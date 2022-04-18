Автопілот Tesla запускає тривогу в США після катастроф

(Bloomberg) - Деррік Моне та його дружина Дженна їхали на міжштаті Індіани в 2019 році, коли їх седан Tesla Model 3, який бігав на автопілоті, врізався в припарковану пожежну машину. Деррік, потім 25, переніс переломи хребта, шиї, плечей, ребер і ніг. 23-річна Дженна померла в лікарні.

Інцидентбув один з десяток за останні чотири роки, коли Tesla, використовуючи цю систему допомоги водієві, зіткнулася з транспортними засобами першої допомоги, викликаючи сумніви щодо безпеки технології, яку найцінніша автомобільна компанія світу вважає однією зі своїх коронних коштовностей.

Заразрегулятори в США застосовують більш високий рівень уваги до автопілоту. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA), яка має повноваження примусово відкликання, відкрила два формальні дослідження дефектів, які в кінцевому підсумку можуть призвести до того, що Tesla Inc. доведеться адаптувати автомобілі та обмежувати використання автопілота в ситуаціях, коли це ще не безпечно.

Розгінавтопілота може заплямувати репутацію Tesla серед споживачів і налякати інвесторів, чия віра в сумлінність компанії допомогла зробити генеральним директором Tesla Елоном Маск, найбагатшою людиною у світі. Це може вплинути на довіру до технологій, в які інші автомобільні та програмні компанії інвестують мільярди, щоб розвиватися, сподіваючись змінити тривожну тенденцію зростання смертності від трафіку в США.

Цетакож може посилити давню напруженість між Вашингтоном і Тесла. Іконоборець Маск вже знущався над NHTSA як «партійний поліцейський» і був роздратований небажанням президента Джо Байдена хвалити піонерську компанію. Він не соромиться критикувати законодавців та регуляторів у Twitter, платформу соціальних медіа, яку він запропонував придбати за 43 мільярди доларів.

Тесла, яка публікує свої результати пізніше цього тижня, останнім часом мала ауру непереможності. Оскільки більшим конкурентам було завдано шкоди глобальним дефіцитом чіпів та іншими збоями, спричиненими пандемією, виробнику електромобілів вдалося істотно збільшити виробництво. Скромно фінансується і повільно функціонуюча державна установа є однією з небагатьох перешкод, яка загрожує відвернути його курс.

Маскі Тесла не відповіли на запити про коментар. «Зробити наші транспортні засоби безпечнішими є критично важливим для культури нашої компанії та того, як ми впроваджуємо нові технології», - написав у березневому листі конгресменам Рохан Патель, старший директор Tesla з питань державної політики та розвитку бізнесу.

РозгінNHTSA буде слідувати повторним запитам Національної ради з безпеки транспорту (NTSB), незалежного агентства з розслідування аварій, щоб посилити нагляд за автоматизованими транспортними засобами. NTSB, який не має сили змушувати автовиробників дотримуватися своїх рекомендацій, запропонував Tesla прийняти автоматизовані заходи безпеки водіння, які General Motors Co. і Ford Motor Co. прийняли для своїх систем. Тесла не відреагував на керівництво NTSB і замість цього продовжив свій ризикований підхід.

«В основному, у нас зараз старий захід на наших дорогах», - сказала Дженніфер Хоменді, президент NTSB, в інтерв'ю. Вона описує розгортання функцій Tesla, що продаються як автопілот і повне самостійне водіння як експерименти штучного інтелекту з використанням непідготовлених операторів. «Це катастрофа, яка трапиться в будь-який момент».

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Автопілот Tesla розбурхує тривогу США як «Катастрофа в очікуванні на додаток»

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