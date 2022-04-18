Софія Ніньо де Рівера переказав, як важко бути «білою і привілейованою» жінкою в Мексиці: «Вони будуть критикувати вас скрізь»

СофіяНіньо де Рівера - мексиканський творець контенту та художник-стендап , який завоювавприхильність одних та відмову від інших, внаслідок її вже суперечливихдумок щодо політики в Мексиці, релігії та загальних актів, які виходять на сцену під час її стендап-шоу .
Саме під час останньої трансляції програми La Entrevista con Yordi з Йорді Росадо,де дівчинка, народжена мексиканським містом,заглибилася в дитинство в Чихуахуа, її стосунки з батьками, як її шлях робити комедію розвивалася, його кар'єра в стенді і як він навчився справлятися з негативні моменти.
«Так, особливо в країні, де бути жінкою, бути білою, бути привілейованою, бути коміком і вільною;вільні жінки також не дуже поширені в цій країні, безкоштовно я маю на увазі свободу вираження поглядів, тобто вони насправді не проти сказати, що думають; це важко, тому що вони збираються критикувати ти з усіх боків», - сказав 40-річний комік.
Щоб дати контекст для користувачів мережі, які слідують за каналом інтерв'ю Йорді Росадо; Ніньо де Рівера дав як приклад частину свого останнього спеціального на Amazon Prime, в якому вона «знущається» Ісуса, і за що багато послідовників почали критикувати її за створення комедії щось на зразок релігії.
«Як важко жити в світі, де так багато відмінностей переконань, думок,травм, стільки ран, стільки сект. Длямене існує багато «сектизму», як політичного, релігійного, так і соціального, є багато страхів, які я розумію, тому вони чіпляються за інші речі, щоб вижити», - підкреслила стендупера , яка брала участь у третьому сезоні комедійного виробництва Amazon Prime LOL .
«Як важко спробувати, навіть не так, що всі вас ненавидать, як важко спробувати нікого не образити. Це дуже складно, тому я вже перестав пробувати, тому поставив і нехай когось образиться, більше нічого не можеш», - додав він до розмови, яка тривала трохи більше півтори години.
Пізніше перша жінка, яка представила в історії комедійне шоу Netflix з Софією Ніньо де Рівера: Виставлена (2016) заглибилася в те, чому, на думку, викликає суперечки і сказала: щотому, що він представляє речі, в яких суспільство все ще має багато табу.
«Я представляю сильних жінок, представляю привілейованих людей, уявляю людей, які думають інакше, представляли свободу, представляли відсутність моралі. Япредставляю багато речей, які багатьом важко відпустити », - підкреслив комік, який дебютував у драматичному мистецтві в 2015 році.
«Я розумію, що я привілейований, що я народився в привілейованої сім'ї... Предметом привілеїв є те, що ви робите там, де народилися, тому що ви не вибираєте, де ви народилися. Ярозумію, що я родом із сімейної та привілейованої ситуації, але хотів створити власний успіх», - сказав Ніньо де Рівера.
Нарешті, жінка-історик, яка дала життя Емілії у виробництві Netflix, Club de Cuervos, розповіла про звинувачення проти неї після того, як нетизен транслював відео з минулого, деНіньо де Рівера пояснив, що для підвищення своєї кар'єри натой час 28 зарплата в 30 000 песо була недостатньою, що призвело до того, що соціальні мережі обернуться проти нього.
«Якщо вони ловлять мене в хороший день, це мене не сильно турбує, перше, що я роблю, це завжди бачу, чи прикручую яйого* [...] але якщо це щось на зразок 30 тисяч песо, я кажу: «вони критикують мене за те, що вони хочуть вдосконалюватися як людина і професіонал», я ніколи не говорив «мій жалюгідний зарплата, я ніколи не сказав, що це огидна зарплата. - Якщо ви бачите повне інтерв'ю, я сказав, що реклама була погано оплачена, тому що у мене є університет і багаторічний досвід», - стверджував він.
«Ніколи не можна говорити про гроші, тому що є люди, які заробляють менше, ніж ви, але є й люди, які заробляють більше, ніж я. Проблемамексиканців та латиноамериканців полягає в тому, що вони не люблять людей, щоб подолати один одного, їм не подобається, що якщо це не приходить з нуля, ви вірите в щось, їм не подобається, щоб жінка була успішною [...] », - підсумував він.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: