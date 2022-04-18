Члени сім'ї, футболісти, клуби та ліги по всьому світу показали свою підтримку Кріштіану Роналду за смерть одного з близнюків, яких він очікував разом з Джорджиною Родрігес

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

Цього понеділка Кріштіану Роналду та його партнер Джорджина Родрігес випустили сумну новину про смерть одного з близнюки їх чекали. «Саме з глибоким сумом ми повинні оголосити, що наш маленький син помер», - сказала пара у спільній заяві, поділеній в соціальних мережах. «Це найбільший біль, який може відчути будь-який батько».

Португальська футбольна зірка та його іспанський партнер, народжений в Аргентині, оголосили в жовтні минулого року, що очікують близнюків. «Тільки народження нашої дівчини дає нам сили прожити цей момент з деякою надією і щастям... Дитина, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе», - сказали вони.

El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos

У свою чергу, Кріштіану та Джорджина попросили усамітнитися в цей важкий час, але не до того, як подякувати лікарям та медсестрам за їх турботу та підтримку. П'ятикратний переможець Золотого м'яча, 37 - батько чотирьох дітей, троє з них, народжених сурогатним материнством до зустрічі зі своїм нинішнім партнером.

Роналду знову приєднався до «Манчестер Юнайтед» минулого року після перемоги кількох трофеїв з «Реалом» та «Ювентусом Звичайно, сотні повідомлень про підтримку сім'ї були помічені в соціальних мережах. Друзі, футболісти та товариші по команді, футбольні клуби та головні ліги світу, серед іншого, надіслали свої співчуття подружжю.

Наприклад, «Реал Мадрид» іспанський акторський склад, де португальці блищали, поділивсяофіційною заявоюна своєму офіційному веб-сайті, яка говорить:

El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia

«Реал Мадрид C.F., його президент та Рада директорів глибоко шкодують про смерть одного з дітей, які чекали нашого улюбленого Кріштіану Роналду та його партнера Джорджина Родрігес.

РеалМадрид приєднується до болю всієї родини і хоче показати їм всю нашу любов і прихильність».

Повідомленняспівчуття Кріштіану Роналду та Джорджині Родрігес за смерть одного з близнюків, яких пара очікувала:

El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo

La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia

El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia

La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja

El mensaje del Spartak de Moscú

Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter

El mensaje del club Cadiz de España

El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia

En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja

El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia

El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero

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