Військові та поліцейські резерви оголошують про підтримку Федеріко Гутьєрреса

Крайній правий продовжує закривати ряди навколо кандидата Федеріко Гутьєррес. 17 квітня армійські офіцери з активного резерву Збройних сил у відставці генерал Хорхе Мора Рангель оголосили про підтримку кандидата в президенти.

Рангельбув одним із переговорників під час мирного процесу між державою та партизаном FARC, але цієї неділі він вирішив супроводжувати кандидата в команду до Колумбії та оголосив про це у своїй заяві.

Документтакож підписав генерал активного заповідника Фернандо Гонсалес,який запевнив, що військові у відставці будуть активно брати участь у прийнятті президентом Гутьєрреса.

У повідомленні праві військові запевнили, що кандидат в президенти має рішення проблем Колумбії і скористався можливістю напасти на Густаво Петра, не згадуючи про це.

Цього вівторка, 29 березня, Колумбійська асоціація далекобійників (ACC) оголосила про прихильність кампанії колишнього мера Медельїна та кандидата в президенти команди в Колумбії Федеріко Гутьєрреса через два місяці після того, як відбудеться перший президентський тур.

У листі АСС повідомила, що понад 370 000 водіїв вантажівок, які входять до складу цієї асоціації, скористалися проектом країни, запропонованим кандидатом правої коаліції, який виступає претендентом на опитуваннях лідера опозиції та кандидата в президенти Історичного пакту, Густаво Петро, який очолює опитування наміру голосувати в країні.

«Ми приєдналися до кампанії Федеріко Гутьєрреса за президентство, оскільки тут можна вибрати два види країн: країна з правдою та демократією, або брехня, вони будуть керувати нами. Вантажний транспорт є союзником для демократії та законності для просування вперед», - сказав національний президент союзу далекобійників Альфонсо Медрано, який запустив пуджас проти лідера опозиції.

Це оголошення було оприлюднено наприкінці зустрічі між членами Національної ради директорів АСС та кандидатом Команди в Колумбію, які перевищили два мільйони голосів у внутрішній консультації, яка консолідувала його як кандидата правої коаліції, зазначивши, що він був впевнений у своїй здатності «не тільки об'єднуватися, але й стикатися з такими викликами, як забезпечення безпеки, економіки та соціальної стабільності» в країні.

В середині зустрічі, в якій взяли участь 18 ділянок національної території, вони висловили свої основні побоювання щодо ситуацій, з якими стикається союз, пов'язаний, особливо, з безпекою дорожнього руху в країні та платними платами, деякі історичні питання водіїв вантажівок, сектор, який породжує більше понад один мільйон чотириста тисяч робочих місць і становить 5 відсотків ВВП.

«Я завжди буду працювати зі здорового глузду, мій сектор - Колумбія, що в країні все добре. Мизбираємося зміцнювати юридичні сектори, я на боці працюючих людей країни. Дякую за довіру», - сказав «Фіко» Гутьєррес зі свого боку, дізнавшись про підтримку асоціації.

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