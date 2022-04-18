США та її союзники хочуть посилити економічний тиск на Росію

FOTO DE ARCHIVO: Gente pasando por delante de la sede del Banco Central en Moscú, Rusia, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Міністрфінансів США Джанет Йеллен, яка представляє Сполучені Штати цього тижня на засіданні міністрів фінансів G20, бойкотує деякі зустрічі, якщо Росія візьме участь у них, повідомила впонеділок старший чиновник у своєму портфелі.

Йеллен планує взяти участь, однак, у інавгураційній зустрічі G20, присвяченій світовій економіці.

Зустріч об'єднає практично в середу міністрів фінансів і центральних банкірів цих країн, частиною яких є Росія.

СШАне хочуть, щоб присутність російських чиновників у G20 перешкоджала роботі групи, заявив чиновник, який підкреслив, що ця зустріч не може бути зустріччю, як інші для Росії.

Міністр фінансів Росії практично відвідає деякі сесії, додав він.

Кількакраїн G7 можуть залишити зустріч G20, коли Росія виступить, повідомило Мінекономіки в п'ятницю Франція.

Крім того, США та їх союзники «продовжать свої зусилля» щодо посилення економічного тиску на Росію, попередило Міністерство фінансів США у своїй заяві. Чиновник міністерства заявив, що будуть націлені на тих, хто намагається ухилитися від санкцій проти Москви.

Foto de archivo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen Mar 11, 2022. Jason Connolly/Pool via REUTERS/ REUTERS

Міністр фінансів США зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, але жодної дати не оголошено.

Джанет Йеллен також проведе прес-конференцію в четвер о 11:00 (15:00 за Гринвієм).

Секретарказначейства «посилить прихильність Америки багатолатералізму та сприятиме політичним пріоритетам США для інклюзивного відновлення економіки», - йдеться у заяві Казначейства.

Основними темами Вашингтона також є глобальне цифрове оподаткування, боротьба з глобальним потеплінням та «зростаюча глобальна криза продовольчої безпеки, що виникла в результаті жорстокої та незаконної війни Росії проти України».

G20Finance відбудеться в середу, протягом тижня весняних зустрічей МВФ та Світового банку, для яких очікується, що невеликі делегації країн відбудуться у Вашингтоні, а прес-конференції будуть лише віртуальними.

Прес-конференція G20 відбудеться в середу о 15х30 (19х30 Гринвіч).

Західні країни хочуть виключити Росію з G20. Але Індонезія, яка очолює групу в цьому році, хоче залишитися «неупередженою».

G20 складається з США, Європейського Союзу, Китаю, Великобританії, Франції, Італії, Росії, Японії, Південної Кореї, Німеччини, Канади, Бразилії, Мексики, Аргентини, Індії, Австралії, Саудівської Аравії, Індонезії, Південної Африки та Туреччини.

(З інформацією від AFP)

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