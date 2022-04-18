Університет: Альваро Гутьєррес і те, що відомо про його наступність у команді «кремів»

UniversitarioDeportes зазнав важкої поразки Аліанса Ліма на стадіоні «Монументаль». Це була перуанська футбольна класика і не могла закінчити найкращим чином для «вершків». З цієї причини почали поширюватися чутки про можливий від'їзд тренера Альваро Гутьєрреса. У зв'язку з цим в цій замітці ми розповімо, що відомо до сих пір.

Густаво Перальта, журналіст ESPN Peru, уточнив у програмі «Equipo F», яку версію він зміг зібрати на цю тему. Перш за все, він спростував версії, де стверджували, що ДТ вже звільнено. «Останніми годинами з різних сторін було сказано, що Альваро Гутьєррес вже був поінформований про його від'їзд з «U», і це неправда. Мизмогли мати контакт з людьми в їх найближчому оточенні, і ніхто нічого йому не сказав. Його не називав Жан Феррарі, або хтось із адміністрації. Ніхтойому нічого не сказав про ймовірний вихід»,- сказав комунікатор.

Однак він оголосив, що тренер знає про ситуацію, що оточує його, і цього понеділка, 18 квітня, у нього відбудеться зустріч з адміністратором клубу Жаном Феррарі. « Уругвайський тренер знає і знає про всі чутки, які вказують на те, що завтра (сьогодні) він буде покликанийпоговорити, зустрітися і, безумовно, розірвати контракт, який, на мою думку, є рішенням, яке набирає набагато більше сили в «U». Майженапевно, що це може статися, якщо Жан Феррарі не змінить свою думку»,- сказав він.

Більше того, це було б не рішенням лише колишнього гравця «меренги», а й інших людей, які складають керівництво установи і які вважають, що найкраще було б, якби їхні шляхи були розділені. « Сьогодні в клубному середовищі вони відчувають, що дорога та рішення про Гутьєррес піде таким шляхом, просто чекайте, коли вони зателефонують йому, щоб знати деталі»,- додав він.

Журналіст розповів про версію, яку він керує навколо майбутнього уругвайського ДТ у картині «крем» | Відео: ESPN Perú

І оскільки він прибув до організації Ate на початку лютого, Гутьєррес не зміг знайти ручку, щоб команда працювала найкращим чином. За винятком блискіток, пропонованих П'єро Кіспе, а іноді Ернаном Новиком або Альберто Кінтеро , він не знайшов способу взяти «креми» на дорозі до назви.

Прихід Родріго Вілки , здавалося, дав команді стрибок у якості, щоб вона приєдналася до інших гравців на правій нозі, таких як Квіспе або сам Новик, підкріплені Герсоном Баррето та Анхелем Каєтано . Однак за кілька матчів ці гравці втратили один одного і навіть перетнули шляхи. Як би у них не було стратегії нападу, а скоріше винахідливого продукту моменту чи обставин.

ПОЗИЦІЯВ ЛА ЛІГА 1

Зараз на місцевому турнірі вони не надто далеко від топових місць. Насправді вони займають шосте з 16 очками, 5 позаду лідерів Cienciano та Sport Huancayo. Однак форми часто мають значення, і це не було б найкращими способами для команди підтримувати регулярність результатів. Це тому, що з тих пір, як 53-річний стратег прибув до Universitario Deportes, баланс такий:11 ігор призвело, в яких він виграв4 перемоги, 1 нічию та 6 втрат(включаючи 2 за попередніми фаза Копа Лібертадорес проти Барселони СК в Гуаякілі) .

ІСТОРИЧНИЙРОЕКЕОУТ

Так само, що спровокувало б це різке рішення лідерів «меренг», було б розгром, який постраждав проти Аліанзи Ліми та на Монументальному стадіоні . Для всього, що передбачає зобов'язання такого масштабу, яке має багаторічну історію.

Слід зазначити, що Альваро Гутьєррес прибув до «студентського» суб'єкта в лютому цього року після виїзд Грегоріо Переса для проблем зі здоров'ям. Насправді «Гойо» був тим, хто склав загін, і його наступник не міг знайти найкращого виступу для команди. Наразі більше новин очікується в найближчі години чи дні.

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