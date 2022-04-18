Консультування з охорони здоров'я в школах: професіонали з трьох провінцій пояснюють, як вони їх реалізують і які результати отримали

«Що таке сперма?».

— «Що таке менструація?».

— «Як мені не завагітніти?»

Ті, хто викликає ці сумніви з соромом і майже пошепки, - це старшокласники. Ті, хто слухає їх, отримавши впевненість у виникненні цих питань, - це професіонали, які складають комплексне консультування з охорони здоров'я в цих школах.

З часом, коли стосунки з консультантом зміцнюються, «підліткам рекомендується розповісти про проблеми психічного здоров'я, які вони зазнають, або про ситуації насильства чи домашнього насильства», - каже Лара Альварес, психолог, яка працює в трьох школах муніципалітету Чарата в провінції Чако.

Комплексне консультування з охорони здоров'я в середніх школах (ASIE) було розроблено в 2015 році Національним міністерством охорони здоров'я, як відповідь на відсутність консультацій хлопчиків та дівчат щодо їхнього здоров'я. Школи були місцем, щоб їх шукати і гарантувати їм доступ до своїх прав.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Потім, за погодженням з Міністерством освіти нації, його почали пропонувати для реалізації в різних провінціях і школах. Протягом трьох років пропозиція є частиною Національного плану профілактики ненавмисної вагітності в підлітковому віці, більш відомого за своєю абревіатурою ENIA, який працює у 36 відділеннях у 12 провінціях. У цих рамках консультування було впроваджено в деяких школах Чако та Жужуя, хоча вони вирішують багато інших питань, крім профілактики ненавмисних вагітностей.

Тим часом Неукен, який не є частиною плану, оскільки він не входить до юрисдикцій з найвищими показниками підліткової вагітності, які є тими, хто має наявність плану ENIA, розробив комплексні поради щодо здоров'я підлітків. Це почалося близько 20 років тому не так, як вони зараз відомі, а як простір у лікарні, як і багато інших підліткових медичних клінік країни; потім його рухали до простору, куди можна було б піти на пошуки підлітків: школи. Сьогодні існує 54 вузи з консультуванням.

Коротше кажучи, поза назвою та рамками, в яких вони реалізуються, консультування чи консультування - це простори в середніх школах, призначені для того, щоб студенти могли проконсультувати про будь-який фізичний або емоційний дискомфорт, який вони відчувають, або задавати питання, які вони можуть мати щодо загального здоров'я. З професіоналами, підготовленими для їх керівництва і - при необхідності - направляйте їх до фахівця, який їх слухає і надає їм інформацію.

У цих просторах «здоров'я вирішується широко, не тільки від фізичної недуги чи туги, але й для того, щоб забезпечити повне використання та задоволення від їх середньої школи», - пояснює Дора Нідзвіцький. Вона є викладачем, психологом, магістром та доктором соціальних наук, і вона опублікувала разом з Камілою Ріос Фернандес - книгу Зміст ESI в дії (PublishipPlace).

Радниками є медичні працівники або фахівці з соціальної роботи, навчені пропонувати міждисциплінарне слухання та підтримку.

Вплив цих просторів на життя хлопчиків і дівчаток є переважним. У 2018 році, коли консультування почали впроваджуватися в Чараті, «у кожній із вузів, де я працював, було 4 або 5 вагітних учнів. Сьогодні існує лише одна з трьох шкіл», - каже Альварес. Вона є консультантом середньої школи № 23 та спеціального № 19, які працюють у місті, а також у середній школі № 171, яка знаходиться в сільській місцевості Трес-Естакас, в 60 кілометрах від Чарати.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Що стосується Худжуя, «оскільки консультування було здійснено в 2019 році, підліткові вагітності зросли з 19% до 8% в провінції», - каже Маріела Ріос, радник з охорони здоров'я сільської середньої школи №2, в Ла-Альмона, невеликому містечку поблизу столиці провінції.

Також наслідки пандемії на хлопчиків та дівчаток знайшли канал у цих просторах. «Цього року, в перший день я пішов до школи, з шести учнів, які прийшли поговорити зі мною, один хотів дізнатися про свою менструацію та основну інформацію про функціонування жіночого організму, а п'ять підняли почуття туги та страждань, проблеми з батьками, матерями, сестрами, пов'язані з життям у ув'язненні в умовах пандемії», - каже Паула Гіродо, радник провінційного центру середньої освіти 55, в Неукенському місті Плотьє. Вона є соціальним працівником і тимчасово відповідає за підліткове управління Міністерства охорони здоров'я Неукен.

