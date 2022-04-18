Розкішна допомога Хуана Фернандо Кінтеро, яка дала РіверпПлейту перемогу в Аргентинській лізі

РіверПлейт продовжує свої хороші показники післядесятого туру Аргентинської професійної ліги . Команда на чолі з Марсело Галлардо виграла 2-1 цієї неділі проти Банфілдана стадіоні Флоренсіо Сола за зоряною участю колумбієця Хуана Фернандо Кінтеро.

Команді «Мілліонаріо» довелося працювати, щоб принести йому три очки під час візиту до «Свердла», оскільки з першої хвилини матч став фрикційним, не даючи Річці генерувати колективні дії. «Група хрестоносців» мала деякі небезпечні підходи, однак це не могло зробити їх конкретними.

Перше святкування матчу відбулося на 23-й хвилині, після помилки воротаря Франко Армані. Вінпішов шукати хрест, але кинув м'яч, з яким зловмисник Банфілда, Амос Джереміас Пералес, скористався і забив свій перший гол як професіонал. В решті частини першого тайму Річці було важко знайти рівність, і місцеві стали сильними від порядку в обороні.

Рахунок нічиї (54') прийшов після суперечливого пенальті. Задній Франко Кінтерос, з Банфілда, стрибнув і пропустив заголовок, однак, коли він впав, футбол вдарив його в руку. Місцеві жителі стверджували, що кінцівка знаходиться в природному положенні, але центральний суддя звернувся до ВАР і в кінцевому підсумку санкціонував максимальний штраф. Аргентинський кермо, Енцо Фернандес, відповідав за збір та рівність на табло.

Флаєр Колумбії збірноїувійшов на 59-у хвилинуі не змусив себе довго показати свої якості. У 66 ', Кінтеро об'єднався з Фернандесом, і, мобілізуючись з м'ячем до півмісяця великої площі, він просочився пропуском для Матіаса Суареса, який біг на висоті пенальті. Отримавши певний простір, атакуючий Рівер Плейт потужно визначив праву руку масті воротаря Енріке Болоньї .

Місцеві ЗМІ дали хороші оцінки роботі керма Антіокії, щоб команда могла відновити циркуляцію м'яча та створити місця на полі Банфілд. «Таладро» не зміг повернутися на трасу, і навіть за 10 хвилин до закінчення матчу захисник Лучано Лолло був вигнаний.

Після заручини тренера Марсело Галлардо запитали причину, чому Кінтеро не є стартером, я розумію, що кілька разів це було рішенням, що надходить від альтернативного банку. Щодо цього питання тренер сказав, що він просить у нього більше зусиль, ніж інші гравці через технічні умови, які він має:

«'Juanfer' - для нас франшиза гравець конкретних ролей. У фрикційному матчі, що навіть з додатковою людиною ми не могли контролювати партію... Тепергеній, який він зробив у цілі Суареса, відзначає вас, що це таке. Але я вимагаю від Джуанфера більше, тому що він наш інший, інший гравець»,- сказав він.

«Якщо він покаже мені, що може робити те, що робить з більшою безперервністю, він був би гравцем, який ставить себе на самоті, щоб грати довше. І іноді мені потрібно, щоб ви грали довше. Коли він зрозуміє, що це буде все більш важливим і бере на себе безперервність гри як велику відповідальність, я зовсім не виключаю, що він може потрапити в команду і грати довше», - підсумував Галлардо на прес-конференції.

Після перемоги Рівер Плейт залишається другим у аргентинській професійній лізі з 22 очками , на два менше, ніж лідер Racing de Avellaneda . Крім того, він накопичив свою третю поспіль перемогу після падіння проти Бока Хуніорс 20 березня. На наступну дату група «Мілліонаріо» зіткнеться з Талересом де Кордова відвідувачем (середа, 20 квітня).

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