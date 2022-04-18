Юніор з Барранкільї підтримував свої «Тібуронаси» за епізод махізму під час матчу Ліги Феменіна

Після інциденту, представленого в матчі, зіграного в Жіночій лізі BetPlay, в якому жінки-молодші футболісти заперечували мачо ставлення проти них, установа опублікувала нову заяву, в якій підтримує свої фігури перед обличчям очевидного жорстоке поводження та домагання, зазнали під час цієї зустрічі.

Як повідомляв EL HERALDO , барранкільеро клуб випустив першу заяву, в якій він більше нічого не скаже про «ту незручну тему» - натякаючи на матч минулого вівторка, але отримуючи сильну критику з боку вболівальників, установа уточнила, що вона підтримує жіночу складову в крім відправки офіційного листа протесту до Дімейора.

«Юніор висловлює широкій публіці та ЗМІ, що завжди підтримував своїх гравців та членів тренерського штабу жіночої команди, що бере участь у Лізі. Тому, після жалюгідних подій останнього матчу в Нейві, Дімайорувже був зроблений формальний протест, відкинувши поведінку четвертого чиновника по відношенню до нашого технічного директора, помічника команди та гравців», - йдеться в новій заяві Джуніор де Барранкільї минулої неділі.

Ці терміни відрізняються від того, що було опубліковано 48 годин тому, коли клуб обрав дипломатичний канал, який не задовольнив своїх послідовників у соціальних мережах, а також тих, хто підтримує роботу гравців на ігровому полі:

«Молодшому клубу дозволено інформувати широку громадськість та ЗМІ, що стосовно поведінки четвертого чиновника по відношенню до наших гравців та членів тренерського штабу під час матчу між Атлетико Уїла та Джуніор, про що заявили технічний помічник Хімена Борха та гравець Естефанія Картахена на прес-конференції стане єдиною публічною демонстрацією на цю незручну тему».

Зіткнувшись зі зміною ставлення, заклад «Тібурона» додав, що:

«Молодший завжди забезпечить чесну гру, здорову конкуренцію та використання регулярних каналів, поважаючи інституційність нашого професійного футболу», - підсумував він.

Слід зазначити, що події, про які йдеться, відбулися у матчі, зіграному минулого вівторка, в якому Атлетико Уїла Феменіно побив «Тібуронас» на 0-2.

Після закінчення матчу на прес-конференції юніорські футболісти засудили акт махізму четвертого офіційного Едінсона Кальдерона. Особою, відповідальною за подання скарги, була Естефанія Картахена, яку супроводжував помічник технічного директора.

«Ми хочемо подати публічну скаргу на лікування жінок. Четвертий офіційний Едінсон Кальдерон, як можливо, що його люб'язно говорять про те, що він співпрацює з центральним суддею, і як можливо, що він, як людина, це робить і каже нашому техніку: «Не вкручуйте, переставайте закручувати», і він ляпає його, і наш помічник стоїть попереду. Хто це обробляє? Ми втомилися», - сказав юніорський гравець.

Потім молодший футболіст додав: «Це тому, що вона жінка. Візьмемо картки, це не може продовжувати відбуватися, чому вона дорівнює жінці, а не чоловікові? , тренер Уїла мовчав. Осьде можна побачити махізм. Ми не збираємося опускати голову, ми робимо публічний донос».

З іншого боку, технічний директор молодшого Інаріс Гарсія також поговорив із повідомленням через свій акаунт у Twitter, в якому вона приймає поразку, але заявила, що не приймуть неповагу чи образливі вирази від четвертого чиновника.

«Ми несемо повну відповідальність за поразку, це був наш найгірший матч, але ми будемо підніматися і рухатися далі. Те, що ми не приймемо, - це неповаги, образливі висловлювання четвертого чиновника, де він використовує свої провокації та мачо правопорушення, щоб пізніше маніпулювати рішенням центрального (вигнання мене наприкінці гри). Клубипокращили свої інвестиції, рівень ліги виріс, але це, безумовно, аспект, який також повинен зростати та вдосконалюватися», можна прочитати в трелі тренера.





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