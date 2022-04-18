Софія Ніньо де Рівера переказав, як важко бути «білою і привілейованою» жінкою в Мексиці: «Вони будуть критикувати вас скрізь»

Софія Ніньо де Рівера переказав, як важко бути «білою та привілейованою» жінкою в Мексиці

СофіяНіньо де Рівера - мексиканський творець контенту та художник-стендап , який завоювавприхильність одних та відмову від інших, внаслідок її вже суперечливихдумок щодо політики в Мексиці, релігії та загальних актів, які виходять на сцену під час її стендап-шоу .

Саме під час останньої трансляції програми La Entrevista con Yordi з Йорді Росадо,де дівчинка, народжена мексиканським містом,заглибилася в дитинство в Чихуахуа, її стосунки з батьками, як її шлях робити комедію розвивалася, його кар'єра в стенді і як він навчився справлятися з негативні моменти.

«Так, особливо в країні, де бути жінкою, бути білою, бути привілейованою, бути коміком і вільною;вільні жінки також не дуже поширені в цій країні, безкоштовно я маю на увазі свободу вираження поглядів, тобто вони насправді не проти сказати, що думають; це важко, тому що вони збираються критикувати ти з усіх боків», - сказав 40-річний комік.

Софія Ніньо де Рівера переказав, як важко бути «білою та привілейованою» жінкою в Мексиці

Щоб дати контекст для користувачів мережі, які слідують за каналом інтерв'ю Йорді Росадо; Ніньо де Рівера дав як приклад частину свого останнього спеціального на Amazon Prime, в якому вона «знущається» Ісуса, і за що багато послідовників почали критикувати її за створення комедії щось на зразок релігії.

«Як важко жити в світі, де так багато відмінностей переконань, думок,травм, стільки ран, стільки сект. Длямене існує багато «сектизму», як політичного, релігійного, так і соціального, є багато страхів, які я розумію, тому вони чіпляються за інші речі, щоб вижити», - підкреслила стендупера , яка брала участь у третьому сезоні комедійного виробництва Amazon Prime LOL .

«Як важко спробувати, навіть не так, що всі вас ненавидать, як важко спробувати нікого не образити. Це дуже складно, тому я вже перестав пробувати, тому поставив і нехай когось образиться, більше нічого не можеш», - додав він до розмови, яка тривала трохи більше півтори години.

Пізніше перша жінка, яка представила в історії комедійне шоу Netflix з Софією Ніньо де Рівера: Виставлена (2016) заглибилася в те, чому, на думку, викликає суперечки і сказала: щотому, що він представляє речі, в яких суспільство все ще має багато табу.

Софія Ніньо де Рівера переказав, як важко бути «білою та привілейованою» жінкою в Мексиці

«Я представляю сильних жінок, представляю привілейованих людей, уявляю людей, які думають інакше, представляли свободу, представляли відсутність моралі. Япредставляю багато речей, які багатьом важко відпустити », - підкреслив комік, який дебютував у драматичному мистецтві в 2015 році.

«Я розумію, що я привілейований, що я народився в привілейованої сім'ї... Предметом привілеїв є те, що ви робите там, де народилися, тому що ви не вибираєте, де ви народилися. Ярозумію, що я родом із сімейної та привілейованої ситуації, але хотів створити власний успіх», - сказав Ніньо де Рівера.

Нарешті, жінка-історик, яка дала життя Емілії у виробництві Netflix, Club de Cuervos, розповіла про звинувачення проти неї після того, як нетизен транслював відео з минулого, деНіньо де Рівера пояснив, що для підвищення своєї кар'єри натой час 28 зарплата в 30 000 песо була недостатньою, що призвело до того, що соціальні мережі обернуться проти нього.

Софія Ніньо де Рівера переказав, як важко бути «білою та привілейованою» жінкою в Мексиці

«Якщо вони ловлять мене в хороший день, це мене не сильно турбує, перше, що я роблю, це завжди бачу, чи прикручую яйого* [...] але якщо це щось на зразок 30 тисяч песо, я кажу: «вони критикують мене за те, що вони хочуть вдосконалюватися як людина і професіонал», я ніколи не говорив «мій жалюгідний зарплата, я ніколи не сказав, що це огидна зарплата. - Якщо ви бачите повне інтерв'ю, я сказав, що реклама була погано оплачена, тому що у мене є університет і багаторічний досвід», - стверджував він.

«Ніколи не можна говорити про гроші, тому що є люди, які заробляють менше, ніж ви, але є й люди, які заробляють більше, ніж я. Проблемамексиканців та латиноамериканців полягає в тому, що вони не люблять людей, щоб подолати один одного, їм не подобається, що якщо це не приходить з нуля, ви вірите в щось, їм не подобається, щоб жінка була успішною [...] », - підсумував він.

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