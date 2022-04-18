Правильне взуття важливо, щоб насолоджуватися пішими прогулянками

Вибірправильного взуття має важливе значення для піших прогулянок.

Експертиспеціалізованого журналу «Outdoor-Magazin» пояснюють найважливіші моменти, які слід враховувати при примірці взуття для цього активного відпочинку.

Носокне повинен тиснути, ні вгору, ні з боків. Крім того, пальці ніг ніколи не повинні стикатися з передніми. Це стосується і того, якщо при ходьбі стопа щось б'є.

Згідноз публікацією, каблук повинен добре сидіти на задній частині взуття, не даючи стопі сповзати в сторони або вгору, оскільки в противному випадку це може вплинути на безпеку в кроці.

Простапорада: посадку п'ят можна легко перевірити, піднявшись по сходах або також поставивши носок взуття на сходинку сходів.

Супіньі язичок взуття повинні бути м'якими і не повинні відчуватися при ходьбі. Вона також не повинна бути занадто широкою, особливо для піших туристів з тонкими ногами.

Колизав'язка щільна, язичок не повинен тиснути на супіндер. Ні в якому разі не можна промацати шнурки через оббивку язика.

Щобправильно вибрати взуття, потрібно приділити час. Ідеал - ходити від п'яти до десяти хвилин, в яких темп змінюється, іноді повільніше, іноді швидше, або різко бігати і гальмувати.

Вдарившиковпачком носка об землю, ви можете перевірити, щоб пальці ніг не стикалися з лицьовою частиною взуття.

Найкращийчас доби для примірки взуття - вдень. «Це коли ноги вже трохи опухли від зусиль дня, як вони будуть після прогулянки», - пояснює експерт з обладнання Outdor-Magazin Френк Вакер.

Згідноз публікацією, ці аспекти також слід враховувати:

чи стає взуття м'якою після використання? Чи існують більш вузькі або ширші моделі? Чи можна змінити підошву? Чи є шаблони для кращої підтримки?

Зіншого боку, купуючи похідні черевики, ви також повинні з'ясувати, які судоми підходять до взуття.

дпа