Сили самооборони Гайтаністас оголосили про план гармати в Барранкабермеї

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

18квітня соціальний лідер Оскар Сампайо засудив у своєму акаунті в Twitter нову загрозу з боку воєністів проти кількох громадян Барранкабермеї, Сантандер. Політолог показав брошуру, яка вже циркулює на вулицях району, і оголосила план поширення терору.

Згідно з загрозливим брошуром, сили самооборони Гаітанисти Колумбії оголошують план пістолета проти наркоторговців, «венесуельських злодіїв» та людей, які нібито є співробітниками інших злочинних банд.

Текстмістить довгий список людей, яким воєнізоване і терористичне угрупування загрожує загинути, і звинувачує їх у винних актах насильства в Барранкабермеї.

Amenazas Barrancabermeja

Але не тільки вони загрожують іншим злочинцям, але і АРУ оголосила війну поліції, слугам Сиджин і КТІ. Через серйозність звинувачень поліція Магдалини Медіо розпочала пошук людей, які розповсюджували цю заяву, повідомляє RCN Radio.

Уброшурі воєнізники дають 48 годин для тих, кому загрожували покинути Барранкабермею, оскільки вважалися військовою мішенню.

У заяві CRY-GEAM та Комітет з питань соціально-екологічної участі та консультацій Магдалена Medio відхилили та засудили акти насильства, що сталися в Барранкабермеї.

Організації-підписантикажуть, що існує стурбованість збільшенням вбивств в різних муніципалітетах Магдалени Медіо.

Вонитакож засудили звинувачення, зроблені проти членів поліції та SIJIN, важливо, щоб установа відповіла на ці звинувачення».

«Ми закликаємо владу та установи Колумбійської держави взяти на себе зобов'язання та відповідальність за захист життя та прав людини. Ми більше не хочемо війни в Магдалені Медіо та Барранкабермеї, більше ніяких вбивств, викрадень, переміщень та вигнанців», - заявили в соціальних організаціях.

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