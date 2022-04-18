Реаліті-шоу, яке готує людей до того часу, щоб померти? Павич зробить це

Багато реаліті-шоу перетворюють життя людей, але «Ніжне мистецтво шведського очищення смерті » є досить особливим, і базується на бестселерній книзі шведської автора Маргарети Магнуссонпід назвою однойменної, з 2017 року. Однак на даний момент Павич NBC Universal замовив несценарію серії того ж.

За словами Павича: «У серіалі зіграє «шведський очищувач», який допоможе людям організувати та демістифікувати свої будинки, життя та стосунки; дозволяючи їм підготуватися до смерті, насолоджуючись життям».

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

The New York Times описав книгу як «посібник про те, як зменшити свої речі перед смертю, щоб вони не обтяжують вашу сім'ю».

«У цій серії глядачі поїдуть у чесну та емоційну подорож, коли вони спостерігають, як звичайні люди підкорюють свої найгірші страхи і виявляють, хто вони насправді знаходяться всередині», - сказав Род Аісса, виконавчий віце-президент несценарійного контенту NBC Universal Television & Streaming. «Ми сподіваємось, що наша співчутлива та динамічна серія викличе розмову в кожному будинку та порушить стигму навколо смертності та суворої реальності відпускання речей», - сказав він.

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

«Ніжне мистецтво шведського очищення смерті нагадує нам зосередитись на тому, що насправді важливо, і ми не змогли знайти кращу команду для здійснення цієї подорожі, ніж Павич», - додав Полер, який також буде розповідати кожен епізод.

Шведський прибиральник смерті - який ще не був обраний - «переверне кожен будинок догори дном, коли вони виявляють і скасовують десятиліття колекціонування. Завдякисвоїй виразній шведській чутливості вони звільняють кожну людину від розладу свого життя і дозволяють передавати свої найцінніші спогади своїм родичам, друзям або сусідам. По дорозі глядачі поїдуть у подорож з кожною людиною, оскільки пам'ятають, ким вони колись були, дізнаються, ким вони повинні бути, і орієнтуються, як вони хочуть, щоб їх запам'ятали»; підсумував продюсер.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

Серіал є спільним виробництвом Універсальної телевізійної альтернативної студії. Полері Кейт Аренд будуть виконавчими продюсерами разом зКоллінсом ,Майклом Вільямс ,Роб Еріком таРенатою Ломбардо . Магнуссон також буде виконавчим продюсером разом з Джейн Магнуссон,Стівен Моррісон ,Фей Степлтон іСьюзанна Леа.

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