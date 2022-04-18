Росія і презирство до своїх призовників в Україні: скільки потонуло в Москві і чому не інформують сім'ї

«Нам потрібні відповіді. Йому було всього 19 років, він був призовником. Вони не сказали мені нічого іншого, ніякої інформації або коли будуть похорони. Я певен, що він не єдиний». Відчайдушнатуга виходить з вуст Юлії Цивової, матері Андрія, одного з матросів, потонув після затоплення Москва, російський крейсер перед Чорноморськимузбережжям Одеси і що він був вражений 13 квітня двома українськими ракетами, імовірно типу «Нептун ».
Москвашвидко дала неправдиву інформацію про те, що сталося. Одна з численних фейкових новин про те, що вона поширює під час кривавого вторгнення в сусідню країну. Він зазначив, що в залі боєприпасів сталася пожежа, що евакуація була складною через хвилі та шторми, що ускладнювало порятунок та гасіння пожежі. Тоді він заперечував, що воно затонуло.
Через кілька днів він виправив інформацію: флагман флоту Володимира Путіналежав на дні моря, непридатний для використання. З нею десятки - або сотні кинулися на морське дно? - моряків, які не змогли втекти або були вбиті вибухом. Досінемає офіційної цифри щодо кількості смертей, травм та обставин, за яких відбулася можливо хаотична евакуація.
Юлія отримала дзвінок від влади ВМС в понеділок, повідомляє The Guardian. Через п'ять днів після того, як неймовірна новина прорвалася по всьому світу. За цей час жінка - відчайдушна, як кожна мати - незліченну кількість разів називала, скільки людей зверталося до неї з Міністерства оборони , щоб спробувати з'ясувати, що сталося з її сином, якого викликала «La Madre Patria » за нібито « спеціальну військову місію », що призвели до вторгнення і війни.
ЯкАндрій, десятки тисяч молодих людей у віці від 18 до 19 років були змушені увійти в це пекло, не розділяючи причин місії. Поки що Росія визнала загибель 21 тисячі солдатів в Україні . Однак офіційної інформації про те, скільки загинуло в потопленні Москви, поки немає. Якмінімум 510 сімей чекають відповідей, щоб дізнатися, якою була доля їхніх дітей після кривавого впливу Нептуна.
Це число - приниження для Росії - залишається абсолютною таємницею. Поки лише загибель Андрія та іншого призовника були підтверджені владою в тій українській контратаці. Кремль, схоже, не зацікавлений в дуелі своїх солдатів.
«Цей режим ніколи не був дуже прозорим щодо жертв. Багато що з цього має прецеденти і не є чимось дуже новим або дуже дивним», - розповів англомовній газеті Олександр Габуєвз Центру Карнегі в Москві. Йдеться про військові дії в Україні та Сирії або «розслідування» атак у Беслані та театрі Дубровки .
ДмитроШкребець має втраченого сина в дії. Він був кухарем у Москві. Йому сказали, що його син «загубився в дії». «Як це може бути? », - дивується він. «Вони сказали, що вся екіпаж евакуйована. Це брехня! Жорстока і цинічна брехня! ».
«Ми шукаємо всіх спалених дітей», - розповіла Ірина - дружина Шкребець - розповіла російському ЗМІ Insider, одному з небагатьох вижили незалежних. Він побачив зображення щонайменше 200 поранених, щоб побачити, чи зможе він знайти свого сина. «Я не можу сказати вам, як це було важко, але я не міг знайти свого. Їх було всього 200 чоловік, а на борту круїзного лайнера було понад 500. Де були інші? Ми шукали Краснодар, і всюди ми називали всі місця, але не змогли його знайти».
Страшнівідгуки
Заяву моряка призовника , який став свідком нападу на Москву , розкрив провідне російське слідче ЗМІ «Нова газета», яка зараз діє з-за меж країни після того, як був кляп Путіним.
Анонімний вижив зі сльозами сказав своїй матері, що щонайменше 40 членів екіпажу загинули в результаті нападу, « багато зниклих безвісти» і понівечені втраченими кінцівками. «Перший раз, коли я почув від нього, було 15 квітня, через два дні після інциденту», - сказала мати.
«Мій син сказав, що круїзне судно було збито з суші, з української сторони, тому що пожежа на борту не почалася б без причини», -додав він. «Є люди, вбиті, поранені та зниклібезвісти», - сказав він. «Мій син зателефонував мені, як тільки вони дали всім телефони [після того, як вони були врятовані]. Власні документи та телефони були на [затонулого] круїзного лайнера».
«Він подзвонив мені і плакав через побачене. Це було жахливо. Зрозуміло, що не всі вижили».
Жінка сказала: «Більшість постраждалих відірвали кінцівки через вибухи ракет і підірвані боєприпаси. Вінсказав: «Мамочка, я ніколи не думав, що потрапить у такий безлад у нібито мирні часи. Я навіть не розповім вам подробиці побаченого, це було так жахливо».
«Я не хочу ділитися його ім'ям, тому що боюся нашкодити синові», - додала жінка, відчайдушно. «Вони підписали угоди про конфіденційність перед посадкою в круїз. Будь ласка, зрозумійте мене, я в жаху. Яскам'янілий і не знаю, як я буду чекати, коли мій син повернеться».
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