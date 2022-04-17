Відео: «Так, але якщо вони мене тримають», відповідь Матео Карвахала на питання про його шлюб

МатеоКарвахаль став відомий після його участі у виклику «Супер людей», що відбувся в Кап-Кані в 2017 році, де він виграв як реаліті-шоу, так і серце ведучої цієї версії Меліни Рамірес. Однак стосунки пари закінчилися в 2019 році незабаром після того, як вони народили сина, якого вони мали, якого назвали Сальвадором.

Пайса пробуджує коментарі в соціальних мережах через його зовнішній вигляд, який дуже вражає деяких жінок, однак саме інші критикують його за кількість татуювань, які він має на своєму тілі, та за виховання, яке він дає своєму первістка, демонструючи, що любов, яку він відчуває до дитини, є незрівнянний і незрівнянний.

Через два роки після закінчення стосунків з Меліною Рамірес спортсмен підтвердив свої стосунки зі Стефані Руїс 26 жовтня 2021 року, тоді він намагався зберегти свої стосунки прихованими від засобів масової інформації, але різні публікації, які поділилися в його соціальних мережах, виявили його нову любов з бізнес-вумен.

23 лютого було підтверджено, що пара закінчилася, однак це тривало недовго, і вони вирішили дати собі новий шанс.

У раунді «запитань та відповідей» фітнес-модель вирішила деякі побоювання своїх послідовників, серед яких вони задали йому питання, чи думав він про одруження зі своїм новим партнером, на що він відповів, що зробить це за однієї умови.

«Якщо вони збираються тримати мене, так, інакше, ні», - сказав впливовий агент через свої «InstaStories».

Ще одна відповідь, на яку він відповів, була про те, як Сальвадор ладнає зі Стефані Руїс, питання, яке повторюється у взаємодії зі своїми послідовниками і дуже захоплено він відповів:

«Просто худий хлопець більш кокетливий, він бачить її, кидає цілує її і дивиться на неї, але добре, ми встановлюємо певні межі і даємо татам місце тат», - розкрив генератор вмісту.

Осьвідповіді Матео Карвахала :

Інфлюенсер поставив умову для того, щоб мати можливість одружитися

Реакції незабаром з'явилися в соціальних мережах, оскільки розважальний портал «Rechismes» відповідав за тиражування того, що висловила пайса, публікація, яка вже перевищує 240 000 переглядів і отримала понад 6000 лайків, а також сотні коментарів, які викликали знущання, оскільки вони вважають, що йому це не потрібно, і всупереч тому, що він би думав, йому подобається задавати такі питання, тому що він вважає їх смішною стороною.

Інші коментарі: «ха-ха, ти думаєш, що Матео потребує вас, щоб ви утримали його, очевидно, що він не хоче одружуватися, а ти страждаєш»; «він насолоджується всіма питаннями, він слідує за мотузкою, щоб вийти з коробок»; «хлопець знає, як включити Донья Марту та Донья Ампаро»; «вони не затримують це залиште тих стареньких камендулер, щоб дати йому стрижень»; «принаймні він щирий і не схожий на інших»; серед інших.

У серпні 2021 року пайса розпочала взаємодію у своїх Instagram Stories під назвою «Що я думаю...», пізніше він відповів на повідомлення користувача, яке сказав: «Що Сальвадор ділиться з хлопцем своєї матері».

Саме тоді спортсмен підкреслив, що у нього немає проблем, оскільки він поважає сина. «Ось до тих пір, поки до вашого сина ставляться з повагою, тому що все добре, і тато там тільки один, але з цим у мене немає проблем».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: