США і Південна Корея почали військові маневри в момент особливої напруги на півострові

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

СполученіШтати та Південна Корея сьогодні починають свої комбіновані військові маневри в момент особливої напруги на півострові, позначеної ескалацією зброї Північної Кореї та повторними ракетними випробуваннями, які, здається, також готують ядерні випробування.

«Республіка Корея (офіційна назва Південної Кореї) і США вирішили провести комбіноване командне навчання (CCPT) протягом першої половини 2022 року протягом 9 днів, починаючи з 18 квітня», - пояснили в заяві Південнокорейських об'єднаних начальників штабу (JCS).

Навчання, засноване на комп'ютерному моделюванні, починається буквально через день після того, як Пхеньян оголосив, що випробував новий снаряд, призначений для оснащення тактичної ядерної зброї.

Окрім цього випробування, цього року проведено ще 12 випробувань (рекордна кількість), включаючи міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), першої у своєму роді з 2017 року.

У очевидну відповідь на це випробування, вперше за п'ять років Вашингтон вирішив відправити один зі своїх авіаносців для виконання маневрів в околицях півострова.

У свою чергу, очікується, що режим відзначить заснування своєї армії 25 квітня військовим парадом, на якому він міг би розкрити нові можливості, тоді як супутники продовжують виявляти активність, що вказує на те, що Пхеньян готує своє перше ядерне випробування трохи більше чотирьох років.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares 朝鮮通信社 | AP

Враховуючи цей сценарій, деякі аналітики вважали, що ККТ, починаючи з сьогоднішнього дня, також може передбачати розгортання активів на місцях, щоб показати військові м'язи.

Але JCS уточнив, що ККТ «є оборонним командним пунктом, яке використовує комп'ютерне моделювання і не включатиме фактичні навчальні маневри з солдатами».

Пхеньянзазвичай засудив ці навчання, які прагнуть здійснити оперативні процедури у разі війни (включаючи відбиття вторгнення та контратаки), стверджуючи, що вони є випробуванням на вторгнення на його територію.

Зіткнувшись із сценарієм, який все більше нагадує піки напруженості, досягнуті в 2017 році, коли Пхеньян і Вашингтон погрожували один одному збройними атаками, посланник США з ядерних переговорів Сен Кім прибув сьогодні в Сеул на п'ятиденну поїздку.

Кім зустрінеться з південнокорейською владою, щоб обговорити ситуацію в той час, коли Північна Корея залишається повністю ізольованою з-за кордону пандемією і не виявляє бажання відновити заблокований діалог з 2019 року.

(З інформацією від EFE)

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