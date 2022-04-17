Вакцинацію на еспланаді Монументального стадіону відвідають лише з 7 до 11 ранку для футбольної класики

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

За допомогою заяви соціальне забезпечення охорони здоров'я (EsSalud) повідомила всю громаду, що вакцинація еспланадиМонументального стадіонув районі Ае змінить години роботи цієї неділі, 17 квітня, на Перуанськафутбольна класика міжуніверситетом Депортеса та Альянса Ліма.

Державний суб'єкт уточнив, що увага за межами Монументального стадіону працюватиме з 7 до 11 ранку.

Незважаючи на цю незначну зміну, він вказав, що вакцинація відновиться в понеділок, 18 квітня, свій звичайний графік з 7 ранку до 7 ночі.

У цьому ж напрямку установа нагадала населенню, що вільна телефонна лінія 107 дозволена відповідати на будь-які запитання щодо змін і процесу вакцинації в цьому місці.

La comuna busca impulsar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas. ANDINA/ Municipalidad de Lima

ВАКЦИНАЦІЯВ ІНШИХ ЗАКЛАДАХ ДОТРИМУЮТЬСЯ ЗВИЧНИХ ГРАФІКІВ

Раніше з EsSalud вони вказували, що щеплення Плайя Міллер (Хесус Марія), Сан-Ісідро Лабрадор (Санта-Аніта), Плаза Норте (Independencia), Муніципальний стадіон Суркільо, Алжовін (Серкадо де Ліма), Спортивний центрСан-Борхата муніципальний спортСан-Ісідро Комплекс буде відвідувати в неділю з 7 ранку з ранку до 7 ночі.

Варто зазначити, що за дев'ять щеплень четверта доза вакцини проти COVID-19 буде застосована людям старше 70 років та пацієнтів з імунодепресією , яким не менше 5 місяців після отримання третьої дози.

Для дітей віком від 12 до 17 років вони зможуть виконати свій графік трьох доз, якщо це доречно, тоді як населення віком від 18 років і старше може розпочати або завершити дози вакцинації.

У тому ж контексті EsSalud повідомив громаду, що діти шкільного віку у віці від 5 до 11 років зможуть піти на щеплення, щоб отримати першу або другу дозу вакцинації, як це може бути. Всі особи повинні мати свою ідентифікаційну картку для того, щоб здійснити відповідну реєстрацію.

Nuevo centro de vacunación en Surco. Foto: ANDINA

ПУНКТИВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ

EsSalud повідомив громаду, які пункти для вакцинації проти COVID-19. Для цього він представив список центрів, які імунізують під час бігу. Серед них можна виділити:

Жокей Плаза (Сантьяго-де-Сурко), спортивний центр Вілла Сальвадор (VES), Кампо де Марте (Хесус Марія), зональний парк Уїракоча (Сан-Хуан-де-Луріганчо), зональний парк Сінчі Рока (Комас), муніципальний стадіон Оллантайтамбо (Ate), муніципальний стадіон Пачакутек (Чаклакайо) та Чанкас стадіон Андауайлас (Сантааніта).

ЛімаНа:

IPD Сан-Хуан-де-Мірафлорес (Сан-Хуан-де-Мірафлорес), стадіон Луїса Гальвеса Чіпоко (Барранко) та на Жокей-Плаза (Сантьяго-де-Сурко), спортивний комплекс Андрес Авеліно Касерес (Villa María del Triunfo), серед інших.

ПівнічнаЛіма:

Парк Майта Капак (Сан-Мартін-де-Поррес), Парк Сінчі-Рока Зональ (Комас) та спортивний комплекс Пуентеп'єдра (Пуентеп'єдра), Плаза Норте (Незалежності) та Університет Сезара Валлехо (Лос Олівос).

Воточенні Ліми:

Кампо де Марс (Хесус Марія), Відена (Сан-Луїс), парк зони Уїракоча (Сан-Хуан-де-Луріганчо) та в Університеті Сезарваллехо (Сан-Хуан-де-Луріганчо).

СхіднаЛіма:

Муніципальний стадіон Оллантайтамбо (Ae), стадіон Чанкас де Андауайлас (Санта-Аніта), Стадіон Пачакутек (Chaclacayo), Казарми Barbones (Ель-Агустіно), Парафія Сан-Андрес (Ae), Національний аграрний університет (Ла-Моліна) тощо.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