«Вони заслуговують на розп'яття»: депутат ПТ накинувся проти опозиції за реформу електроенергії

Під час дебатів щодо реформи електроенергіїМаргарита Гарсія Гарсія, депутат лейбористської партії (PT), попросила слово зробити заяву, співмірну Страсний тиждень, просячи «розп'яття» законодавців опозиційного блоку за те, що вони проти пропозиції, яку просуває президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (PT).

В один момент під час сесії петиста попросила слово напасти на своїх політичних суперників, яких вона звинуватила в тому, що не поважав президента Палати депутатів , який був на той час, членом Національного руху регенерації (Морена).

«Там вони показують свою маленьку освіту, і оскільки він був секретарем Пенья Ньєто, він там боляче, тому що вони більше не заповнювали його сумки грошима. Винечесний, мізогінний хлопець, ви не поважаєте нашого співвітчизника жіночого президента. І там, якщо депутати від ПАН, ПРР, Руху громадян і ПРІ не плачуть», - сказав законодавець.

Пізніше, щоб посилатися на зраду, яку вони робили проти країни за протидію цій законодавчій поправці, він запевнив, що вони «заслуговують на розп'яття», фраза, яка викликала сміх його колег законодавців, які були близькі до неї.

«Ще раз доведено, що вони лицеміри, зрадники, Іуда, продають батьківщину і невихованих. Вони заслуговують на розп'яття», - сказав Гарсія Гарсія.

(Foto: Twitter)

Після того, як цей фрагмент дискусії був випущений в соціальних мережах, кілька користувачів, включаючи опозиційних персонажів, почали критикувати, проте петиста використовувала свій акаунт у Twitter , щоб свідчити про це.

Маргарита Гарсія сказала, що рух Четвертої Трансформації (Q4) та його союзників ніколи не будуть описані як «продати батьківщину», оскільки вони не зроблять крок назад від ознаки та стратегії Va X Мексика.

«Вони зможуть сказати, що хочуть про наш рух, але вони ніколи не зможуть зателефонувати нам або поставити під сумнів, як зрадники продають батьківщину. З циніками і брехунами не крок назад!» , написав він.

Голосування за електричну реформу розпочалося о 10:00 цієї неділі, 17 квітня, але участь продовжено більше ніж на 12 годин. Близько22:00 закінчився перший блок з 12 депутатів (шість за і шість проти), які використовували сцену , щоб зробити свою позицію відомою.

AMLO envió Reforma a la Ley Minera para su pronta aprobación (Foto: Twitter)

Сесія могла б бути більш гнучкою, але правлячий блок (Морена-ПТ-ПВЕМ) поставив кожному спікеру кілька запитань, поряд з іншими втручаннями, щоб «затримати» момент саміту. Зараз, приблизно з 22:30 години, почалася участь ще 12 спікерів за цією президентською пропозицією.

Невідомо, скільки часу може знадобитися для завершення цієї дискусії, але президент вже просунув можливий негативний результат проти своєї реформи в питаннях електроенергії, саме тому він пішов у соціальних мережах попередитиїх наступний хід у разі виникнення цього несприятливого сценарію.

«Про це я вже говорив у своєму звіті у вівторок: що б не сталося, ми вже захищали від зради. Завтра я це ще раз поясню», - написав він у своїх соціальних мережах.

Через годину координатор Морени в Палаті депутатів Ігнасіо Мієр оголосив, що президентська ініціатива щодо внесення змін до Закону про видобуток корисних копалин дійшла до законодавчого палацу Сан-Лазаро, який слід обговорити та затвердити, ймовірно, у понеділок.

З цієї причини і для того, щоб виконати стратегію Лопеса Обрадора, Політична координаційна рада (Юкопо) погодилася на пленарне засідання, щоб не було більше перешкод для цього нового проекту, і йти прямо на пленарне засідання.

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