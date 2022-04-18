«Це моя третя війна»: люди похилого віку, великі забуті російського вторгнення в Україну

«21 березня я покинув свій будинок, щоб покурити. Впав снаряд. Я втратив руку». ВолодимирЛігнов, 71 рік, втілює трагічну долю українських старців, невидимих жертв війни, яка розоряє їх країну.
Чоловік, колишній водій поїзда, повільно ходить в коридорі приймального центру в Дніпрі, місті в центральній Україні, який став одним з головних гуманітарних центрів країни.
Лівийрукав її сірого светри складається на висоті пахви. Йому важко пояснити, що з ним сталося. Він не знає, якої війни він жертва, а також хто запустив снаряд в Авдіївці, промисловому хабі Донецької області, який Москва зробила одним із пріоритетних завдань.
«Я не розумію, що відбувається. Через тиждень мені потрібно змінити бандаж у лікарні в Мирнограді [посеред зони конфлікту, де його ампутували]. Але вони кажуть мені, що я повинен піти через три дні», - повторює він раз по раз.
«Можливо, краще сходити на цвинтар. Я більше не хочу жити», - зітхає вона, як старий кульгає і носить синьо-червону смугасту шапку проходить повз її боку.
Фізичніта психічні страждання здаються всюдисущими серед людей похилого віку , з якими AFP зустрічався у притулку Дніпро, пологовому будинку, який знову відкрився у березні для розміщення внутрішньо переміщених осіб на тимчасовій основі.
«Забутий»
Фургон щойно прибув зі східного фронту. Волонтеринамагаються вивести людей похилого віку з транспортного засобу, щоб розмістити їх у інваліднихвізках, але деякі з них стогне від болю.
Іншіздаються втраченими. Людинабіжить схопити якісь сигарети, як тільки він ступає на землю. Відразу після цього він поспішає забирає свої речі, ніби йому довелося швидко піти, коли він щойно прибув у безпечне місце після тижнів пекла.
«Найскладніші - це ті, хто багато часу проводив в підвалах», - пояснює директор центруОльга Волкова , куди приїхали 84 пенсіонери. «Багато хто залишився зовсім наодинці. Перед війною ми їм допомагали, але тепер вони були покинуті на долю», - додає він.
Люди похилого віку часто «забуті, дуже вразливі», під час конфліктів підтверджує Федеріко Дессі , директор по Україні ГО «Гандикап Інтернешнл», яка надає обладнання та фінансову допомогу центру Дніпра.
Як правило, «ізольовані від решти своїх сімей» і «не в змозі використовувати телефон або спілкуватися» , вони особливо «безпорадні» через невизначеність війни, підкреслює він.
ОлександраВасільтченко, 80-річна росіянка з України, щасливіша за середню. Онукприїхав шукати її, як тільки вона приїхала додому до Дніпра.
Очевидний комфорт для жінки, провівши тижні «на самоті в [своїй] трикімнатній квартирі» у Краматорську [схід], де внаслідок нападу Росії на вокзалі нещодавно загинуло щонайменше 57 осіб.
Октогенаріан, побоюючись того, що може статися, зберіг якусь їжу. Але «Я завжди ховався у ванній (...) Він плакав постійно. Я був ув'язнений у себе в будинку», - сказав він, бажаючи «смерті» Володимира Володимировича «Путіна «і його дітей».
«Три війни»
За даними Handicap International, який наводить цифри української влади, близько 13 тисяч людей похилого віку або інвалідів оселилися в Дніпровській області з початку російського вторгнення і через нього пройшло понад півмільйона.
«Будинок милосердя», колишній профілакторій, перетворений на притулок для нужденних , з тих пір вітав евакуйованих з Маріуполя, місто, обложеного росіянами на півдні, а також жителів Сходу.
«Якщо буде створено десять нових закладів, таких як наша, то вони поповняться відразу», - каже Костянтин Горчков, який керує центром разом зі своєю дружиною Наталією.
Тридцятьнових жителів приєдналися до сотні, які вже там жили. Одназ них - 83-річна Юлія Панфіорова, яка прибула з Лисичанська, в Луганську область на сході.
Ця колишня вчителька економіки каже, що біля неї впали три ракети і розбили її вікна.
«Це моя третя війна», - згадує він, посилаючись наДругу світову війну (1939-1945) та конфлікт, який розпочавсяу 2014 році на Донбасі , частиною якого є Луганськ та Донецьк.
(Фотографії ED JONES/AFP)
Продовжуйтечитати: