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Понеділок 18 Квітень 2022
Україна

«El Antiguo» CJNG отримав 34-річний вирок за запас зброї

Юлій Цезар «N» вже отримав аналогічне засудження, але Унітарний суд зобов'язав відновити провадження проти нього

Newsroom Infobae

18 Квітень 2022
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

ХуліоСезар «N», El Antiguo або Antoni , членкартеля нового покоління Халіско (CJNG) отримав34-річний тюремний термін за запас зброї , тому він продовжуватиме проходити в Cereso #4 «Північний схід», що базується в Тепік, Наяріт.

За допомогою заяви Офіс Генерального прокурора Республіки (ФГР) повідомив про вирок, винесений вдруге, оскільки унітарний суд скасував засудження і тому зобов'язав відновити процедуру.

«Офіс Генерального прокурора Республіки (ФГР) через Офіс спеціалізованого прокурора з організованої злочинності (ФЕМДО) за координацією з Управлінням спеціалізованого прокурора з регіонального контролю (FECOR) отримав покарання у розмірі 34 років позбавлення волі проти особи за злочин збору вогнепальної зброї», - повідомили в утриманні.

Згідно з інформацією, наданою FGR, Хуліо Сезар «N» був заарештований у 2014 році, коли він їхав на борту транспортного засобу без номерних знаків на шосе Тепатитлан-Ягуаліка Гонсалеса Галло, де він був закріплений 18 пістолетів, шість довгих гармат, шість гранат та 3 379 корисних патронів.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)Margarito Pérez

Він також був застрахований у 4,392 грами гідрохлориду метамфетаміну, 2572 грами кокаїну гідрохлориду та грошових коштів, що послужило доказом у процесі, проведеному проти члена CJNG.

У травні 2020 року четвертий окружний суддя федерального кримінального переслідування Халіско засудив до 34 років позбавлення волі за злочин запасу вогнепальної зброї, володіння патронами для виключного використання армії та збройних сил, а також носіння вогнепальної зброї без ліцензії.

Він також отримав чергове покарання за правопорушення проти здоров'я у вигляді володіння з метою торгівлі, оскільки суддя дійшов висновку, що має намір комерціалізувати застраховані наркотичні засоби.

Цівироки були скасовані Унітарним судом у листопаді 2020 року, що змусило нового судді взяти на себе новий судовий процес проти Юлія Цезаря, що призвело до того ж рішення проти відповідача.

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)REUTERS

«Згодом, після дотримання цього відновлення, суддя у справі знову виніс засудження проти Хуліо «С», за повну кримінальну відповідальність за вчинення вищезазначеного злочину, накладення покарання на 34 роки, вісім місяців позбавлення волі, а також дві тисячі 550 днів штрафу . Він був інтернований у Федеральному центрі соціальної реабілітації №4 «Північний захід», що базується в Тепік, Наяріт», - повідомляє FGR

ФГР також повідомила про відновлення покарання, призначеного на предмет, ідентифікований як Марко «N», який отримав 53-річний вирок за злочини викрадення та носіння вогнепальної зброї для виключного використання Збройних сил.

Марко «N» приписують участь у незаконному позбавленні волі людини у вересні 2013 року в Тепоцотлан, штатМексика, де потерпілого врятували.

Як повідомляла прокуратура, суб'єкт отримав судимість у травні 2020 року, проте унітарний суд скасував мандат проти суб'єкта, а також відновлення процесу.

«Після того, як ФГР виконав цей наказ, суддя у справі знову вручив засудження проти Марко «N», за його повну кримінальну відповідальність при вчиненні зазначених вище правопорушень, накладення 53 років позбавлення волі та штраф у розмірі 4 050 днів», - повідомили в ФГР.

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