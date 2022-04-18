Опозиція відсвяткувала невпад реформі AMLO національним гімном на вершині своїх легенів: «Поразка за популізм»

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Опозиційні партії, PAN, PRI PRD і навіть Movimiento Ciudadano зібралися разом, щоб усунути кваліфіковану більшість Морени під час голосування за реформу електроенергії. Зібравши 223 голоси проти, порівняно з 275 на користь, ініціатива Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, президента Мексики, була відхилена.

Перші реакції депутатів були в рамках самого Конгресу Союзу, де вони святкували в ритмі скоординованого пулу своїм голосом: «Мексика, Мексика, Мексика». Потімвсі разом вони співали національний гімн, а деякі, кулаком вгору, закінчилися «Viva México».

«Національний гімн для святкування поразки популізму», - написав Габріель Квадрі, наприклад, у своїх соціальних мережах разом із відео моменту.

Голосування опозицією охопило червоними крапками на екрані Палати депутатів, тобто проти нього. Крім того, приєдналися Гаміно Гарсія Рокіо Алексіс та Пінтос Кабальєро Андрес із Зеленої екологічної партії Мексики (PVEM).

І як обіцяли у своїх соціальних мережах, Карлос Мігель Айса Дамас з Інституціональної революційної партії (PRI) проголосував за електричну реформу, всупереч всій її лавці на чолі з також національним президентом партії Алехандро Морено Карденас, Аліто.

La oposición festejó con el himno nacional la derrota de AMLO FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Але святкування тривали через соціальні мережі, де вони не тільки публікували моменти після знання результату, вони також здобули різні перемоги як особисті, так і групові.

«Нам вдалося зупинити аберрантну електричну контрреформу Лопеса (...) Це історичний момент, історична поразка за популізм, для президента, і переломний момент у його неправильному правлінні», - опублікував паніст Габріель Квадрі.

Мар'яна Гомес дель Кампо з того ж опозиційного блоку опублікувала фотографію з Палати, де його можна побачити, що несе мексиканський прапор з піднятим кулаком і запевнила, що Закон Бартлетта помер.

«Ця фотографія говорить про все, і найголовніше, що об'єднана ОПОЗИЦІЯ ніколи не буде переможена. Продовжувати боротьбу за Мексику. Вперше ми припиняємо шкідливу конституційну реформу, надіслану Президентом Республіки...», - написав він у своєму офіційному Twitter.

A pesar de los 275 votos a favor, al no obtener mayoría calificada, la reforma de AMLO fue desechada FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Віктор Перес Діас приєднався до свят кувань, який розмістив нове відео через свої соціальні мережі. У ньому видно, що депутати з лавки ПАН зібралися, щоб з великою радістю виконувати гімн своєї партії, поки вони обійнялися, віталися і посміхалися один одному.

Алехандро Морено, заступник та національний президент PRI, зробив те саме через свої соціальні мережі, де привітав усіх членів своєї лави з результатом, запропонованим та досягнутим під час голосування за беззарезервними статтями.

«Я визнаю лояльність і мужність опозиційних депутатів, особливо 70 PRI, за те, що вони тримали слово з честю. Сьогодні ввечері буде відзначено в історії, завжди просуваючись на стороні громадянина. Мексика приходить першим!» , написав він.

Movimiento Ciudadano se unió a la coalición PAN-PRI-PRD durante la votación FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

А депутати Партії Демократичної революції (ПРР) також приєдналися до групового видання через офіційні мережі Конгресу «Перредистів»:

«#México виграв, чисту енергію виграла, молоді люди перемогли, ваша сім'я перемогла, ваші причини перемогли, ви перемогли. Завдякивам сьогодні ми стали батьківщиною, ми відкинули #LeyBartlett, причини #PRD - причини людей», - написали вони у своєму акаунті в Twitter .

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