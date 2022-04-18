Колишній Філ Коллінз одружився на ескорті, погрожував відрізати статеві органи і попросив розлучення після року шлюбу

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

Колишня дружина Філа Коллінза, Оріанна Севі, обрала свого чоловіка на сайті супроводу чоловіків, де молодий чоловік рекламував себе як «сексуальний інтелектуал»зі ступенем філософії та політології. Після декількох дат Севі почав зустрічатися з Томасом Бейтсом і переконав його переїхати в свій особняк в розмірі 40 мільйонів доларів Майамі після того, як вони таємно одружилися в Лас-Вегасі, розкривають вибухові документи про розлучення, отримані Daily Mail.

Але на початку відносин Оріанна, 48 років, почала займатися образливою поведінкою проти чоловіка, 16 років її молодший. Він фізично напавна нього «кілька разів», і одного разу погрожував відрізати його«приватні частини», документи стверджують.

Перш ніж речі стали потворними між ними, документи вказують на те, що Оріанна пообіцяла 32-річній Бейтсу половину 50%, яких вона очікувала від продажу вражаючого будинку на березі океану, колись належала Дженніфер Лопес.

І він подарував своєму партнерові більше 75 000 доларів одягу, плюс $340,000 Aston Martin

Звинувачення знайдені в клопотанні Севі про розлучення проти Бейтса , поданої лише через 15 місяців після їх таємного весілля в каплиці в Лас-Вегасі в серпні 2020 року.

Згаданий випуск підтвердив, що Бейтс був на сайті супроводу (Cowboys 4 Angels) під назвою Райан, коли він жив у Лос-Анджелесі, щоб спробувати досягти успіху в музичному бізнесі. Вінповернувся до Флориди, коли справи йшли не так, як планувалося.

Мабуть, пара мала свою першу зустріч в ексклюзивному готелі в Майамі-Біч.

На сайті Cowboys 4 Angels Daily Mail зазначає, що «Райан в Лос-Анджелесі» рекламували як«класичний і харизматичний джентльмен з Лос-Анджелеса, який точно перевершить ваші очікування і покаже вам незабутні враження».

«Родом із Східного узбережжя, цей сексуальний інтелектуал добре освічений, отримавши університетські ступені з філософії та політології, що ще більше підсилює його здатність процвітати в соціальних та офіційних ситуаціях, які потребують стимулюючої, вражаючої та провокує думки розмови», - йдеться у примітці продовжується. реклама. «Райан в даний час працює персональним тренером і музикантом. Деякі з основних інтересів включають мистецтво, моду, подорожі та живу музику».

Оріанна, дівоче ім'я якої Севі, жила з 71-річним Коллінсом в Майамі, коли вибрала Бейтс. Юридичнідокументи говорять про те, що він все ще працював супутником.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

Севі і Бейтс таємно сказали «я роблю» у Лас-Вегасі в серпні 2020 року і оселилися в розкішному особняку, що належить лідеру Genesis в Майамі-Біч, спонукаючи легендарного артиста подати до суду на колишню дружину, коли вона відмовилася покинути будинок.

У скарзі Коллінз стверджував, що пара «силою» взяла під контроль будинок з озброєними охоронцями, також змінюючи всі ключі від охорони житла. Перекладачбув у відпустці в Європі, коли дізнався, що його колишній одружився і встановив Бейтса у своєму будинку, поки він був поза країною.

Після кількох місяців судових розглядів Коллінз, який минулого місяця в Лондоні зіграв свій останній концерт з Genesis, зумів виселити свого колишнього з майна. Вонапопросила залишити половину своєї ринкової вартості, близько 40 мільйонів доларів.

Дизайнер ювелірних виробів все ще бореться за половину подружнього майна.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

Оріанна, яка познайомилася з Коллінсом, коли їй було 22 роки, коли вона працювала його перекладачем, змінила коди на електронні замки і найняла колишніх військових охоронців, озброєних гарматами, перетворивши будинок в фортецю для молодят.

Потім молодята переїхали в приголомшливий готель на березі океану на 6 мільйонів доларів з шістьма спальнями та басейном у Форт-Лодердейл. Іось з цього почалися проблеми, зазначають судові документи.

Юридична команда Бейтса детально розповіла, як Оріанна зловживала свого чоловіка і підтвердила, що вибрала його зі служби супроводу.

«У той час, коли сторони зустрічалися, Бейтс був працевлаштований службою супроводу», - пишуть вони. «Вона вибрала його через службу супроводу і наполягала на тому, щоб вийти з ним. Відносини сторін стрімко прогресували до змістовних романтичних відносин. Потімвона переконала чоловіка залишити службу супроводу, щоб вийти за неїзаміж», - описують вони.

Бейтс стверджує, що отримав передбачувану загрозу, що його геніталії збираються відрізати після повернення до будинку Форт-Лодердейл, провівши в минулому році День подяки з батьками в їхньому будинку в районі МаякПойнт.

Він приїхав, щоб виявити, що Оріанна «таємно зняла» свій одяг та інші володіння, і попросив повернути їх.

«Він має люту вдачу, загрожує тілесної шкоди, коли він попросив свій одяг і особисте майно», - говорить його презентація.

Севі, який заробив чорний пояс і навчався боксу, раніше фізично нападала на чоловіка кілька разів перед розлукою. Одногоразу йому довелося кричати на ключницю, щоб допомогти йому вийти з дому, щоб уникнути нападу дружини. Чоловік добровільно покинув подружню резиденцію для своєї безпеки».

Документи також розкривають, наскільки Оріанна прославила Бейтса, який раптово занурився у світ багатства, яким пара регулярно хвалилася в соціальних мережах. І, нібито, для своєї нової дружини не відставати від виступів.

«Під час шлюбу сторони подорожували на міжнародному та національному рівні. Чоловік володів мінімальними активами і дружина знала це. Вона була і багата», - пишуть юристи.

Колишня пара зараз бореться за поставлені гроші.

Адвокат Бейтса зазначив, що його клієнт не хоче повертати колишньому три годинники, які він йому дав.

Orianne хоче перешкодити Бейтсу взяти на себе частину будинку Форт-Лодердейл, який, як було домовлено пропродаж. Її петиція про розлучення сказала, що вона «злита переважної більшості» свого статку, оскільки вона вийшла заміж за Бейтса. Вонапопросила суд зайняти будинок виключно, і Бейтс зараз живе з батьками, згідно з останніми документами.

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