Йоланда Мартінес зникла після того, як пішла шукати роботу в Нуево-Леоні

ЙоландаМартінес, 26років, зникла з 31 березня після останнього відвідування вколонії Конституції де Керетаро в Сан-Ніколас,Нуево-Леон.

Згідно із заявами його батька, Херардо Мартінес, останнє, що було відомо про діяльність Йоланади, - це те, що він залишався спати в будинку своєї бабусі в Сан-Ніколасі, а звідти пішов шукати роботу.

Її батько стверджував, що Йоланда була зацікавлена в заяві на роботу, але сказав, що не знає, чи знаходиться компанія в регіоні Сан-Ніколас чи знаходиться в іншому регіоні.

Однак нова підказка про Йоланада вийшла в ефір, коли за допомогою сім'ї та знайомих вони знайшли відео, в якому її спіймали, гуляючи вулицею.

У цьому відео ви можете побачити фігуру Йоланди, що гуляє о 11:00 ранку вулицями колонії Конституції де Керетаро. Однак поки невідомо, куди він поїхав або що сталося після цієї події.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

Форма пошуку вказує, що молода жінка в момент зникнення носила чорну смугасту блузку, чорні джинсові штани та кросівки.

Херардо Мартінес через відео «Громадяни, які підтримують права людини, AC (CADHAC), сказав, що хотів, щоб вони «серйозно поставилися до мого пошуку, сприйняли мене серйозно і слідкували, чекаючи, коли вона повернеться».

Сестра Йоланди також висловила своє невдоволення та обурення владою , оскільки, незважаючи на високі технології та ресурси, необхідні для проведення пошуку, вона знайшла два відео без допомоги уряду суб'єкта господарювання.

«Неможливо, що людина без автомобіля, без дуже сучасного мобільного телефону лише серцем моєї сестри, шукає докази, які могли б бути від моєї сестри (...), і у вас стільки технологій, розкішних автомобілів з усіма скарбничними кулями, які мають стільки камер безпеки (...) нічого не можуть знайти» написала сестру Йоланди.

І справа в тому, що штат Нуево-Леон переживає важкі часи через низку зникнень жінок всередині суб'єкта господарювання, оскільки лише в першому кварталі 2022 року було видано щонайменше 18 сповіщень про зникнення молоді в організації, включаючи неповнолітніх від 12 до 15 років вік, з яких нам вдалося знайти принаймні 10.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

З них пережили два випадки: Марія Фернанда Контрерас Руїс та справа ДебанхіСусана Ескобар Базальдуа.

Марію Фернанду, 27 років, випускницю Текнологіко де Монтеррей, пропала безвісти 3 квітня в районі Ла-Альгамбра, Монтеррей, коли після зустрічі з друзями вона сказала своїй родині, що зупиниться Аподака, щоб супроводжувати передбачуваного друга, який хотів придбати машину . Після цього про його місцезнаходження нічого не було відомо.

На жаль, до 7 квітня його тіло було знайдено, коли елементи прокуратури увійшли до будинку в тому ж районі, про який вже повідомляла сім'я, виявивши мляве тіло Марії Фернанда серйозними ударами по голові.

У випадку з Дебанхі Ескобар, вона зникла з 9 квітня після того, як відвідала вечірку з групою друзів у муніципалітеті Ескобедо в Нуево-Леоні.

Поки що мало відомо про розслідування, яке провів FGE, незважаючи на те, що його батько сказав, що регіональний губернаторСемюель Гарсія стежить за своїм прогресом.

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