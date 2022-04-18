Двоє людей притягнуті до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами в Рісаральді та Боготі

Цієї неділі, 17 квітня, Генеральна прокуратура притягнула до кримінальної відповідальності двох людей, які спричинили б смерть двох собак. Подіїне взаємопов'язані; перше сталося в Arpia, Risaralda, а інший було повідомлено в Боготі.

За даними слідчого органу, справа в Рісаральді була представлена 26 травня 2021 року. «Луїс Альберто Дуранго - перший, хто був притягнутий до відповідальності - кинув би отруєну їжу на собаку на ім'я Карпати», - пояснили в прес-релізі прокуратура. Факти були зафіксовані на камеру безпеки, що є свідченням, оскільки через кілька хвилин після того, як тварина потрапила в організм шматок їжі, собачий почав судомуватися.

Прокурор Спеціальної групи з боротьби зі зловживанням тваринами (GELMA) провів розслідування, яке встановлює, що Дуранго напав на собаку, оскільки вона нібито «багато гавкала» і що це спричинило проблеми з доглядачем собаки. «У цьому сенсі Луїса Альберто Дуранго звинуватили у злочині жорстокого поводження з тваринами», - йдеться в судовому органі.

Випадок, який стався в Боготі, досить схожий. МіріамПатрісія Ередія, доглядач собаки на ім'я Луна,не мала свого вихованця в оптимальних умовах. З цієї причини їй було пред'явлено звинувачення у злочині жорстокого поводження з тваринами.

Згідно з розслідуваннями прокуратури, справа була подана 17 листопада 2018 року після того, як районний інститут захисту і благополуччя тварин здійснив інспекційний візит до будинку в місті Енгатіва, в західній частині столиці. «Там, де вони знайшли Луну в поганому харчуванні та станах здоров'я та з очевидними змінами в її поведінці», - йдеться в документі.

Тварину відвезли до ветеринарного центру, де було виявлено внутрішню кровотечу, яка своєчасно не лікувалася. «З огляду на серйозність його стану, фахівці евтанаризували його», - додали в прокуратурі.

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Цеправові наслідки жорстокого поводження з тваринами в Колумбії

Тварини, будь то домашні чи дикі, схильні до порушень своїх прав у Колумбії. Зіткнувшись з цим, ті, хто вчиняє ці напади, піддаються Генеральною прокуратурою множинним юридичним наслідкам, які перешкоджають практиці.

Судовий орган пояснив, що апеляція Закону 1774 від 6 січня 2016 року доступна. Цейрегламент гарантує, що ставлення між людьми та тваринами ґрунтується на «повазі, солідарності, співчуття, етиці, справедливості, турботі, запобіганні страждань, викорінення полону та залишення», цитує документ.

З іншого боку, благополуччя живих істот полягає, в свою чергу, в тому, що їх власник повинен дотримуватися п'яти мінімальних принципів: щоб вони не страждали від голоду, спраги, фізичного дискомфорту чи болю; що вони не викликані недбалістю чи недбалістю, що вони не піддаються страху чи стресу і що вони можуть проявляти свою природну поведінку.

Ті, хто спричиняє смерть або травми, які серйозно погіршують здоров'я або фізичну цілісність тварини, можуть зіткнутися з ув'язненням від 12 до 36 місяців. Крімтого, вони зіткнуться з особливою інвалідністю від одного до трьох років для здійснення професії, торгівлі, торгівлі чи володіння, пов'язаного з тваринами.

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