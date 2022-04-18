Поліцейські елементи охороняють транспортну компанію, де востаннє бачили Дебанхі Ескобар

Цього понеділка, 18 березня, через дев'ять днів після зникнення Дебанхі Ескобара, поліцейські з Нуево-Леона охороняли зовнішню частинувантажної транспортної компанії, де він перебував останній бачив.

Це компанія Alcosa, розташована на дорозі в Ларедо на висоті мікрорайону Нуева-Кастілья, куди Дебанхі увійшов на власну ногу, але так і не був спійманий виїжджаючи.

О п'ятій годині ранку 9 квітня камери відеоспостереження готелю, розташованого на трасі Монтеррей-Ларедо, захопили момент, коли молода жінка вийшла з таксі через додаток, який нібито забрав її додому.

Після виходу на півдорозі вниз по дорозі, Дебанхі був помічений перетин на інший бік дороги, коли вона проїхала 20 метрів до транспортної компанії.

Debanhi Escobar (Instagram / @debanhi.escobar)



