Це була презентація Кароля Г на Coachella: «Я відчуваю себе дуже щасливим і гордістю представляти свою країну»

Singer Karol G attends the Billboard Women in Music Awards at YouTube Theater in Inglewood, California, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





Колумбієць Кароль Г проявився цієї неділі на фестивалі Coachella 2022, в Індіо, штат Каліфорнія, і залишив тисячі відвідувачів, які насолоджувалися її піснями відкритими ротами, а також несподівану данину колумбійця декільком знаковим артистам латинської музики, включаючи Рікі Мартін та його співвітчизник Шакіра.

Колумбієць розпочав своє шоу, виконавши «El makinón» та «Mi cama», два хіти, які ознаменували її співочу кар'єру та зробили її відомою міжнародній аудиторії. Пізніше він в захваті від «Біхота» та«Ahora me llama», піснею, для якої він співпрацював з Bad Bunny, одним з найважливіших виконавців на даний момент.

Однак температура фестивалю почала зростати, коли DJ Tiësto вийшов на сцену дивовижним чином і супроводжував свого колегу з «Не соромитися», співпрацею, яку вони випустили пару місяців тому.

Ще одним сюрпризом, який Кароль Г підготувала для Coachella, було запрошення Беккі Г, з яким вона зіграла «Mamii», пісню, яка стала гімном для багатьох жінок, і що, насправді, кілька годин тому вона випустила свій офіційний кліп на YouTube, а Міа Халіфав якості головного героя.

Саме тоді настала та ніч, і шоу «Біхоти» зайняло тотальний поворот, адже одягнений у кольори колумбійського прапора, він почав щиру данину, до якої вона включала важливих виконавців латинської музики.

Він також переглянув інші хіти, такі як «Марія» Рікі Мартін, «La macarena» Лос-дель-Ріо, «Життя - це карнавал» Селії Крус, «Бензин» тато Янкі, «Хіпи не брешу» Шакіри, «Despacito» Луїс Фонсіта «Міджент» Дж. Балвіна.

Кароль Г Закрита Коачелла з піснею Шакіри

Перебуваючи на закритті свого шоу, Кароль Г та його шанувальники, які відвідували блакитні перуки, співали пісню «Туса», щоб «кричати ура», хіт, який поставив Антіокію серед еліти музичної індустрії, тому що навіть Детронізував Майкла Джексона своїм числом нагород.

Данина Кароля Г. Селії Крус

З моменту свого першого видання в 1999 році Coachella стала однією з найважливіших подій музичної індустрії. Навідміну від інших шоу, він не тільки об'єднує зірок із США чи Європи, але також включає в свій список латиноамериканських співаків.

Для своєї останньої версії відвідувачі та шанувальники також користувалися іншими представниками регіону, такими як Пабло Віттар, Анітта, Нікі Ніколь та колумбійський композитор Ела Мінус .

Однак переважна більшість іспаномовних художників приїхали з Мексики, включаючи Grupo Firme, Натанаель Кано, MS Band, Chicano Batman, Alaina Castillo, Ed Maverick, Ela Minus, Джессі Рейєс, Омар Аполлон, Пако Осуна та Брати Мартінес.

Незважаючи на оплески, не все було райдужно для латиноамериканців на Coachella, оскільки кілька шанувальників засудили «Латинофобію» проти «Grupo Firme», які радували учасників фестивалю на сцені, але не транслювалися на жодному з трьох каналів.