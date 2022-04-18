США розкритикували китайський режим за не засудження «жорстокого» вторгнення Росії в Україну

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Сполучені Штати розкритикували понеділок, що китайський режим ще не засудив «жорстоке» вторгнення Росії в Україну, і поставив під сумнів, що деякі високі китайські звинувачення повторюють «пропаганду, що виходить з Кремля».

Про це на прес-конференції заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, розповідаючи про позицію Пекіна, союзника Москви.

«Ми не тільки не бачили, як Китай засуджує, як повинна кожна країна, ту жорстокість, яку російські війська використовують в Україні проти українського народу», - сказав Прайс.

«Насправді, - сказав він, - ми чули, як деякі високопосадові особи в Китаї папуги одні з найнебезпечніших пропаганди, що походять з Кремля».

США неодноразово попереджали Китай про наслідки його надання військово-економічної підтримки Росії та закликали азіатського гіганта відігравати більш активну роль у стримуванні двомісячного військового вторгнення Росії в Україну.

Прес-секретар США наголосив, що «це час», коли «кожна відповідальна країна» має «обов'язок чітко зрозуміти, де вона позиціонує себе з питань, де не підходять нюанси», наприклад, «різанина мирного населення та безоплатні порушення прав людини» російськими військами в Україні.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

Минулого тижня президент США Джо Байден повідомив свого українського колегу Володимиру Зеленському , що направить додатковий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів США з більш летальною зброєю для боротьби з Росією в Новийетап вторгнення більше орієнтований на Донбас на сході України.

Зі свого боку, минулої середи США попередили, що не залишаться «байдужими» до країн, які підривають економічні санкції, введені проти Росії її вторгненням в Україну, і вважають помилкою, що є ті, хто хоче позбутися ситуації. За словами секретаря казначейства Джанет Йеллен, китайський режим давно хвалився дотриманням «сакроосвятних» принципів суверенітету та територіальної цілісності, але своєю самовдоволенням з Росією ризикує, що міжнародне співтовариство більше не поважає своїх звернень до цих принципів у майбутнє.

«Якими б не були геополітичні стратегії та цілі Китаю, ми не бачимо жодної можливої доброякісної інтерпретації російського вторгнення або його наслідків для міжнародного порядку», - сказав він.

За останніми даними, складеними ООН, у війні в Україні вже підтверджено 2 072 мирних жителів, з яких 169 були дітьми; втой час як понад 4,2 мільйона людей втекли, щоб шукати притулок у сусідніх країнах.

Тижні тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запитав свого китайського колегу Ван І , щоб азіатська країна відіграє важливу роль роль у досягненні режиму припинення вогню з Росією та заявили, що Україна сподівається досягти миру і стати «воротами до Європи».

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Діалог між ними відбувся лише через три дні після того, як Китай та Європейський Союз (ЄС) провели телематичний саміт, на якому Брюссель попросив Пекін відмовитися від своєї «рівновіддальності» до війни в Україні та використати свій вплив на Росію для припинення агресії. «Увесь Китай хоче - це мир в Україні», - запевнив Кулеба главу дипломатії азіатського гіганта, повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua.

З початку конфлікту Китай зберіг неоднозначну позицію, в якій закликав поважати територіальну цілісність всіх країн і в якій уникав використання слова «вторгнення» для позначення російського наступу, одночасно повторюючи свою протидію санкціям проти Москва.

За словами Сіньхуа, міністр закордонних справ України поінформував Вангу про ситуацію, заявив, що його країна хоче підтримувати зв'язок з Китаєм і сподівається, що він продовжить відігравати важливу роль у досягненні припинення вогню.

Китайє «великою країною, яка відіграє ключову і активну роль у забезпеченні миру», - сказав Кулеба, який також подякував гуманітарній допомозі, надісланій Пекіном і наполягав на тому, що Київ хоче знайти тривале рішення шляхом діалогу з Росією і «готовий стати воротами до Європи».

(З інформацією від EFE)

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