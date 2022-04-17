Universitario vs Alianza Lima грають за перуанську класику футболу на стадіоні «Монумент

Universitario Deportes та Alianza Lima зіткнуться один з одним цієї неділі, 17 квітня, протягом десятого туру турніру Ліга 1 Apertura.

Обидві команди живуть по-різному, але мають спільну мету: перемогти. зобов'язання буде відтворюватися на Estadio Monumental de Ate і буде представлена передача сигналу GOLPERU , а також пряма трансляція на Movistar Play та веб-сайті Infobae.

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Університет Депортес досягає цієї прихильності до повного морального духу після повернення та побиття на годину 2-1 ФК Аякучо на стадіоні Сьюдад-де-Кумана. Цілі Ернана Новика та Енді Поло змусили всіх шанувальників «U» вібрувати. Крім того, вони досягли 16 очок і досі живі в боротьбі за перше місце турніру.

«Ми оцінюємо, який тип системи ми будемо використовувати. Я завжди говорив, що намагаюся адаптуватися до характеристик своїх гравців та характеристик суперника. На щастя, ми грали з різними системами раніше, і ми навіть змінювалися в матчі на різні тактичні теми. А іноді це спрацювало для нас», - сказав тренер меренгеаль Альваро Гутьєррес у докласиці.

«Я думаю, що Alianza - велика команда, з чудовою командою. І поки його сила не відбивається в турнірній таблиці, в класиці, яка розсіюється повністю. Це мій перший раз режисура класики в Перу, але це не мій перший раз режисура класики», - додав тренер Universitario De Deportes на прес-конференції.

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Зі свого боку, Аліанза Ліма, стикається з подвійною конкуренцією як у Лізі 1, так і в Копа Лібертадорес де Амеріка, де вони ланцюгують дві послідовні поразки проти РіверпПлейт (1-0) та Коло Коло (2-1). Однак у Лізі 1 вони повернули свій шлях своїм тріумфом найменшою різницею проти UTC завдяки голу Ернана Баркоса. Таким чином, синьо-білий акторський склад додав 8 очок і займає 13-е місце в турнірі

«У нас фізично добре, у мене болить, але нічого, що не може перешкодити мені грати. Біль у моїй нозі, немає значення, де, тому що пізніше вони будуть шукати мене, але я сподіваюся добре дістатися до матчу», - сказав нападник Ернан Баркос на прес-конференції.

«Ми повинні працювати трохи складніше, особливо з голови, щоб повірити, що ми можемо зіграти хорошу гру цієї неділі і отримати хороший результат. Момент, який ми провели, незручний, тому що ми знаємо, що можемо дати більше, але ми не можемо цього зберегти», - додав синьо-білий зловмисник.

Коледжпроти Альянса Ліма: розклади по всьому світу

Перу: 15:00

Еквадор: 15:00

Колумбія: 15:00

Мексика: 15:00

Аргентина: 17:00

Чилі: 17:00

Сполучені Штати (Флорида): 16:00

Іспанія: 10:00

Коледжпроти Альянса Ліма: можливі склади

Університет: Хосе Карвалло; Альдо Корсо, Федеріко Алонсо, Неліньо Кіна, Іван Сантіллан; Герсон Баррето, Ангел Каетано, П'єро Кіспе; Енді Поло, Ернан Новик та Алекс Валера.

Альянс Ліма: Анджело Кампос; Ренато Рохас, Джефферсон Порталес, Пабло Мігуес, Йорді Вільчес; Хосепмір Баллон, Джаіро Конча, Едгар Бенітес; Пабло Лавандейра, Крістіан Бенавенте та Ернан Баркос.

Деподивитися Universitario Deportes проти Альянса по телевізору на Ліга 1?

Матч між Universitario vs.Ви можете побачити Alanza Lima на екрані Гол Перу, канали 14 та 714 HD від Movistar. Ви також можете стежити за хвилиною через веб-сайт Infobae.

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