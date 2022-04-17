Робітникам було оскаржено декламувати кредо, щоб відпочити у Страсну п'ятницю

На Великдень ви можете відправитися в подорож і повернутися до рідного міста, де ви поділяєте релігійні свята, і вони також час відпочити від робочого стресу. Мало того, деякі примудряються попросити вихідних днів, хоча не всі роботодавці поступаються цій заявці, не попередньо пройшовши тест. Цевипадок вірусного відео на TikTok ,де працівникам роботи було оскаржено співати кредо, щоб перерву у Страсну п'ятницю.

Це сталося в Мексиці, і в соціальній мережі вже стало вірусним. Кліп показує роботодавця, який є громадянином Чарлі Мартелл (@ charli_martell), і його працівники попросили вихідний день у п'ятницю. Однак Мартелл називав тих, хто просив свято «атеїстами» , оскільки вони не хотіли працювати під час свята.

ELРЕТО ДЕЛЬ КРЕДО

Ось чому у нього була геніальна ідея: що вони декламують віродо літерою, не заїкаючись, щоб він знав, чи віруючі вони, чи знали, що святкують в цей час. Якщо виклик пройшов успішно, був відпочинок. Однак він зрозумів, що більшість не знають цього речення, і набагато менше міг сказати це бігом, аж до того, що вони почали сміятися над нервами.

Вони не пройшли ні груповий, ні індивідуальний тест. Одні залишилися в середині речення, інші забули про вірші. В результаті вони не пройшли ніяких тестів і вважали, що повинні працювати на наступний день. Алеце все було містифікацією, оскільки бос здивував їх у п'ятницю, сказавши їм, що розслабляти їх було динамічно перед щоденним стресом у робочому середовищі.

Булаперерва для співробітників, які тепер пройдуть стажування за кредо і почнуть цінувати те, що представляють ці свята для інших громадян.

Вони кинули виклик працівникам робочого місця, щоб декламувати свято Страсного тижня, щоб відпочити у Страсну п'ятницю. Відео: TikTok/ @charli_martell.

ЩОСКАЗАЛИ INTERNAÚTS?

Метод, незважаючи на те, що він цікавий та вірусний, породив поділ у соціальній мережі, деякі описали використання віросповідання як надмірне, а інші сприйняли це з гумором:

-«Я б співав: «Куди ти підеш, я піду, з зав'язаними очима», вони не сказали, які з віросповідань вони повинні були сказати»,

-«Ти моє кредо, шматочок неба, міцно тримай мене, моя удача конюшина»

-«Вони б їх виконали, і що це було. Я, на роботі, вони сказали нам, що помер ваш родич, я сказав: «Так, він батько всіх»»

-«Але, мій Ісус народився і помер на наші свята. Чому я не повинен насолоджуватися цим?» ,

-«Я атеїст, але я був кредо з 5 років»

-«Бог не є приводом для знущання, але це правда, що, як і Різдво, вони використовують ці свята лише як відпочинок».

ЩОТАКЕ ВІРУСНИЙ ВІДЕО

Якщо ви не знайомі з цією концепцією, вірусне відео - це відео, яке стає популярним після того, як кілька людей діляться і люблять його через Інтернет через соціальні мереж, онлайн-сервісів або спеціалізованих веб-сайтів, таких як YouTube .

Причина, чому вона ділиться і «подобається», полягає в тому, що це викликає ажіотаж і вплив на тих, хто це бачить або ототожнюється з ситуацією. Це змушує їх поширювати його всім своїм знайомим, а вони в свою чергу своїми близькими колами і так далі, поки кліп не досягне мільйонів переглядів.

Вірусне відео може мати різні типи контенту, починаючи від гумористичного, емоційного і навіть трагедії. Хоча трагічний вміст часто може досягати шкоди сприйнятливості, саме це ті, хто отримує найбільше репродукцій та акцій за короткий час.

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