Якпрацює школа в Жужуї

Кожні 15 днів Ріос виділяє дві години, щоб потрапити в школу, в якій взяли участь 12 учнів. Ви берете два автобуси і йдете півтора кілометра по доріжці, яка зазвичай ріжеться, коли потік, який перетинає його, переповнюється. «Ви повинні планувати і носити одяг та взуття, щоб змінитися, якщо ви знаєте, що піде дощ. Ми завжди нагадуємо дітям, бо вони теж приходять гуляти», - каже Ріос.

Коли вона прибуває, о 13:00 хлопчики та дівчатка закінчують обід. «Я завжди беру шматочок фруктів, щоб поділитися цим часом з ними і, таким чином, брати участь у неформальних розмовах, які породжують зв'язки довіри, які дозволяють мені бачити, як вони роблять», - говорить радник.

Ріос також інформує їх про дні, коли лікар загальної практики та дієтолог відвідають школу та артикулює з медичним працівником - медсестрою, яка постійно керує медичною кімнатою - до кого вони можуть звернутися для контрацепції чи інших ліків або для надзвичайних ситуацій.

«Коли діти мають занепокоєння, хочуть інформації або потребують контрацепції, вони зазвичай просять дозволу ходити у ванну під час занять, коли інші їх не бачать, і вони йдуть, щоб мене змусити. Іноді вони пропонують мені як групу пограти в гру, з якою можна працювати з методами контрацепції або інфекціями, що передаються статевим шляхом», - каже Ріос.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Багато студентів ніколи не були в лікарні, і коли їм потрібно це зробити, вони часто просять вас супроводжувати їх. Вона намагається змусити їх знайти іншого дорослого, який є їхнім орієнтиром, щоб вони придбали автономію, але якщо нікого немає, вона супроводжує.

Пильне око також дає можливість виявити захворювання. Ріос каже: «Коли лікар запитує їх, вони ніколи нічого не зашкодять. Але зазвичай кажуть мені, тому що мені довіряють. Отже, я попереджаю лікаря, коли вона відвідує нас: «Кілька днів тому вона впала, а коліно болить», «Він погано спить вночі»».

Учні, які близькі до закінчення середньої школи, також запитують її про те, що вчитися і як вони можуть це зробити. Ріос шукає інформацію та надає вказівки.

Під час пандемії він працював віртуально, артикулював із медичним працівником і (перш за все) слухав. Він згадує: «Іноді вони закликали мене привітати, запитати, що я роблю, вони шукали, щоб я розповідав про свої емоції, їхні сімейні стосунки, довіряли мені, що не можуть зв'язатися зі школою. Вони також запитали мене, як створити відеодзвінок або як вони можуть спілкуватися один з одним. Оскільки у них немає Інтернету, іноді вони просили мене зателефонувати їм, щоб не витрачати дані».

Консалтингу сфері україні Chaco

Ваніна Чуччі - соціальний працівник, Лара Альварес - психолог, а Фіорелла Мокка - дієтолог. У свою чергу, троє є консультантами з охорони здоров'я, і з 2018 року сформували міждисциплінарну команду в Чараті, з якої вони супроводжують вісім міських та сільських середніх шкіл.

«Ми почали з проходження курсів та координації для студентів, щоб поїхати до медичного центру, де є стоматологічні, педіатрії, боротьби з діабетом та сестринські послуги. Потім ми сформулювали з лікарнею, щоб дівчата, які хотіли отримати ВМС або субдермальний імплантат, могли отримати до них доступ. А під час вакцинації від COVID-19 ми організували вакцинацію в школах», - говорить Чюччі.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Радник також наголошує на важливості бути поруч з хлопчиками та дівчатами в потрібний час: «Багато підлітків можуть отримати імплантат, і важливо діяти, коли вони вирішують, бути поруч, щоб забезпечити доступ. Якщо ми дозволимо пройти цей момент, то вони вирішують не піклуватися про себе. Загалом, догляд припадає на дівчат, тому ми наполягаємо на подвійному захисті: метод контрацепції плюс презерватив для профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом».

Серед основних труднощів при впровадженні консультацій професіонали виділяють відсутність приватного простору в деяких закладах. Іноді є лише місце, щоб поставити невеликий столик в передпокої. «У сільських школах, якщо у мене немає місця, я йду на задній двір», - каже Альварес.

У цих просторах хлопчики та дівчатка «хочуть працювати над всебічною сексуальною освітою (ESI), навколишнім середовищем та психічним здоров'ям, оскільки вчителям ще не рекомендується говорити про ці питання», - каже Мокка.

