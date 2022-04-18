Громадянин Швеції повинен заплатити штраф за прогулянки голими вулицями Єрихон, Антіокія

Як і в голлівудських романтичних фільмах, пари зазвичай бігають під дощем, бажано в повільному русі; однак те, що сталося в муніципалітеті Антіокії Єрихон, далеко не акт любові, сталося посеред зливи.

Через соціальні мережі був відомий момент, коли чоловік ходив голим посеред повені вулицями муніципалітету. Екскурсіясуб'єкта включала частину муніципального парку та фасад церкви. Враховуючи це, кілька громадян, які були близькі до цих місць, повідомили владі поза сміхом, що інцидент може породити, а пізніше і поліція, і громадяни, що зібралися там, зрозуміли, що він громадянин шведського походження.

Іноземця доставили до міського відділення поліції, і там він заявив, що не має наміру порушувати громадський порядок або спокій його жителів, вважаючи, що інцидент стався на Великдень. Навпаки, він заявив, що такий акт «ексгібіціонізму» - це звичай у його країні: бігати голим, коли починає дощ.

Однак, незважаючи на таке обгрунтування, влада видала скаргу, саме, на ексгібіціонізм, і штраф доведеться скасувати до того, як він виїде з країни. З іншого боку, особистість громадянина не була виявлена, а також не було його віку.

Можливо, вас зацікавить: «Культура - це підтримка дипломатичних відносин»: Хуан Карлос Кайза, посол Колумбії в Кореї Півдня, до FIlBo 2022

У мережах реакції не змусили себе довго чекати, і хоча одні зійшлися на думці, що шведу слід вигнати з країни, інші кажуть, що його дії не були серйозними порівняно з іншими проблемами, які відбуваються в країні.

«Шкода, що він не натирав його в церкві, це було б дорожче штрафу»; «Голий чоловік скандалізує і розправить і порушення прав людини немає!! Яке лицемірство»; «Вигнати його або посадити до в'язниці. Звичайно, у серйозній країні, де сторожові собаки поважають свою країну, вони зробили б це так», і «Я сподіваюся, що вони стягують це, а не те, що вони цілують ваші ноги, тому що ви іноземець» були деякими реакціями, викритими в Twitter.

Громадянин Швеції отримав штраф за ексгібіціонізм ВІДЕО: Через Твіттер 0 (@45segundosCO)

Але слід пам'ятати, що це був не єдиний випадок ексгібіціонізму. Подібне сталося і в січні, але на пляжах Санта-Марта.

Це було в спа-центрі села Таганга, в Санта-Марті; там жінка ходила зовсім гола. Все це сталося за минулі вихідні, повідомляють місцеві ЗМІ. Факт не тільки породив сміх і погляди найцікавіших, але і породив образи і ознаки неприйняття. Намайданчику були присутні члени Національної поліції та співробітники цивільної оборони, щоб вивести її з району, де також було повно туристів і місцевих жителів.

Найого захист, і за версією туриста, наданої газеті El Universal, він є частиною Міжнародного раелівського руху, який в рамках своєї філософії захищає права людини та рівні умови для всіх. Ця організація просуває акцію під назвою «День GoTopless» або «Топлес», яка запрошує жінок вільно жити своїм тілом.

«Ми збираємось стверджувати, що статті 13 та 43 Колумбійської Конституції говорять нам, що у нас рівні права чоловіків і жінок, але коли ми збираємось зробити цю дію, виявляється, що існує кодекс, який виходить вище Конституції Колумбії та прав людини, і ми, жінки, не можемо реалізувати це право бути на вершині», - сказала жінка в розпал цієї суперечки.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