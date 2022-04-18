Компанії доведеться заплатити 450 тисяч доларів колишньому співробітнику за сюрприз день народження

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Думаєтепро те, щоб кинути сюрприз для колеги? Подумайтеще раз, тому що, як кажуть, «немає доброї справи, яка обходиться без її покарання». Так, мабуть, відчували колишні роботодавці чоловіка в Кентуккі (США), коли отримали позов від чоловіка, який стверджував, що зазнала панічної атаки під час своєї сюрпризної вечірки.

29 - річний Кевін Берлінг працював лаборантом в Gravity Diagnostics в Ковінгтоні, штат Кентуккі, коли його колеги вирішили відсвяткувати свій день народження в обідній час одного дня в серпні 2019 року.

Берлінгсказав, що після святкування він зазнав панічної атаки через небажану увагу і на наступний день, після напруженої епізоду, його звільнили з Gravity Diagnostics. Пізнішевін подав позов про компенсацію компанії, згідно з юридичними документами, побаченими The New York Post.

«Менеджери почали давати йому важкий час через його відповідь на святкування дня народження», - сказав адвокат Берлінга Тоні Бучер місцевому телеканалу новин WKRC. «Насправді вони звинуватили його в крадіжці радості своїх колег».

Берлінг нібито попросив офіс-менеджера не кидати йому день народження, коли він вперше приєднався до компанії в 2018 році.

Однак менеджер «забув» своє прохання і службові гуляння тривали, що призвело до панічної атаки в Берлінга. Чоловіккаже, що був змушений тікати до своєї машини, де він провів годину, намагаючись відновитися.

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

На наступний день боси компанії провели зустріч з Берлінгом, щоб запитати його про його поведінку. Цейінцидент спровокував другу панічну атаку.

Берлінга звільнили з Gravity Diagnostics менше ніж через тиждень, і боси сказали йому, що «переживають, що він розсердиться і, можливо, стане насильницьким».

Згодом лаборант пропустив участь у швидкому зростанні Gravity Diagnostics, який стався під час пандемії COVID. Утой час деякі співробітники отримували збільшення на 300%, повідомляє The Independent.

Потім звільнений працівник подав позов до округу Кентон, вимагаючи відшкодування збитків та компенсації за втрачений дохід.

Бучер сказав WKRC , що не було жодних шансів, що його клієнт стане жорстоким, сказавши, що він просто «використовує методи подолання, щоб заспокоїтися» під час двох панічних атак.

Минулої п'ятниці журі з 12 осіб одноголосно погодилося на Берлінг, і таким чином компанія повинна нагородити йому 450 000 доларів США.

Сума включає в себе 120 000 доларів втраченої заробітної плати та пільг, 30 000 доларів США у майбутній заробітній платі та 300 000 доларів за «минулий, теперішній та майбутній душевний біль та страждання, душевні муки, сором, приниження, смерти та втрату самооцінки», згідно з судом. Судження на користь Берлінга.

Компанія, яка заперечує будь-яку дискримінацію і каже, що вона не була поінформована про проблеми тривоги працівника, подасть апеляцію, пояснив Мейлі.

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