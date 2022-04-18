Члени сім'ї, футболісти, клуби та ліги по всьому світу показали свою підтримку Кріштіану Роналду за смерть одного з близнюків, яких він очікував разом з Джорджиною Родрігес

Цього понеділка Кріштіану Роналду та його партнер Джорджина Родрігес випустили сумну новину про смерть одного з близнюки їх чекали. «Саме з глибоким сумом ми повинні оголосити, що наш маленький син помер», - сказала пара у спільній заяві, поділеній в соціальних мережах. «Це найбільший біль, який може відчути будь-який батько».
Португальська футбольна зірка та його іспанський партнер, народжений в Аргентині, оголосили в жовтні минулого року, що очікують близнюків. «Тільки народження нашої дівчини дає нам сили прожити цей момент з деякою надією і щастям... Дитина, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе», - сказали вони.
У свою чергу, Кріштіану та Джорджина попросили усамітнитися в цей важкий час, але не до того, як подякувати лікарям та медсестрам за їх турботу та підтримку. П'ятикратний переможець Золотого м'яча, 37 - батько чотирьох дітей, троє з них, народжених сурогатним материнством до зустрічі зі своїм нинішнім партнером.
Роналду знову приєднався до «Манчестер Юнайтед» минулого року після перемоги кількох трофеїв з «Реалом» та «Ювентусом Звичайно, сотні повідомлень про підтримку сім'ї були помічені в соціальних мережах. Друзі, футболісти та товариші по команді, футбольні клуби та головні ліги світу, серед іншого, надіслали свої співчуття подружжю.
Наприклад, «Реал Мадрид» іспанський акторський склад, де португальці блищали, поділивсяофіційною заявоюна своєму офіційному веб-сайті, яка говорить:
«Реал Мадрид C.F., його президент та Рада директорів глибоко шкодують про смерть одного з дітей, які чекали нашого улюбленого Кріштіану Роналду та його партнера Джорджина Родрігес.
РеалМадрид приєднується до болю всієї родини і хоче показати їм всю нашу любов і прихильність».
Повідомленняспівчуття Кріштіану Роналду та Джорджині Родрігес за смерть одного з близнюків, яких пара очікувала:
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