнавиставка (www.wartburg.de/de/sonderausstellung), яку можна відвідати в період з 4 травня по 6 листопада, проводить паралелі з сьогоденням, наприклад, з питанням про силу слів у 16 столітті і силу, яку вони тримають в даний час.

дпа