Це акторський склад «Лас-Вілламізар», нового роману Каракола Телевізіона

Нова постановка потрапить сьогодні ввечері Caracol Televisión , як оголосив канал кілька тижнів тому. Це «Лас-Вілламізар», мильна опера періоду, яка розповідає історію трьох сестер, чия мати вбита, і це мотивує їх стати шпигунами Визвольної армії, щоб шукати помсти полковника Чорногорії, відповідального за вбивство.

Проект, режисером якого є Матео Стівелберг, характеризується драматичними сценами пригод, напруженості та дій, записаних на локаціях Колумбії, таких як Сантандер, Вілла де Лейва та Богота.

Що стосується акторського складу, то ставка також була досить амбітною, оскільки виділяються такі імена , як Шани Надан, Естефанія Піньєрес та Марія Хосе Варгас , які подарують життя хоробрим сестрам Вілламізар.

Зі свого боку, Надан сказав, що серед викликів цієї мильної опери вони виділяють той факт, що йому довелося навчитися носити накидки, сукні та бойовий одяг, а також навчити себе поводитися з шаблями, ножами та знаряддями, які використовувалися в іспанському реконвесті (1816).

«Маджо» Варгас погодився зі своїм колегою, зазначивши, що використання зброї є одним з найбільших акторських викликів, які він мав у своїй кар'єрі.

РобертоКано, Брайан Морено, Луїс Меза, Хімена Дуран, Клаудіо Катаньо та Рафаель Зеа- інші актори, які будуть у «Лас-Вілламізар», прем'єра яких відбудеться о дев'ятій годині вечора, після «Challenge: The Box».

З іншого боку, Стівелберг сказав El Espectador , що для реалізації «Лас-Вілламізар» він покладався на свій досвід як наймолодшого з декількох братів і сестер і на те, як працює динаміка між сім'ями. Крім того, він врахував, що виховання з батьком фігура відрізняється і зустрічається не так часто, особливо в той час, тому побудова персонажів була різною.