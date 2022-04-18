Відео: Чічо Аранго знову забив гол з ФК «Лос-Анджелес»

Колумбійський гравець Крістіан «Чічо» Аранго забив перемогу своєї команди ФК «Лос-Анджелес» проти «Спортинг Канзас-Сіті», на сьому дату Західної конференції Вищої ліги США з футболу (MLS).

З цією перемогою команда Лос-Анджелеса досягла першого місця в турнірній таблиці своєї області після безмежного жеребкування Лос-Анджелеса Галактики проти Чикаго Фаєр в якості відвідувача минулої суботи 16th.

Ті, хто очолював Стівен Черундоло, одужав після поразки, зазнала під час останнього виходу на класику Лос-Анджелеса в попередній день. Зі свого боку, Плямистий Канзас-Сіті прийшов від падіння будинку до Nasville SC.

Слід зазначити, що в тріумфі ФК «Лос-Анджелес» взяв участь 28-річний кавовий центр Хесус Мурільо , і що в Колумбії він носив кольори Незалежності Медельїна, Депортіво Пасто та Патріотас Бояка.

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Протягом 44 хвилин Chicho 'Arango з'явився після хреста Дієго Паласіоса з лівого сектора для падіння Мамаду, який керував колишніми Мілліонаріями, які тими ж засобами подолали опір Тимоті Медлії.

З цим рахунком нападник Пайса досяг двох цілей і додає до такої ж кількості послідовних матчів, які повідомляють у протилежній мережі. З моменту свого приїзду до північноамериканського футболу Arango забив 16 голів після забиття 14 голів минулого сезону, закрившись одним із бомбардирів своєї команди у 2021 році.

Решта голів були забиті ліванським Ісмаїлом Таджурі Шраді на 70-й хвилині, а через вісім хвилин еквадорський Хосе Сіфуентес забив фінальну третину. Канзас-Сіті знижка була власною метою для колег Еквадорського Дієго Паласіоса.

На наступну дату ФК «Лос-Анджелес» вони відвідають ФК Цинцинаннаті, але протягом тижня вони зіграють вдома за Відкритий кубок США проти Orange Country DC.

Утворення:

ФК«Лос-Анджелес»: Максім Крепо; Райан Холлінгшид, Ісус Мурільо, Мамаду Мбакке, Дієго Паласіос; Ілі, Карлос Вела, Латіф Блеасдінг, Келін Акоста, Квадво Опоку; Крістіан Аранго.

СпортингКанзас-Сіті: Тімоті Мелія; Грем Зусі, Ніколя Ісімат - Мірін, Андрео Фонтас, Логан Нденбе; Ремі Уолтер, Роджер Еспіноза, Джонні Рассел, Марінос Тціоніс, Даніель Саллой; Хірі Шелтон.

Західнаконференція

1. ФК«Лос-Анджелес» - 16 балів

2. ФК Остін - 14 балів

3. Лос-Анджелес Галактика - 13 балів

4. ФК Даллас - 12 балів

5. Х'юстонське Динамо — 12 очок

6. Реал Солт-Лейк — 12 точок

7. Міннесота Юнайтед — 11 балів

8. Насвілл СК — 11 балів

9. Портленд Тімберс — 10 балів

10. Колорадо Рапідс — 8 балів

11. Сіетл Саундерс — 7 точок

12. Спортинг Канзас-Сіті — 6 балів

13. Ванкувер Уайткепс — 4 точки

14. Землетруси Сан-Хосе — 3 бали

Східнаконференція

1. Філадельфія Юніон — 16 балів

2. Орландо Сіті SC — 14 точок

3. Нью-Йорк Ред Буллз — 11 балів

4. Атланта Юнайтед — 11 балів

5. ФК Торонто — 11 балів

6. Чиказький вогонь — 10 балів

7. БФ Монреаль — 10 балів

8. ФК Шарлотта — 9 балів

9. Екіпаж Колумба — 8 балів

10. Нью-Йорк ФК — 7 точок

11. Нова Англія революція - 7 балів

12. ФК Цинциннті — 7 балів

13. Інтер Майамі — 7 балів

14. DC United — 6 балів

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