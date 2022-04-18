Росія і презирство до своїх призовників в Україні: скільки потонуло в Москві і чому не інформують сім'ї

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

«Нам потрібні відповіді. Йому було всього 19 років, він був призовником. Вони не сказали мені нічого іншого, ніякої інформації або коли будуть похорони. Я певен, що він не єдиний». Відчайдушнатуга виходить з вуст Юлії Цивової, матері Андрія, одного з матросів, потонув після затоплення Москва, російський крейсер перед Чорноморськимузбережжям Одеси і що він був вражений 13 квітня двома українськими ракетами, імовірно типу «Нептун ».

Москвашвидко дала неправдиву інформацію про те, що сталося . Одна з численних фейкових новин про те, що вона поширює під час кривавого вторгнення в сусідню країну. Він зазначив, що в залі боєприпасів сталася пожежа, що евакуація була складною через хвилі та шторми, що ускладнювало порятунок та гасіння пожежі. Тоді він заперечував, що воно затонуло.

Через кілька днів він виправив інформацію: флагман флоту Володимира Путіналежав на дні моря, непридатний для використання. З нею десятки - або сотні кинулися на морське дно? - моряків, які не змогли втекти або були вбиті вибухом. Досінемає офіційної цифри щодо кількості смертей, травм та обставин, за яких відбулася можливо хаотична евакуація .

Юлія отримала дзвінок від влади ВМС в понеділок, повідомляє The Guardian. Через п'ять днів після того, як неймовірна новина прорвалася по всьому світу. За цей час жінка - відчайдушна, як кожна мати - незліченну кількість разів називала, скільки людей зверталося до неї з Міністерства оборони , щоб спробувати з'ясувати, що сталося з її сином, якого викликала «La Madre Patria » за нібито « спеціальну військову місію », що призвели до вторгнення і війни.

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

ЯкАндрій, десятки тисяч молодих людей у віці від 18 до 19 років були змушені увійти в це пекло, не розділяючи причин місії . Поки що Росія визнала загибель 21 тисячі солдатів в Україні . Однак офіційної інформації про те, скільки загинуло в потопленні Москви, поки немає. Якмінімум 510 сімей чекають відповідей, щоб дізнатися, якою була доля їхніх дітей після кривавого впливу Нептуна.

Це число - приниження для Росії - залишається абсолютною таємницею. Поки лише загибель Андрія та іншого призовника були підтверджені владою в тій українській контратаці. Кремль, схоже, не зацікавлений в дуелі своїх солдатів.

«Цей режим ніколи не був дуже прозорим щодо жертв. Багато що з цього має прецеденти і не є чимось дуже новим або дуже дивним», - розповів англомовній газеті Олександр Габуєвз Центру Карнегі в Москві. Йдеться про військові дії в Україні та Сирії або «розслідування» атак у Беслані та театрі Дубровки .

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

ДмитроШкребець має втраченого сина в дії. Він був кухарем у Москві. Йому сказали, що його син «загубився в дії». «Як це може бути? », - дивується він. «Вони сказали, що вся екіпаж евакуйована. Це брехня! Жорстока і цинічна брехня! ».

«Ми шукаємо всіх спалених дітей», - розповіла Ірина - дружина Шкребець - розповіла російському ЗМІ Insider, одному з небагатьох вижили незалежних. Він побачив зображення щонайменше 200 поранених, щоб побачити, чи зможе він знайти свого сина. «Я не можу сказати вам, як це було важко, але я не міг знайти свого. Їх було всього 200 чоловік, а на борту круїзного лайнера було понад 500. Де були інші? Ми шукали Краснодар, і всюди ми називали всі місця, але не змогли його знайти».

Страшнівідгуки

Заяву моряка призовника , який став свідком нападу на Москву , розкрив провідне російське слідче ЗМІ «Нова газета», яка зараз діє з-за меж країни після того, як був кляп Путіним.

Анонімний вижив зі сльозами сказав своїй матері, що щонайменше 40 членів екіпажу загинули в результаті нападу, « багато зниклих безвісти» і понівечені втраченими кінцівками. «Перший раз, коли я почув від нього, було 15 квітня, через два дні після інциденту», - сказала мати.

«Мій син сказав, що круїзне судно було збито з суші, з української сторони, тому що пожежа на борту не почалася б без причини», -додав він. «Є люди, вбиті, поранені та зниклібезвісти», - сказав він. «Мій син зателефонував мені, як тільки вони дали всім телефони [після того, як вони були врятовані]. Власні документи та телефони були на [затонулого] круїзного лайнера».

«Він подзвонив мені і плакав через побачене. Це було жахливо. Зрозуміло, що не всі вижили».

Жінка сказала: «Більшість постраждалих відірвали кінцівки через вибухи ракет і підірвані боєприпаси. Вінсказав: «Мамочка, я ніколи не думав, що потрапить у такий безлад у нібито мирні часи. Я навіть не розповім вам подробиці побаченого, це було так жахливо».

«Я не хочу ділитися його ім'ям, тому що боюся нашкодити синові», - додала жінка, відчайдушно. «Вони підписали угоди про конфіденційність перед посадкою в круїз. Будь ласка, зрозумійте мене, я в жаху. Яскам'янілий і не знаю, як я буду чекати, коли мій син повернеться».

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