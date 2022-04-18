Еквадорська поліція виявила 2,4 тонни кокаїну в банановому контейнері, який прямує до Бельгії

ПоліціяЕквадору вилучила2,4 тонни кокаїну , який був прихований в контейнері оброблених бананів, які повинні були бути відправлені до Бельгії, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Алкалоїд оцінюватиметься в 5 мільйонів доларів на місцевому рівні та 92 мільйони доларів за кордоном, згідно з даними поліцейських джерел.

Під час контрольних процедур протинаркотичний персонал відокремлював вантаж для огляду, а при огляді за допомогою дресированого собаки виявив 31 мішок, позначений емблемою опудала, захованої в поліетиленових пакетах. У цих упаковках зберігали 2 461 упаковку кокаїну. Установазаявила у своєму акаунті в Twitter, що її собака Іронюхала вантаж, що дозволило вилучити 2,4 тонни кокаїну, минулої неділі.

Відкриття відбулося під час огляду партії оброблених бананів, які готувалися до експорту з порту в Гуаякілі, на південний захід від Кіто, з виходом до Тихого океану. Одну людину заарештували після операції. Він є законним представником компанії з виробництва chifle (смаження з бананами і подається як гарнір або як закуска в Еквадорі). Пачкикокаїну були заховані в мішках для чіфле. Компанія Chifles знаходиться в Гуаякілі.

Препарат був упакований у 2,461 обгортки, заховані в картонні коробки бананів, що є однією з найважливіших сільськогосподарських експортних продуктів Еквадору. Загалом24 мільйони доз не вдалося досягти своїх напрямків на міжнародних ринках після посадки в Антверпені в Бельгії, повідомляє Національна поліція Еквадору.

Покив 2022 році вилучено 34 тонни алкалоїдів, тоді як за той же період у 2021 році було секвестовано 18 тонн, що становить майже половину з них. Тількиморем вилучено 25 тонн, що вдвічі перевищує 12 зафіксованих одночасно минулого року.

Національна поліція також виявила склад для зберігання наркотиків в районі Санта-Марта 1, на південь від Гуаякіля. Було знайдено 150 пакетів кокаїну, крім безпілотника, дві гармати, три інгібітори сигналу, боєприпаси, пістолети та ваги. Громадянин Еквадору був заарештований.

Еквадоргеографічно розташований між Колумбією і Перу. Однак сьогодні виробництво в Колумбії та Перу залишається залишковим в регіоні, повідомляє Міжнародний консорціум з питань політики наркотиків (ВДПК). Виробництво в Мексиці та Гватемалі зросло в останні роки і очолює регіональні показники.

Еквадорстикається з масовим незаконним обігом наркотиків та насильством, пов'язаним Країназакрилася минулого року із кількістю загиблих 14 на 100 000 жителів, що майже вдвічі порівняно з 2020 роком.

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