Джон Мілтон Родрігес назвав Густаво Петра «лицеміром» і попросив його подати у відставку свою кандидатуру

Colombian right-wing presidential candidate John Milton Rodriguez, of the Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia) party, speaks during a presidential debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez





Кандидат в президенти Колумбії в партію Юста Лібрес Джон Мілтон Родрігес попросив співвітчизника главу держави Густаво Петра відмовитися від його урядового позову через скандали, в яких він брав участь останніми днями. Його допитали не лише через його пропозицію про «соціальну прощення» та візит його брата Хуана Фернандо до в'язниці Ла-Пікота, а й тому, що він прийняв у свою кампанію політиків, таких як П'єдад Кордова, Рой Баррерас та Армандо Бенедетті.

«Перемога в будь-якому випадку спотворює будь-кого. Пане Густаво Петро, ви все одно розпочали цю божевільну гонку перемоги, запросивши до своєї групи відомих практиків політичної розбещеності в Колумбії, таких як пан Рой Баррерас, пан Армандо Бенедетті, місіс П'єдад Кордова, серед інших», - сказав Родрігес, який після цих звинувачень назвав Петра як лицемір.

«На закінчення, ви опинилися лицеміром зі своїми послідовниками, отже, ваша кандидатура є нестійкою, тому що колумбійський народ поважають, негайно йдуть у відставку», - додав Родрігес на тлі своїх претензій до також колишнього мера Боготи. Родрігес був не єдиним, хто вирвався проти Густаво Петра, навпаки, до нього приєднався Енріке Гомес з руху Національного спасіння. Політик, як і його однолітка, вважає, що Петро повинен відійти від гонок за президентство Колумбії.

«Це не помилка, це щось умисне і є частиною корупції. Якби це сталося зі мною чи іншим кандидатом, нас спалили б у Пласа-де-Болівар. Згадаймо епізод зі сріблом у мішках, він його прийняв, і це дуже серйозно», - сказав він, зі свого боку. «Те, що сталося в Ла-Пікота з Морено (Іван Ом і Самуїлом), не повинно мати соціального прощення будь-якого роду. Петристи повинні бути в змозі визнати, що кампанія, проведена Лордом Болсас, не відповідає мінімальному моралі за позицію, до якої він біжить», -додав Енріке Гомес у своєму акаунті в Twitter.

«Петро — корумпована гонка, не можна забувати: сміттєвози, примарні фундаменти, машина тапахуекос, пішохід Сьомої гонки. Яким буде цей джентльменський кабінет? Що вони збираються подарувати Моренос? Це печера Алі Баби (...) Ми не можемо дозволити Петру похитнути це питання: вони зловили його на місці злочину, купивши голоси у начальників, засуджених за корупцію. Він хоче влади за будь-яку ціну», - продовжив Енріке Гомес.

Вранці цього понеділка, 18 квітня, за радіо W, Франклін Герман Чапарро, колишній мер Вільявісенсіо, засуджений до 39 років в'язниці за вбивство свого попередника Омара Лопеса Робайо, пояснив, що це «помилкова вся неправда», що брат Густаво Петра поїхав до в'язниці Ла-Пікота, щоб запропонувати штраф скорочення або реформи. Навпаки, каже затриманий, Хуан Фернандо Петро поїхав до цієї в'язниці як гість, щоб поговорити про гуманітарне право, і що, хоча йшли розмови {або про мир і примирення, ніколи не говорили про те, що засуджується.

«Вони вже чули це у в'язницях і запитали мене, що означає поняття соціального прощення. Це було частиною розмови та центральним фокусом правозахисної розмови. Ізвичайно, це тема, яка їх цікавить, адже ці два слова означають другий шанс мирного примирення між усіма колумбійцями. Ось про що йде тема, Густаво розповість про це ширше», - сказав Хуан Фернандо Петро в інтерв'ю журналу Semana.





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