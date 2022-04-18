Мігель Еррера похвалив загін Тигрес: «Найбільший я коли-небудь повинен був керувати»

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

За три дні до закінчення чергового раунду Ліги MX Clausura 2022 року команда Tigres закріпила лідерство в загальному заліку і наблизилася б до автоматичної кваліфікації ліги чемпіонату. Робота Мігеля Еррери в технічному напрямку клубу була такою, як очікувалося, і до цього Пйохо Еррера визнав всю команду .

На прес-конференції Еррера запевнив, що Тигрес став клубом його мрії і похвалив якість загону, який він зараз має, оскільки запевнив, що це «найбільший» , яким він коли-небудь керував протягом своєї кар'єри футбольного тренера.

Він пояснив, що з початку кар'єри тренера він прагнув бути рульовим великих клубів, і з приходом до загону Нуево-Леона він би виконував цю мету, тому поділився гордістю, породженою тим, чого досяг досі, з регіомонтанами, як він детально розповів:

(Foto: EFE/Miguel Sierra) EFE

«Мріяти про такий великий склад, тобто мені довелося б очолити найбільші команди. Мені довелося очолити найважливіші команди, Америку, Монтеррей, сьогодні Тигрес; Я дуже пишаюся тим, що перебуваю тут з дуже великим загоном, найбільшим загоном, який мені довелося без сумніву вести ».

З іншого боку, Еррера повернув цілі, які він поставив перед собою, перш ніж стати відомим мексиканським тренером, оскільки в перші дні він переслідував мету, щоб клуб, який досяг, до нього прислухався до своїх свідчень, і щоб вони були відображені в ігровій зоні.

«Коли я починав тренером, я мріяла про те, щоб команда слухала мене і захопила те, що я роблю на корті. Я хотів побачити команду, яка зробила б все, що я хотів бачити на корті в образливій частині, на оборонному кінці, курси, гру з м'ячем, встановленим м'ячем, все те, що у вас є в голові, і намагатися захоплювати їх день у день за допомогою щотижневої роботи», - сказав він.





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