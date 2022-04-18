«Це моя третя війна»: люди похилого віку, великі забуті російського вторгнення в Україну

Aleksandra Vassilchenko (L) from Kramatorsk recounts her story as she sits with her grandson, Roman (R), outisde a shelter for internally displaced people, in Dnipro on April 16, 2022. - The elderly are "often forgotten, very vulnerable" during conflicts, says Federico Dessi, the director for Ukraine of the NGO Handicap International, which is providing equipment and financial support to the Dnipro shelter. (Photo by Ed JONES / AFP)

«21 березня я покинув свій будинок, щоб покурити. Впав снаряд. Я втратив руку». ВолодимирЛігнов, 71 рік, втілює трагічну долю українських старців, невидимих жертв війни, яка розоряє їх країну.

Чоловік, колишній водій поїзда, повільно ходить в коридорі приймального центру в Дніпрі, місті в центральній Україні, який став одним з головних гуманітарних центрів країни.

Personas desplazadas por la guerra en Ucrania reciben cortes de pelo y manicura en un antiguo hospital de maternidad convertido en refugio para desplazados en Dnipro (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Лівийрукав її сірого светри складається на висоті пахви. Йому важко пояснити, що з ним сталося. Він не знає, якої війни він жертва, а також хто запустив снаряд в Авдіївці, промисловому хабі Донецької області, який Москва зробила одним із пріоритетних завдань.

«Я не розумію, що відбувається. Через тиждень мені потрібно змінити бандаж у лікарні в Мирнограді [посеред зони конфлікту, де його ампутували]. Але вони кажуть мені, що я повинен піти через три дні», - повторює він раз по раз.

«Можливо, краще сходити на цвинтар. Я більше не хочу жити», - зітхає вона, як старий кульгає і носить синьо-червону смугасту шапку проходить повз її боку.

El sufrimiento físico y mental es omnipresente entre los ancianos (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Фізичніта психічні страждання здаються всюдисущими серед людей похилого віку , з якими AFP зустрічався у притулку Дніпро, пологовому будинку, який знову відкрився у березні для розміщення внутрішньо переміщених осіб на тимчасовій основі.

Un hombre entrega comida a un pariente internado en el centro de Dnipro (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Забутий»

Фургон щойно прибув зі східного фронту. Волонтеринамагаються вивести людей похилого віку з транспортного засобу, щоб розмістити їх у інваліднихвізках, але деякі з них стогне від болю.

Іншіздаються втраченими. Людинабіжить схопити якісь сигарети, як тільки він ступає на землю. Відразу після цього він поспішає забирає свої речі, ніби йому довелося швидко піти, коли він щойно прибув у безпечне місце після тижнів пекла.

Según Handicap International, que cita cifras de las autoridades ucranianas, unas 13.000 personas ancianas o discapacitadas se instalaron en la región de Dnipró desde el inicio de la invasión rusa y más de medio millón pasaron por ahí. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Найскладніші - це ті, хто багато часу проводив в підвалах», - пояснює директор центруОльга Волкова , куди приїхали 84 пенсіонери. «Багато хто залишився зовсім наодинці. Перед війною ми їм допомагали, але тепер вони були покинуті на долю», - додає він.

Люди похилого віку часто «забуті, дуже вразливі», під час конфліктів підтверджує Федеріко Дессі , директор по Україні ГО «Гандикап Інтернешнл», яка надає обладнання та фінансову допомогу центру Дніпра.

Los ancianos muchas veces “son olvidados, muy vulnerables”, durante los conflictos, según dijo el director para Ucrania de la ONG Handicap International, que ofrece equipos y ayuda financiera al centro de Dnipró. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Як правило, «ізольовані від решти своїх сімей» і «не в змозі використовувати телефон або спілкуватися» , вони особливо «безпорадні» через невизначеність війни, підкреслює він.

Zoia Taran, 85, originaria de Sloviansk, llora mientras cuenta su historia (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

ОлександраВасільтченко, 80-річна росіянка з України, щасливіша за середню. Онукприїхав шукати її, як тільки вона приїхала додому до Дніпра.

"Me encarcelaron en mi casa”, dijo Aleksandra Vassilchenko, deseando “la muerte” de “Vladimir Vladimirovich” Putin “y sus hijos”. Su nieto vino a buscarla apenas llegó al hogar en Dnipró, algo que fue un evidente consuelo para ella. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Очевидний комфорт для жінки, провівши тижні «на самоті в [своїй] трикімнатній квартирі» у Краматорську [схід], де внаслідок нападу Росії на вокзалі нещодавно загинуло щонайменше 57 осіб.

Октогенаріан, побоюючись того, що може статися, зберіг якусь їжу. Але «Я завжди ховався у ванній (...) Він плакав постійно. Я був ув'язнений у себе в будинку», - сказав він, бажаючи «смерті» Володимира Володимировича «Путіна «і його дітей».

Generalmente aislados del resto de su familia e incapaces de usar un teléfono o de comunicar, los ancianos están particularmente desamparados por las incertidumbres de la guerra. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Три війни»

За даними Handicap International, який наводить цифри української влади, близько 13 тисяч людей похилого віку або інвалідів оселилися в Дніпровській області з початку російського вторгнення і через нього пройшло понад півмільйона.

“Si se crean diez nuevos establecimientos como el nuestro, se llenarán enseguida”, dijo Konstantin Gorchkov, que dirige el centro con su esposa Natalia. (Photo by Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Будинок милосердя», колишній профілакторій, перетворений на притулок для нужденних , з тих пір вітав евакуйованих з Маріуполя, місто, обложеного росіянами на півдні, а також жителів Сходу.

Los voluntarios tratan se sacar a los ancianos del vehículos para colocarlos en sillas de rueda, pero algunos de ellos gimen del dolor. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Якщо буде створено десять нових закладів, таких як наша, то вони поповняться відразу», - каже Костянтин Горчков, який керує центром разом зі своєю дружиною Наталією.

Natashsa Sitnik (derecha) de Mariupol realiza una manicura en Olga Kulaga. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Тридцятьнових жителів приєдналися до сотні, які вже там жили. Одназ них - 83-річна Юлія Панфіорова, яка прибула з Лисичанська, в Луганську область на сході.

Yulia Panfiorova, de 83 años, de Lysychansk, en su habitación del refugio Mercy House para personas necesitadas en Dnipro. "Esta es mi tercera guerra", dijo (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Ця колишня вчителька економіки каже, що біля неї впали три ракети і розбили її вікна.

«Це моя третя війна», - згадує він, посилаючись наДругу світову війну (1939-1945) та конфлікт, який розпочавсяу 2014 році на Донбасі , частиною якого є Луганськ та Донецьк.

Esta ex profesora de economía contó que tres misiles cayeron cerca de ella y rompieron sus ventanas. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

(Фотографії ED JONES/AFP)

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