Конгрес Мексики порушує реформу влади AMLO

Signage outside the Comision Federal de Electricidad (CFE) Thermoelectric Power Plant in Villa de Reyes, San Luis Potosi state, Mexico, on Tuesday, Jan. 19, 2021. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has sought to clamp down on private competition to state-owned companies, saying in October he intends to protect the interests of state oil producer Petroleos Mexicanos and electricity firm Comision Federal de Electricidad. At the time, he accused foreign companies of ransacking the country.

(Bloomberg) Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор провалив у неділю ввечері, намагаючись відновити державний контроль над електроенергетичним сектором Мексики, не зумівши досягти двотретини більшості, необхідної в Нижній палаті Конгресу для внесення змін до Конституції.

Законодавціпроголосували 275 за і 223 проти законопроекту про реформи на сесії, що відбулася у Великодню неділю, після того, як опозиція об'єдналася проти цієї пропозиції. Результат дає певний комфорт приватному сектору відновлюваної енергетики, який зазнав нападу зі змінами правил, які перешкоджають інвестиціям, оскільки Лопес Обрадор вступив на посаду наприкінці 2018 року.

АМЛО, як відомо, президент намагався використати законопроект для консолідації свого націоналістичного бачення енергетичного сектору та скасувати приватизацію електроенергетичної галузі, яка почалася більше двох десятиліть тому.

Реформадала б державну Федеральну комісію з електроенергетики, або ЗЗЕ, принаймні 54% ринку, обмеживши приватну участь та включивши незалежні регулятори енергетичної галузі до федерального уряду. Якщо реформа електроенергії провалилася, президент пообіцяв відправити Конгресу в понеділок новий законопроект, що гарантує державний контроль літію.

Критики, включаючи представників галузі, заявили, що законодавство висвітлювало викопне паливо та паралізувало б енергетичне майбутнє країни, блокуючи приватні інвестиції. Американські чиновники, включаючи посла з клімату Джон Керрі, і посол Кен Салазар також попередили, що законопроект порушить угоду про вільну торгівлю з Мексикою і поставить під загрозу понад 10 мільярдів доларів США інвестицій.

ЛопесОбрадор зробив енергію центральним елементом свого президентства, зі спробами реформувати ЗЗЕ та державну Pemex, яка побачила зниження видобутку та стала найбільш борговою нафтовою компанією у світі. Він використовував свої щоденні прес-конференції, щоб поставити під сумнів патріотизм опозиційних законодавців для сайдингу з іноземними компаніями.

Приватніінвестиції в енергетичні проекти впали до мінімуму завдяки зусиллям Лопеса Обрадора змінити Конституцію. Провал законопроекту може означати переломний момент, який може призвести до збільшення інвестицій у найближчі роки, сказав Северо Лопес Местре, консультант з енергетики та колишній чиновник галузі, який впровадив перші реформи, щоб відкрити електроенергетичний сектор для приватних інвестицій два десятиліття тому.

ЯкщоЛопес Обрадор не може змінити Конституцію, ніхто не може, сказав Лопес Местре в інтерв'ю, додавши, що рівень невизначеності зараз впаде. «Мексика потребуватиме інвестицій, оскільки все відстало».

Незважаючина це, уряд Лопеса Обрадора може продовжувати перешкоджати інвестиціям. Він відмовився відновлювати контракти іноземних компаній, таких як Iberdrola, занурюючи компанії та держава в судові бої. Минулого тижня Верховний суд підтвердив ще один закон, хоча і з ослабленими ключовими частинами, який дозволяє ЗЗЄ надсилати електроенергію, яку вона виробляє, в мережу перед дешевшими приватними альтернативами.

ДевідЕнрікес, партнер юридичної фірми Goodrich Riquelme y Asociados, заявив, що правові засоби правового захисту, приведені приватними компаніями проти закону, продовжуватимуть боротися в суді.

«Ресурси все ще знаходяться в підвішеному стані», - сказав він. «Деякі колегіальні суди можуть прийняти рішення на користь компаній, інші проти, і це створює розсіювання рішень».

Оригінальнапримітка:

Конгрес Мексики викидає націоналістичний законопроект про владу Амло (1)

Більше подібних історій доступні на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.