Маскатеста: сварки і кадри на концерті з Мелодиканами в Мехіко

Цієї неділі відбувся концерт з такими групами, як Maskatesta, Melodycans, Ямайка Сонора, Галло Рохо та Скапієнц в історичному центрі Мехіко Однакзавершився насильницькими діями і залишили більше двох людей пораненими. Післядовгих черг і ревізій для учасників гурт Melodycans був на сцені, коли були почуті детонації вогнепальної зброї.

Францисканська тераса, розташована на Calle Jesús María № 42 в Історичному центрі Мехіко, оголосила концерт, оголошений подією як «для будь-якого віку». Перед заходом місце оголосило, що доступ до продуктів харчування, напоїв, жуйки, зброї, наркотиків, рюкзаків не буде допущений, і попереджено, що ті, кого спіймали незаконними речовинами, викличуть відповідні органи.

Відео того моменту, коли озброєні чоловіки з капюшоном вийшли на терасу, щоб побити членів групи Maskatesta та учасників головного убору Ски, поділилися в соціальних мережах, і були почуті детонації, щоб люди, які зустрілися, відступили і намагалися захистити себе від агресій.

Maskatesta оголосила через Facebook, що кілька членів групи були госпіталізовані, і попросили допомоги у своїх послідовників, щоб знайти співробітника Алехандро Сервіна, з яким вони не змогли спілкуватися і пропали безвісти, однак пост був видалений.

Otras bandas de ska se solidarizaron con lo ocurrido. Fotos: Archivo web - Twitter

Так само, через кілька годин вони згадали, що члени та члени їхнього персоналу, які зазнали нападу , відновлюються у своїх будинках. Єдиний, хто залишається госпіталізованим і під наглядом лікаря - 40-річний Ізраїль Вільянуева, який переніс різні синці та переломи обличчя, але, на щастя, поза небезпекою.

«Знову ж таки, ми дякуємо всім нашим прихильникам, особливо тим присутнім, які навіть намагалися захистити нас, поставивши під загрозу власну фізичну цілісність. Велике спасибі також нашим колег-музикантам, засобам масової інформації та широкій громадськості за турботу та стежать за нами. Музика - це мистецтво, мир і життя, давайте боротися за насильство, яке буде триматися поза ним і наше повсякденне життя», - сказали вони.

Зі свого боку, форум поділився заявою у своїх соціальних мережах: «На францисканській терасі ми проти всіх актів насильства. Те, що сталося в сьогоднішньому заході, чуже францисканській терасі. Події, що відбулися на заході, будуть обговорюватися з відповідними органами для подальшого спостереження, оскільки ми керуємо сімейною атмосфероюта говоримо: #NOALAVIOLENCIA».

Los integrantes de la banda Maskatesta se encuentran hospitalizados a causa de las agresiones. Fotos: Archivo web - Twitter

У соціальних мережах кілька людей, які є шанувальниками гуртів чи музики ska, висловили солідарність з тим, що сталося, і попросили повну вагу закону , щоб знайти винуватців хештегом #FuerzaMaskatesta. Кілька груп у Facebook з міської музики, такі як Los Paches, поділилися повідомленням: «Ми просимо найуважнішим чином до всієї нашої аудиторії, НЕ поширювати зображення, НІ відео, чутливого вмісту, з поваги до постраждалих та їхніх сімей».

En redes sociales se utilizó el #FuerzaMaskatesta en apoyo a la banda. Foto: Twitter/ @AndyRLocutor

Офіційна сторінка Facebook Salón Victoria також згадала, що: «Нам дуже шкода подій, які відбулися вчора з нашими колегами-музикантами Maskatesta Oficial, ми знаємо, що для них будуть важкі часи, тому ми закликаємо мексиканську спільноту SKA приєднатися до великого токіна, щобзібрати кошти на медичні витрати компасу Maskatesta!!!».

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