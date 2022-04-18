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Понеділок 18 Квітень 2022
Україна

У Сьюдад-Хуарес застрелили командира та його дружину: загинули четверо чиновників

Лише в суботу ще один збройний напад на шосе в цьому штаті залишив п'ятеро загиблих, двоє з них міністерська поліція та один делегат ІНМ

Newsroom Infobae

18 Квітень 2022

Цієї неділі бойовики застрелили командира Групи тактичних операцій Державного слідчого агентства на півночі Чихуахуа Езек'єля Еммануеля Ортіса Фіерро та його дружину Марію Віанні Галван Сандовал у Сьюдад-Хуаресі, Чихуахуа, повідомляє Державна прокуратура.

«Генеральна прокуратура (FGE) засудила підступний напад, в якому сьогодні вранці був убитий командир тактичних операцій Державного слідчого агентства Еммануель Езекіель О.Ф., коли він збирався сісти на свій автомобіль», - йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з наданою інформацією, події відбулися цього недільного ранку приблизно о 06:40 годин на вулицях Кананеа та Ісла-Седрос, в колонії Фронтеріза, де «командир Ортіс був убитий кулями».

«Офіцер був залишений на борту білого Сільверадо (фургона), який мав кілька кульових поранень», - йдеться в бюлетені, в якому також зазначено, що третя жертва нападу, жінка, отримала поранення.


Так само прокуратура повідомила, що після подій і при спільній операції з муніципальною громадською безпекою було досягнуто захоплення трьох передбачуваних осіб, причетних до подій, і запевнили, що він діятиме до його «остаточних наслідків, щоб захопити всіх причетних і принести їх відповідальний за справедливість».

Тільки в суботу черговий збройний напад на шосе в цьому штаті залишив п'ять загиблих, двоє з них міністерська поліція та один делегат ІНМ.

За офіційними джерелами, група озброєних постраждалих чоловіків обстріляла безпосередньо транспортний засіб, в якому командир Державного агентства з розслідувань (AEI) в Нуево-Касас-Грандес, Алехандро Домінгес Кабріалес , три агенти та делегат Національного інституту міграції Лоренцо Габріель Піко Ескобар, їздили.

Інцидент стався близько 18 :00 годин. FGE детально розповідає, що агенти відбили агресію, однак цього було недостатньо, оскільки вони були вбиті. Державнеагентство розслідувань, Державний секретаріат громадської безпеки, Національна гвардія та мексиканська армія здійснили операцію з пошуку відповідальних.

Таким же чином слідчі поліції, агенти прокуратури, експерти та аналітики розпочали роботу та провадження у справі, з метою з'ясування підступного злочину.

«Генеральна прокуратура глибоко шкодує про цей факт і зробить необхідні дії для того, щоб він не був безкарним. Крім того, він висловлює свою солідарність з родиною, друзями та колегами перед обличчям такої жалюгідної втрати».

Мексика зафіксувала 33 315 вбивств у 2021 році після двох найжорстокіших років своєї історії під керівництвом Лопеса Обрадора, з 34 690 жертв вбивств у 2019 році та 34 554 у 2020 році. Заперші два місяці року в країні накопичилося 4697 навмисних вбивств, 282 з яких відбувалися в чихуахуа.

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