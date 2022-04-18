Реформа влади: депутати PRI відхиляють ініціативу щодо порушення міжнародних угод

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Будучи частиною делегації, яка піднялася до трибуни Палати депутатів, поки Алехандро Морено виступив з повідомленням від імені лави PRI, Марко Мендоса, член парламентської групи, захищав пропозицію партії, до якої він належить.

В інтерв'ю Infobae Mexico, депутатом мультичлена Партії Інституційної революціїМарко Мендоса заявив, що ініціатива «Електрична реформа», представлена президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, порушує різні міжнародні правила, одна з причин, чому його парламент група відмовляється голосувати на користь конституційної поправки.

Одним з основних міжнародних договорів, визначених законодавцем, є Паризька угода, підписана в грудні 2015 року, і в якій члени Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату взяли насебе зобов'язання вжити заходів, щоб спробувати змінити зміни клімату, спричинені людиною активність.

Законодавець запевнив, що якщо конституційна поправка буде схвалена, буде зроблено крок назад у питаннях екології, оскільки реформа передбачає виробництво енергії за допомогою сильно забруднюючих процесів, всупереч тим, що представлені законодавцями Коаліції, що йде за Мексику.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

МаркоМендоса представив власну ініціативу «Електричні реформи» в березні минулого року, яка була відзначена нібито схожістю з власним президентом, що змусило Парламентську групу Інституційної революційної партії відсторонитися від пропозиції.

«Парламентська група Інституційної революційної партії (GPPRI) заявляє, що ініціатива, яка реформує та додає статті 25, 27 та 28 Політичної конституції Сполучених Штатів Мексиканської, з питань електроенергії, підписана федеральним депутатом Марко Мендоса та опублікована в віснику Палата депутатів сьогодні була в особистій якості і не представляє позиції цієї лави або національного керівництва цього політичного інституту», - заявив Палата депутатів через свій офіційний сайт заявила, що заява була оприлюднена за дорученням Алехандро Морено , президент PRI.

Законодавецьзаперечував, що в партії є розправи для тих, хто висловлює ідеологію, відмінну від тієї, яку представили лідери та керівники PRI, але він зазначив, що, будучи частиною політичної організації, він підпорядковується наказав йому статути.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

З цієї причини депутат заперечував, що законодавці PRI віддали свої голоси на основі санкцій, які вони можуть отримати в межах партії, таких як різні заяви проти Карлоса Айси, який виступав на користь реформи електроенергії і згодом був дискваліфікований вищими керівниками PRI.

З іншого боку, депутата Марко Мендоса допитали про звинувачення у передбачуваних конфліктах інтересів проти двох депутатів від його союзницьких партій, Едни Діас з PRD та Маргарита Завала з ПАН .

Законодавець запевнив, що звинувачення проти жінок-депутатів є лише стратегією затягування обговорення та подальшого голосування щодо електричної реформи, яку члени його лавки не були стурбовані, оскільки вони встановлені поблизу Палати депутатів.

Марко Мендоса прибув до компанії лавки PRI до приміщення Законодавчого палацу за день до голосування, оскільки партія запевнила, що вони будуть встановлені з ковдрами та подушками, щоб спати на місці, тим самим уникаючи раннього схвалення президентської пропозиції.

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