У свою чергу, професіонали сходяться на думці, що контекст пандемії відкрив можливість підключення практично і це розширило прихід консультацій. «Багато хлопчиків та дівчат, які закінчили школу та працюють у сільській діяльності, продовжують практично зв'язатися з нами або дзвонять нам по телефону, коли їм потрібні медичні зміни, отримують субдермальний імплантат або тому, що забули прийняти протизаплідні таблетки», - каже Мокка.

Virtuality також дозволяє студентам, які не наважуються особисто розповідати про ситуації домашнього насильства чи туги, почати це робити через повідомлення WhatsApp.

РадиНеукен

Гіраудо підкреслює, що в Неукені підліткове комплексне консультування з охорони здоров'я працює за певними заповідями (поділяються порадами Чако та Жужуя): «Консультація є добровільною, а конфіденційність гарантована. Ми завжди говоримо дітям, що якщо їхні батьки, вчителі чи наставники запитують нас, що ми з ними розмовляємо, ми нічого не можемо повідомити».

Іноді саме вчителі «плутають роль консультування», - каже Гіраудо. І він пояснює: «Вони просять нас поговорити з хлопчиком, тому що він гомосексуаліст, тому що носить зелений шарф, тому що він фарбує волосся. Ми пояснили їм, що цей хлопчик не має нічого спільного в консультуванні, що якщо його переслідують, він повинен зробити групові втручання, і для цього є три педагогічні консультанти, які працюють дуже добре».

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

Консультаційні бюро вирішують питання, запропоновані молодими людьми, пов'язані з їх загальним здоров'ям: життєвий проект, сексуальність та прихильність, їжа та харчування, фізична практика, тютюнові вироби, вживання алкоголю та наркотиків, запобігання травм від зовнішніх причин та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед інших.

«Для популярних секторів школа є останньою державною установою, на яку вони наступають», - підкреслює керівник Управління уряду провінції у справах підлітків. Саме тому робота цих рад настільки важлива: надавати своєчасну та актуальну інформацію простими словами, посилатися на медичні послуги, які існують на території, коли це потрібно людям, та підтримувати їх, щоб вони могли поміркувати над своєю практикою. Це також сприяє автономному прийняттю рішень та догляду за собою, а також сприяє розширенню можливостей підліткам жити здоровим життям та реалізовувати свої права.

У цьому контексті порушення харчової поведінки у хлопчиків та дівчаток «є проблемою, яка вимагає підготовлених лікарів, яких не вистачає в провінції», - каже Гіраудо.

Консультаційні послуги, які діють особисто раз на тиждень протягом чотирьох годин у кожній школі та підтримують відкриті віртуальні канали для тих, хто їх віддає перевагу, є однією з трьох ніг проекту Неукен, спрямованого на поліпшення загального здоров'я підлітків. Існують також диференційовані комплексні медичні клініки, які працюють по всій провінції, і з 2015 року навчання промоутерів здоров'я підлітків, щоб повідомлення було серед однолітків. «Саме вони проводять семінари або роблять інтервенції в школах», - каже Гіраудо.

Знаючи свої права та навчившись їх здійснювати та заявляти, продовжує режисер, «хлопці стають дуже напористі у своїх втручаннях. Наприклад, в деяких школах вони почали просити, щоб їдальні пропонували їжу, придатну для студентів з целіакією, або супроводжувати тих, кому не рекомендується проконсультуватися з нами для аборту або у кого є проблеми з харчуванням».

Коли це почало відбуватися, «вчителі та наставники прийшли до нас за допомогою, бо не знали, як працювати «з дітьми, які знали їхні права». Ми також працювали з ними над тим, що вони могли зробити, коли побачили, як дитина порізалася, коли він курив або пив безпосередньо перед вступом до школи. Ми працювали, наприклад, щоб вони побачили, що ці діти просять допомоги», - описує Гіраудо.

Багато середніх шкіл досі не мають всебічного консультування з питань здоров'я підлітків, незважаючи на те, що це «спосіб гарантувати доступ до прав, захищених нашою Національною конституцією», - каже Недзвецький.

З цієї причини він наполягає: «Ви повинні знати, що в школах є зародок, щоб досягти цього. Можливо, у воротаря, який породжує співпереживання з підлітками, що довірчі відносини необхідні, щоб вони могли сказати, що з ними відбувається, що вони відчувають, проконсультуватися про те, що їх турбує. І це відкриває можливість того, що дорослі можуть супроводжувати, керувати, не вказуючи, що робити, поважаючи свої рішення з інформацією, коригованою праворуч».

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