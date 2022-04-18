Ванесса Теркес та Джордж Форсайт: Швидкоплинна історія кохання, яка закінчилася скаргою на насильство

ВанессаТеркес і ДжорджФорсайт був однією з найбільш суперечливих пар в перуанському шоу бізнес між 2017 і 2019 роками. Обидва в захваті від їхньої історії кохання, яка прийшла до вівтаря незабаром після закоханості. Однак це було не все щастя, і вони оголосили про свій розпад незабаром після того, як вони одружилися, що включало звинувачення в сімейному насильстві.

На сьогоднішній день обидва задоволені своїми партнерами. Однак їх скандальна розлука була відзначена в пам'яті тисяч перуанців і в медіа-архівах.

ЯКВОНИ ЗАКОХАЛИСЯ І КОЛИ ОДРУЖИЛИСЯ?

Актриса і колишній футболіст вперше побачили один одного в 2017 році на відомому конкурсі реаліті-шоу «Ельдорадо», що транслюється на Latina Televisión. Хоча вони належали до різних команд, це не завадило їм пізнати один одного і почати на сьогоднішній день. Почалися чутки про можливий роман, і в листопаді того ж року їх спіймали дуже романтично в Куско.

Незважаючи на те, що він записаний, жоден з них нічого не підтвердив до середини січня 2018 року, коли мер Ла Вікторія оголосив, що він перебуває у стосунках з національним художником. Про це стало відомо через їхні соціальні мережі із зображенням обох поцілунків на пляжі Тулум, Мексика.

Vanessa Terkes y George Forsayth en 2018. (Foto: Instagram)

Незважаючи на те, що Ванесса Теркес провела кілька місяців в країні ацтеків, виконуючи свої зобов'язання, узгоджені з Televisa, любов на далекі відстані не була перешкодою для двох, які бажають заручитися і переїхати до заміжньої черги.

Ось як 25 серпня 2018 року вони одружилися як цивільний житель у муніципалітеті Ла-Вікторія, коли колишній лучник бігав бути мером цього району. Саме Ванесса поділилася точним моментом, коли вона говорить традиційне «Так, я роблю». Тодішній щасливій парі аплодували всі присутні.

Це весілля багато хто ставив під сумнів, оскільки було сказано, що воно проводилося б за політичні інтереси, щоб отримати більше голосів від громадян цієї комуни. Однак вони ігнорували і стверджували, що «вони були чистою любов'ю».

Ось чому 15 вересня довгоочікуване «Так» знову відбулося в їх релігійному шлюбі, що відзначається в базиліці Святого Петра, в центрі Ліми, в компанії їх сім'ї, друзів і послідовників подружжя.

Vanessa Terkes y George Forsyth en la puerta de la Basílica de San Pedro en el 2018. (Foto: Captura)

ЧИМЗАКІНЧИВСЯ ВАШ ШЛЮБ?

Все почалося, коли Джордж Форсейт прийняв свою державну посаду мера району Ла Вікторія в січні 2019 року. Існували спекуляції щодо можливого поділу, але обидва спростували чутки у своїх соціальних мережах.

Однак 8 травня того ж року Ванесса Теркес опублікувала заяву, що підтверджує закінчення її шлюбу з політиком. «Я хочу сказати вам, що в моєму шлюбі, як і з чоловіком, я завжди дарувала любов, час і повагу на користь догляду за нашим будинком. На жаль, дуже внутрішні та приватні справи пари, змушують мене сьогодні прийняти сумне рішення відокремити для мого емоційного спокою».

Крім того, у п'ятницю, 31 травня, актриса звернулася до Державного міністерства, щоб оформити свою скаргу на тодішнього мера за сімейне насильство. Виступаючи з пресою, адвокат художниці виявив, що вона зазнала психологічного насильства в перші дні шлюбу.

Справа стала ЗМІ з тих пір, як Теркес був опитаний Мілагросом Лейвою і дав детальну інформацію про скаргу, яку вона подала своєму колишньому партнерові. За його словами та серед його найбільш пам'ятних зізнань, Форсайт сказав йому, що «це нічого не варте і що це було лайно людини».

Зі свого боку, колишній гравець не мовчав, і з повідомленням у своєму акаунті в Twitter він відкинув неправдиве поводження з жінками. ШлюбВанесси Теркс з Джорджем Форсайт тривав всього 8 місяців, і їх розлучення було офіційно в серпні 2021 року.

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)

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