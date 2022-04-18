«El Antiguo» CJNG отримав 34-річний вирок за запас зброї

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

ХуліоСезар «N», El Antiguo або Antoni , членкартеля нового покоління Халіско (CJNG) отримав34-річний тюремний термін за запас зброї , тому він продовжуватиме проходити в Cereso #4 «Північний схід», що базується в Тепік, Наяріт.

За допомогою заяви Офіс Генерального прокурора Республіки (ФГР) повідомив про вирок, винесений вдруге, оскільки унітарний суд скасував засудження і тому зобов'язав відновити процедуру.

«Офіс Генерального прокурора Республіки (ФГР) через Офіс спеціалізованого прокурора з організованої злочинності (ФЕМДО) за координацією з Управлінням спеціалізованого прокурора з регіонального контролю (FECOR) отримав покарання у розмірі 34 років позбавлення волі проти особи за злочин збору вогнепальної зброї», - повідомили в утриманні.

Згідно з інформацією, наданою FGR, Хуліо Сезар «N» був заарештований у 2014 році, коли він їхав на борту транспортного засобу без номерних знаків на шосе Тепатитлан-Ягуаліка Гонсалеса Галло, де він був закріплений 18 пістолетів, шість довгих гармат, шість гранат та 3 379 корисних патронів.

(Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez

Він також був застрахований у 4,392 грами гідрохлориду метамфетаміну, 2572 грами кокаїну гідрохлориду та грошових коштів, що послужило доказом у процесі, проведеному проти члена CJNG.

У травні 2020 року четвертий окружний суддя федерального кримінального переслідування Халіско засудив до 34 років позбавлення волі за злочин запасу вогнепальної зброї, володіння патронами для виключного використання армії та збройних сил, а також носіння вогнепальної зброї без ліцензії.

Він також отримав чергове покарання за правопорушення проти здоров'я у вигляді володіння з метою торгівлі, оскільки суддя дійшов висновку, що має намір комерціалізувати застраховані наркотичні засоби.

Цівироки були скасовані Унітарним судом у листопаді 2020 року, що змусило нового судді взяти на себе новий судовий процес проти Юлія Цезаря, що призвело до того ж рішення проти відповідача.

(Foto: Reuters) REUTERS

«Згодом, після дотримання цього відновлення, суддя у справі знову виніс засудження проти Хуліо «С», за повну кримінальну відповідальність за вчинення вищезазначеного злочину, накладення покарання на 34 роки, вісім місяців позбавлення волі, а також дві тисячі 550 днів штрафу . Він був інтернований у Федеральному центрі соціальної реабілітації №4 «Північний захід», що базується в Тепік, Наяріт», - повідомляє FGR

ФГР також повідомила про відновлення покарання, призначеного на предмет, ідентифікований як Марко «N», який отримав 53-річний вирок за злочини викрадення та носіння вогнепальної зброї для виключного використання Збройних сил.

Марко «N» приписують участь у незаконному позбавленні волі людини у вересні 2013 року в Тепоцотлан, штатМексика, де потерпілого врятували.

Як повідомляла прокуратура, суб'єкт отримав судимість у травні 2020 року, проте унітарний суд скасував мандат проти суб'єкта, а також відновлення процесу.

«Після того, як ФГР виконав цей наказ, суддя у справі знову вручив засудження проти Марко «N», за його повну кримінальну відповідальність при вчиненні зазначених вище правопорушень, накладення 53 років позбавлення волі та штраф у розмірі 4 050 днів», - повідомили в ФГР.

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