Альберто Гамеро захистився після поразки Міллонаріоса Перейра: «Шанувальники повинні відчувати себе задоволеними»

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Міллонарії накопичили свою четверту поразку в2022-я Лізі BetPlay цієї неділі після того, як впав протиДепортіво Перейра на стадіоні Ернан Рамірес Вільєгас на15-ту дату . Самотній рахунок Сантьяго Монтоя, колишнього футболіста команди «Альбіазул», вирішив новий тріумф для «Гранді Матеканьї».

Незважаючи на те, що «Посли» залишаються на третьому місці (32 бали) і вже кваліфікуються до півфіналу , фанати висловили свою досаду в результаті через соціальні мережі. Одним із моментів, на яких вони зробили найбільший акцент, було виконання загону в останніх зобов'язаннях, враховуючи, що Міллонаріос додав свою третю поразку поспіль як відвідувач.

На прес-конференції тренер Альберто Гамеро, всупереч критиці, сказав, що задоволений роботою, виконаною під час матчу: «Я дякую людям по всій Колумбії за вболівальників, які мають Міллонаріос, але я не згоден, що у нас є низка поганих матчів. Мипрограли гру проти Америки і сьогодні. Мидругий найкращий відвідувач колумбійського футболу».

Крім того, на цифрових платформах були також постійні зауваження до обертань команди, стверджуючи, що тренер не окупився в минулому. «Ідея полягає в тому, щоб дати кілька хвилин, але ті, хто приходить грати, не зупиниться. У четвер та неділю у нас буде два важливих матчі, і ми спробуємо отримати найбільшу кількість гравців, які грали за гру», - відповів стратег Самаріо.

«У футболі мова йде не тільки про перемогу і перемогу. Незважаючи на те, що команда програла, сьогодні вболівальникам доводиться відчувати себе задоволеними тим, що запропонував тут Мілліонаріос, адже ініціатива була все залежить від нас. Цей контекст потрібно розглядати. Я радий завжди бачити людей у трибуні Мільйонерів, радий бачити, що люди супроводжують нас. Цягрупа робить хороші справи і намагається грати головою до голови на стадіонах, куди вони йдуть», - додав він.

Нарешті, щодо головного недоліку Міллонаріоса Гамеро згадав про відсутність ефективності під час визначення: «Помилка полягала в тому, щоб не здійснитися, тому що ми прийшли шукати партію, робити високий тиск, атакувати Перейру, і у нас це було, але ми не здійснилися. Матчі виграються з голами, ми прагнемо, і ми їх не отримуємо. Цене те, що м'яч не хотів заходити, ми не поставили його, це інше».

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

Результат мав особливу складову, і це те, що Монтоя, автор переможного гола, не мала хорошого кроку для Millonarios. Колумбійський флаєр виступав в ансамблі «Embajador» між 2018 і 2020 роками, будучи свого часу рекордною передачею для установи. Однак постійні травми заважали йому мати більшу безперервність і в кінцевому підсумку вийшли з деякою критикою з боку шанувальників.

На 80-й хвилині, коли здавалося, що гол Міллонаріос не загрожує, Монтоя отримала м'яч на краю великої площі, погрожувала так, ніби збирається закінчити, а потім, формуючи лівою ногою, він визначив з силоюліву руку голкіпера Альваро Монтеро. Футбол похитав сітку воріт, і антиокійський півзахисник зміг отримати свій перший рахунок за допомогою «Grande Matecaña».

Millonarios зіткнеться зЯгуарес-де-Кордова наступного четверга, на стадіоні Ель-Кампін,перший етап туру 16Кубка Колумбії . Тим часом Депортіво Перейра відвідає Deportes Tilima на стадіоні Мануель Мурільо Торо, також для туру 16 у кубку (середа).

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