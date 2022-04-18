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Понеділок 18 Квітень 2022
Україна

Компанії доведеться заплатити 450 тисяч доларів колишньому співробітнику за сюрприз день народження

За словами скаржника, торжество викликало у нього панічну атаку і подальше звільнення

Newsroom Infobae

18 Квітень 2022
(Shutterstock)
(Shutterstock)

Думаєтепро те, щоб кинути сюрприз для колеги? Подумайтеще раз, тому що, як кажуть, «немає доброї справи, яка обходиться без її покарання». Так, мабуть, відчували колишні роботодавці чоловіка в Кентуккі (США), коли отримали позов від чоловіка, який стверджував, що зазнала панічної атаки під час своєї сюрпризної вечірки.

29 - річний Кевін Берлінг працював лаборантом в Gravity Diagnostics в Ковінгтоні, штат Кентуккі, коли його колеги вирішили відсвяткувати свій день народження в обідній час одного дня в серпні 2019 року.

Берлінгсказав, що після святкування він зазнав панічної атаки через небажану увагу і на наступний день, після напруженої епізоду, його звільнили з Gravity Diagnostics. Пізнішевін подав позов про компенсацію компанії, згідно з юридичними документами, побаченими The New York Post.

«Менеджери почали давати йому важкий час через його відповідь на святкування дня народження», - сказав адвокат Берлінга Тоні Бучер місцевому телеканалу новин WKRC. «Насправді вони звинуватили його в крадіжці радості своїх колег».

Берлінг нібито попросив офіс-менеджера не кидати йому день народження, коли він вперше приєднався до компанії в 2018 році.

Однак менеджер «забув» своє прохання і службові гуляння тривали, що призвело до панічної атаки в Берлінга. Чоловіккаже, що був змушений тікати до своєї машини, де він провів годину, намагаючись відновитися.

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa
Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

На наступний день боси компанії провели зустріч з Берлінгом, щоб запитати його про його поведінку. Цейінцидент спровокував другу панічну атаку.

Берлінга звільнили з Gravity Diagnostics менше ніж через тиждень, і боси сказали йому, що «переживають, що він розсердиться і, можливо, стане насильницьким».

Згодом лаборант пропустив участь у швидкому зростанні Gravity Diagnostics, який стався під час пандемії COVID. Утой час деякі співробітники отримували збільшення на 300%, повідомляє The Independent.

Потім звільнений працівник подав позов до округу Кентон, вимагаючи відшкодування збитків та компенсації за втрачений дохід.

Бучер сказав WKRC , що не було жодних шансів, що його клієнт стане жорстоким, сказавши, що він просто «використовує методи подолання, щоб заспокоїтися» під час двох панічних атак.

Минулої п'ятниці журі з 12 осіб одноголосно погодилося на Берлінг, і таким чином компанія повинна нагородити йому 450 000 доларів США.

Сума включає в себе 120 000 доларів втраченої заробітної плати та пільг, 30 000 доларів США у майбутній заробітній платі та 300 000 доларів за «минулий, теперішній та майбутній душевний біль та страждання, душевні муки, сором, приниження, смерти та втрату самооцінки», згідно з судом. Судження на користь Берлінга.

Компанія, яка заперечує будь-яку дискримінацію і каже, що вона не була поінформована про проблеми тривоги працівника, подасть апеляцію, пояснив Мейлі.

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