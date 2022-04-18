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Понеділок 18 Квітень 2022
Україна

Двоє людей притягнуті до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами в Рісаральді та Боготі

Луїс Альберто Дуранго та Міріам Патрісія Ередіа звинувачували перед гарантією суддів за смерть двох собак

Newsroom Infobae

18 Квітень 2022

Цієї неділі, 17 квітня, Генеральна прокуратура притягнула до кримінальної відповідальності двох людей, які спричинили б смерть двох собак. Подіїне взаємопов'язані; перше сталося в Arpia, Risaralda, а інший було повідомлено в Боготі.

За даними слідчого органу, справа в Рісаральді була представлена 26 травня 2021 року. «Луїс Альберто Дуранго - перший, хто був притягнутий до відповідальності - кинув би отруєну їжу на собаку на ім'я Карпати», - пояснили в прес-релізі прокуратура. Факти були зафіксовані на камеру безпеки, що є свідченням, оскільки через кілька хвилин після того, як тварина потрапила в організм шматок їжі, собачий почав судомуватися.

Прокурор Спеціальної групи з боротьби зі зловживанням тваринами (GELMA) провів розслідування, яке встановлює, що Дуранго напав на собаку, оскільки вона нібито «багато гавкала» і що це спричинило проблеми з доглядачем собаки. «У цьому сенсі Луїса Альберто Дуранго звинуватили у злочині жорстокого поводження з тваринами», - йдеться в судовому органі.

Випадок, який стався в Боготі, досить схожий. МіріамПатрісія Ередія, доглядач собаки на ім'я Луна,не мала свого вихованця в оптимальних умовах. З цієї причини їй було пред'явлено звинувачення у злочині жорстокого поводження з тваринами.

Згідно з розслідуваннями прокуратури, справа була подана 17 листопада 2018 року після того, як районний інститут захисту і благополуччя тварин здійснив інспекційний візит до будинку в місті Енгатіва, в західній частині столиці. «Там, де вони знайшли Луну в поганому харчуванні та станах здоров'я та з очевидними змінами в її поведінці», - йдеться в документі.

Тварину відвезли до ветеринарного центру, де було виявлено внутрішню кровотечу, яка своєчасно не лікувалася. «З огляду на серйозність його стану, фахівці евтанаризували його», - додали в прокуратурі.

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Цеправові наслідки жорстокого поводження з тваринами в Колумбії

Тварини, будь то домашні чи дикі, схильні до порушень своїх прав у Колумбії. Зіткнувшись з цим, ті, хто вчиняє ці напади, піддаються Генеральною прокуратурою множинним юридичним наслідкам, які перешкоджають практиці.

Судовий орган пояснив, що апеляція Закону 1774 від 6 січня 2016 року доступна. Цейрегламент гарантує, що ставлення між людьми та тваринами ґрунтується на «повазі, солідарності, співчуття, етиці, справедливості, турботі, запобіганні страждань, викорінення полону та залишення», цитує документ.

З іншого боку, благополуччя живих істот полягає, в свою чергу, в тому, що їх власник повинен дотримуватися п'яти мінімальних принципів: щоб вони не страждали від голоду, спраги, фізичного дискомфорту чи болю; що вони не викликані недбалістю чи недбалістю, що вони не піддаються страху чи стресу і що вони можуть проявляти свою природну поведінку.

Ті, хто спричиняє смерть або травми, які серйозно погіршують здоров'я або фізичну цілісність тварини, можуть зіткнутися з ув'язненням від 12 до 36 місяців. Крімтого, вони зіткнуться з особливою інвалідністю від одного до трьох років для здійснення професії, торгівлі, торгівлі чи володіння, пов'язаного з тваринами.

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