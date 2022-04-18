У Сьюдад-Хуарес застрелили командира та його дружину: загинули четверо чиновників

Цієї неділі бойовики застрелили командира Групи тактичних операцій Державного слідчого агентства на півночі Чихуахуа Езек'єля Еммануеля Ортіса Фіерро та його дружину Марію Віанні Галван Сандовал у Сьюдад-Хуаресі, Чихуахуа, повідомляє Державна прокуратура.

«Генеральна прокуратура (FGE) засудила підступний напад, в якому сьогодні вранці був убитий командир тактичних операцій Державного слідчого агентства Еммануель Езекіель О.Ф., коли він збирався сісти на свій автомобіль», - йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з наданою інформацією, події відбулися цього недільного ранку приблизно о 06:40 годин на вулицях Кананеа та Ісла-Седрос, в колонії Фронтеріза, де «командир Ортіс був убитий кулями».

«Офіцер був залишений на борту білого Сільверадо (фургона), який мав кілька кульових поранень», - йдеться в бюлетені, в якому також зазначено, що третя жертва нападу, жінка, отримала поранення.





Так само прокуратура повідомила, що після подій і при спільній операції з муніципальною громадською безпекою було досягнуто захоплення трьох передбачуваних осіб, причетних до подій, і запевнили, що він діятиме до його «остаточних наслідків, щоб захопити всіх причетних і принести їх відповідальний за справедливість».

Тільки в суботу черговий збройний напад на шосе в цьому штаті залишив п'ять загиблих, двоє з них міністерська поліція та один делегат ІНМ.

За офіційними джерелами, група озброєних постраждалих чоловіків обстріляла безпосередньо транспортний засіб, в якому командир Державного агентства з розслідувань (AEI) в Нуево-Касас-Грандес, Алехандро Домінгес Кабріалес , три агенти та делегат Національного інституту міграції Лоренцо Габріель Піко Ескобар, їздили.

Інцидент стався близько 18 :00 годин. FGE детально розповідає, що агенти відбили агресію, однак цього було недостатньо, оскільки вони були вбиті. Державнеагентство розслідувань, Державний секретаріат громадської безпеки, Національна гвардія та мексиканська армія здійснили операцію з пошуку відповідальних.

Таким же чином слідчі поліції, агенти прокуратури, експерти та аналітики розпочали роботу та провадження у справі, з метою з'ясування підступного злочину.

«Генеральна прокуратура глибоко шкодує про цей факт і зробить необхідні дії для того, щоб він не був безкарним. Крім того, він висловлює свою солідарність з родиною, друзями та колегами перед обличчям такої жалюгідної втрати».

Мексика зафіксувала 33 315 вбивств у 2021 році після двох найжорстокіших років своєї історії під керівництвом Лопеса Обрадора, з 34 690 жертв вбивств у 2019 році та 34 554 у 2020 році. Заперші два місяці року в країні накопичилося 4697 навмисних вбивств, 282 з яких відбувалися в чихуахуа.

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