Аталанта з Затапа і Мюріель впала до Еллади Верони і віддали свою кваліфікацію на європейські турніри

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

Після ліквідації проти РБ Лейзіпга в чвертьфіналі Ліги Європи Аталанта хотіла повернутися на шлях перемоги в Серії А проти Еллади Верони на 33-й тур.

Ті, хто очолював Джіан П'єро Гасперіні, не виграли італійську лігу з 20 березня, коли вони перемогли Болонью найменшою різницею для 30 туру з рахунком Мустафи Cisse.

З цього моменту команда Бергамо поступилася за італійську лігу дві послідовні поразки проти «Наполі» вдома 3-1 і 2:1 проти Сассуоло в якості відвідувача.

Крім того, Аталанта, яка мала Дуван Сапата з самого початку, поки Луїс Фернандо Мюріель починав на лаві замінників, потрібно було скласти, щоб не втратити позиції європейських позицій.

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У перші хвилини обидві команди були дуже активними, і за п'ятірку прийдуть перший шанс після пропуску повз Дувана Сапата для Руслана Маліновського, який вистрілив ліворуч, але Лоренцо Монтіпо був обережний, щоб уникнути падіння свого портика.

Через хвилину Дуван Сапата наблизився після хреста з лівого боку Хосе Луїса Паломіно, який колумбієець зв'язав голову першим, але футбол пішов.

За 24 хвилини гри Еллада Верона мала чіткий вибір голів після того, як Маркос Фараоні розбив м'яч на палицю після хреста від Дарко Лазовича.

На 26 хвилин Еллада була близька до першого матчу після штрафного удару Джанлука Капріарі з правом, який врізався в горизонталь. 10 відвідувача знову стануть головним героєм після пропуску для Джо Сімеоне, який вдарив його ліворуч на рівні землі, але Хуан Муссо врятував Аталанту.

Однак перед тим, як відправитися в роздягальню, Еллада відкрила б рахунок через Федеріко Чекчеріні, який попрямував після хреста від Джо Сімеоне. Мета повинна була переглянути VAR, проаналізувати позицію центрального захисника.

Під час поповнення Дуван Сапата мав можливість після правильного пострілу, який відхилив воротаря від Еллади, але суддя не дав куточка.

Другий гол Еллади Верони прийде через 54 хвилини після власного голу Теуна Купмейнера після пострілу Івана Іліча, футбол вдарився в живіт голландеця, щоб потрапити в ворота.

З матчем два голи вниз, Гасперіні відправив Луїса Фернандо Мюріеля на поле, який міг зробити мало за решту хвилин, де Еллада Верона була ближче до третьої, ніж Аталанта до знижки.

Однак через 82 хвилини Джорджіо Скальвіні привів 2-1 після хреста до району Давіда Заппакости, щоб повернути Аталанту в матч.

Завдяки цій поразці Аталанта займає восьме місце в Серії А, 51 очко п'ять позаду Лаціо, який посідає шосте місце в Лізі конференцій Європи наступного сезону.

Наступної суботи команда Дувана Сапата та Луїса Мюріеля зіграє проти Венеції на 34-му дату Серії, де їм доведеться перемогти, щоб закінчити погану смугу.

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