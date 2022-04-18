Джордан Гівін про свій момент у Торосі Селая: «Ви не знаєте, хто може спостерігати за тобою»

Минуло трохи більше чотирьох місяців, як Йорданія Гівін вирішила підписатись з Торосом Селайєю з Ліги Expansión MX, і завдяки зусиллям робота пробилася від його країни.

І саме виходячи з його роботи, кілька днів тому його ім'я зробило заголовки в Перу, за перший гол у трикотажі Торос Селая проти CF Venados, що дозволило йому претендувати на чвертьфінал Ліги розширення MX.

З цієї причини Infobae подзвонила Джордан Гівіна, щоб розповісти нам про свій подарунок у Тороса Селая та детальніше про це.

«Я дуже щасливий, тому що знаю, що я вношу свій внесок у команду. Крім того, я щасливий, тому що у мене все працює, зараз гол був забитий, і я радий, що технічній команді комфортно з моїм виступом, як і клуб», - прокоментував Джордан Гівін виключно Infobae.

Потім він розповів подробиці про свій перший гол у Мексиці з трикотажем Торос Селая. «Я наважився вдарити його, тому що думаю, що якщо я занадто багато дотику, там вони вийдуть, щоб тиснути на мене і вкрасти мій м'яч. Вийшов сильний постріл і завдяки Богу став метою, яка дала нам перемогу», - додав він.

«У той час, як я вам казав, це чудова можливість бути тут, у Мексиці, граючи у чудовому клубі, правда полягає в тому, що я дуже радий бути тут, оскільки вони ставилися до мене найкращим чином з моменту прибуття, і це вітрина бути в команді першого дивізіону з Мексики чи будь-якої іншої країни, і це приємно досвід, що я живу, оскільки це дуже інтенсивний футбол, я адаптувався найкращим чином, моя статистика хороша, і кожен матч, який я намагаюся максимально використати, тому що ви не знаєте, хто може спостерігати за вами», - сказав Джордан Гівін це ЗМІ.

Проаналізуйтейого момент з Торосом Селайєю

«Я думаю, що я в гарний час, в іншому футболі, і я адаптувався найкращим чином. Крім того, що мені довіряли тренерський штаб, менеджер Хосе Ханан, президент «Чіно» Бенавідес, люди, які дали мені таку впевненість і можливість бути тут. Я також дякую своєму представнику Раулу Аррезе, і правда полягає в тому, що я відчуваю, що роблю великий крок, але все ще не відчуваю, що перебуваю у великій момент, однак я намагаюся впоратися з речами, щоб цей чудовий момент був досягнутий і завжди давав сто відсотків. Я щасливий, що мені дали мету, тому що я шукав її, і відтепер, з тим менталітетом, що в будь-який момент прийде більше цілей»

«У мене було 10 стартових матчів, мені довелося вступити або почати, як тільки я був ініціалістом, я не покинув позицію, тому що я дав 100 відсотків, тому що коли з'являються можливості, ми повинні скористатися ними, і я думаю, що ми всі важливі в тому, що ми маємо робити на полі, і правда полягає в тому, що коучинг персонал поводився дуже добре зі мною, це дало мені впевненість, що я можу відчувати себе вільним у цій галузі. Вони просять мене мати багато володіння м'ячем і що м'яч завжди проходить через мої ноги. Я відчуваю себе щасливим, тому що це те, що мені найбільше подобається, але коли вам доводиться бігти, я роблю це без проблем, тому що іноді бувають ігри, де перебування на посаді не стає зброєю, і вам доводиться бігати. Отже, у цьому аспекті це також допомагає мені, тому що елітні гравці не тільки з м'ячем, але й у фізичній частині», - додав він.

У свою чергу, ми запитали його про те, чого йому не вистачає, щоб бути елітним гравцем, на що відповів Джордан Гівін. «Щоб бути елітним гравцем, я повинен продовжувати вдосконалюватися в тому, що я добре в чому, і що мені не потрібно продовжувати налаштовуватися. Питання мети, як я вам кажу, занадто важливе для моєї позиції, питання пропуску, це щось природне, що у мене є, що мені не коштує. Питання переходів, можливо, трохи, але тут, у Мексиці я його значно покращив. Сторожове слово - мати можливість дістатися до Першого дивізіону разом з клубом, але це з роботою», - сказав він виключно Infobae.

Національназбірна Перу

Рікардо Гарека, тренер національної збірної Перу, неодноразово вказував, що кожен гравець, який має спадкоємність у своїй команді, має шанс у двоколірному. Тому ми запитали Джордан Гівіна, чи спілкувалися вони з ним з Відени. «Чесно кажучи, я ще не мав жодного спілкування, але я сподіваюся мати його в якийсь момент, оскільки це мрія, яку я маю, і я борюся щодня. Я сподіваюся, що це трапиться зі мною, тому що я працюю над цим, і це мрія, що я довго багато носити біле і червоне, як це робив, коли мені було 15 років, 17 років і U23. Правда полягає в тому, що перебуваючи в старшій команді, я був би дуже радий, але за цю можливість ви повинні схопити мене готовим», - підкреслив він.

«Я не шкодую про прийняте рішення, я відчув, що настав час піти, і Торос Селая, Ліга розширення, трапився, і я користуюся цим найкращим чином. Як я вам кажу, ви не знаєте, хто може спостерігати за вами, і це був виклик для мене, коли я приїхав, і я подивився на гравців, які були тут, і ви могли побачити різницю. Я бачив інтенсивність, і в той час я прийняв велике рішення, тому що це допоможе мені відтепер, оскільки сучасний футбол дуже інтенсивний, і я намагаюся м'яч. Слава Богу, я працюю над цим, і видно, що я покращив інтенсивність за допомогою GPS та цифр, які він кидає. Я вдячний за можливість, яку вони мені дали», - сказав Джордан Гівін Infobae.

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