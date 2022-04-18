Опозиція попросить президентство Палати визначити на цьому тижні рух осуду проти Дієго Молано

Colombia's Defense Minister Diego Molano stands during a start of a special operative as a measure to increase security and combat criminal groups at the border between Colombia and Venezuela, at a militar base in Arauca, Colombia February 12, 2022. Picture taken February 12, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

На цей вівторок, 19 квітня, опозиційні партії, які подали клопотання про осуд проти міністра оборони Дієго Молано, вимагають, щоб спікер Палати представників Дженніфер Аріас дала зелене світло тому, що може бути одним із визначальних моментів політики в Колумбії.

Всього 30 представників просять Аріаса відзначити цю дату як початок того, що було б ще одним пульсом між урядом та опозицією, цього разу через суперечливі результати військової операції, яка відбулася в Пуерто-Легізамо 24 березня.

Запит має свій шанс, враховуючи, що законодавці повертаються до роботи з понеділка, тому вони вважають за доцільне зіткнутися з рухом до того, як виборчий пейзаж знову переверне столи, починаючи з травня.

Для Кетрін Міранда, однієї з найвимогливіших представників у цьому процесі політичного контролю, «Серйозна ситуація, яка була помічена в Путумайо, робить абсолютно необхідним спікеру Палати представників визначити дату дебатів щодо руху осуду, як тільки можливо. Яособисто сподіваюся, що вівторок буде визначено, як це день, коли ми проводимо наше пленарне засідання», - сказав він.

Estas balas fueron presentadas como resultado de la operación conjunta que dejó 11 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron dados de baja en inmediaciones del caserío Alto Remanso en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. (Colprensa-Externos).

Слід зазначити, що Аріас повинен вирішити протягом найближчих кількох годин заклик до цього руху осуду, дотримуючись положень п'ятого закону для цього типу процедур.

Для представника Хорхе Гомес: «Колумбійське суспільство не може не пройти ці серйозні події. Цей перший тиждень Великодня має відбутися сесія дебатів про рух осуду , а потім через два, три дні сесію потрібно викликати, щоб проголосувати осуд міністра, який, на мою думку, відбувається», - сказав він.

Слід зазначити, що Дієго Молано зазначив, що він зіткнеться з цим політичним контролем як частину своїх обов'язків як державного чиновника, з цієї причини: «Як міністр оборони, ми завжди будемо відвідувати ті сесії політичного контролю, як ми повинні в нашій ролі, з упевненістю, що ми маємо в Колумбії військові сили і поліцейські сили, що її основною метою є боротьба з тими ворогами країни, щоб гарантувати життя і спокій в будь-якому куточку території», - сказав міністр в балансі військових дій 13 квітня.

Чиновник підтримував аргумент щодо суперечливої операції, проведеної Національною армією, наполягаючи на тому, що це законна дія проти збройної групи поза законом, і що, крім того, вона породжує насильство щодо населення південної Колумбії.

Керівник портфеля запевнив, що операція була запланована п'ять місяців тому, перш ніж дати зелене світло її розвитку.

Молано пояснив, що розвідка ВМС мала інформацію про наявність на території незаконних угруповань, які здійснювали діяльність, пов'язану з незаконним обігом наркотиків. Вінтакож зазначив, що метою операції було надання чинності ордеру на арешт і в процесі «дотримувалися всі протоколи міжнародного гуманітарного права».

Претензії міністра підтримав командувач військовими силами генерал Луїс Фернандо Наварро, який стверджував, що операція намагається вплинути на незаконну мережу, яка вчинила злочини в регіоні.





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