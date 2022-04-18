МВФ запропонував тимчасово підвищити податки на компанії з надмірним прибутком

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прагне продовжувати допомагати компаніям, постраждалим від пандемії, але які є життєздатними в майбутньому, і розвантажити щось громадські зусилля пропонують тимчасово підвищити податки на компанії, які мають «надмірний» прибуток.

В одному з робіт, представлених під час першого дня весняної зустрічі щодо боргів та викликів, що стоять перед приватним сектором, МВФ також рекомендує урядам «оцінити темпи їх фіскальної консолідації».

Таким чином, він розуміє, що найбільш відновлені економіки можуть почати скорочувати допомогу «швидше», але попереджає, що ті, хто не перебуває на цьому етапі, все ще можуть зазнати довгострокових збоїв та проблем.

У цьому звіті Фонд викладає різні способи, за допомогою яких уряди можуть допомогти компаніям, постраждалим від пандемії.

Таким чином, він вважає, що така підтримка повинна обмежуватися обставинами, за яких стався «ринковий провал» , але також попереджає, що в секторах, які найбільше постраждали від пандемії, яка може затягнути решту економіки, краще заохочувати реструктуризацію чи конверсію.

En este informe el Fondo expone diversas formas en las que los Gobiernos pueden ayudar a las empresas afectadas por la pandemia (EFE/Yahya Arhab) EFE

Визнаючи, що рішення, який бізнес, ймовірно, буде життєздатним допомогти, є складним, Фонд рекомендує урядам «зменшити тягар» державної допомоги розглянути питання про тимчасове підвищення податків на компанії з «надмірним» прибутком.

«Це допомогло б відновити деякі перекази», які були надані підписами, які «їх не потребували», додає документ.

У будь-якому випадку, у звіті згадується, що вплив пандемії на фінансовий стан домогосподарств та компаній був нерівномірним у світі, а також багато в чому залежить від економічного складу за галузями кожної країни.

Послуги віч-на-віч впали, а виробництво та експорт товарів та послуг, які замінюють обличчям до обличчя, покращився.

Крім того, ринок праці туризму та гостинності досі не відновлюється через два роки після пандемії, а з іншого боку, логістика та будівництво покращилися умови їх праці, особливо заробітна плата.

Війнав Україні, крім того, більшою мірою вплинула на ланцюги поставок та ціни на енергію та продукти харчування, ціна яких також вплине на потенціал домогосподарств.

(З інформацією від EFE)

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